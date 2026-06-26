Lionel Messi 39 yoshda ham hayratlantirishda davom etmoqda: Pedri sobiq jamoadoshi haqida

·32·Sport
Lionel Messi 39 yoshda ham hayratlantirishda davom etmoqda: Pedri sobiq jamoadoshi haqida

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionatida oʻzining yoshi va jismoniy qonuniyatlarga boʻysunmasligini yana bir bor isbotlamoqda. 39 yoshni qarshi olganiga qaramay, afsonaviy hujumchi shimoliy Amerikadagi mundialda oʻz jamoasini gʻalabalar sari yetaklab, butun dunyo futbol jamoatchiligini, jumladan, sobiq jamoadoshlarini ham hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniya terma jamoasi va "Barselona" yulduzi Pedri DSports nashriga bergan intervyusida Messining hozirgi holati haqida oʻz fikrlarini bildirdi. 2020-21-yilgi mavsumda Lionel bilan birga kiyinish xonasini baham koʻrgan yosh yarim himoyachi, sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining mahorati yillar oʻtsa-da, zarracha pasaymaganini taʼkidladi. Pedrining soʻzlariga koʻra, Messining maydonni koʻrish qobiliyati uni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy omildir.

Aql-idrok va mahorat uygʻunligi

"Men u bilan birga oʻynash va mashgʻulot oʻtkazish baxtiga muyassar boʻlganman. Oʻshanda undan koʻp narsani oʻrgangan boʻlsam, hozir uning oʻyinlaridan shunchaki zavqlanyapman," — deydi Pedri. Uning taʼkidlashicha, koʻplab futbolchilar yosh oʻtishi bilan jismoniy koʻrsatkichlari pasayishi sababli qiynalsa, Lionel Messi oʻyinni intellekt orqali boshqarishga oʻtgan.

Pedri Messining oʻyin uslubini tahlil qilar ekan, uning boʻshliqlarni topish qobiliyatiga alohida toʻxtaldi: "Agar uni televizor orqali kuzatsangiz, u doimo boʻsh nuqtalarni qidirayotganini koʻrasiz. U futbolni boshqalardan bir necha soniya oldinroq koʻradi va gol urish uchun qayerda boʻlish kerakligini aniq biladi. Uning yoshida bunday darajani ushlab turish faqat uning qoʻlidan keladi".

Tarixiy rekordlar va natijalar

Goal.com xabariga koʻra, Lionel Messi ushbu turnirda nafaqat yetakchilik, balki yuqori samaradorlik ham namoyish etmoqda. Argentina terma jamoasining musobaqadagi dastlabki beshta golining barchasiga aynan u mualliflik qildi. Jazoirga qarshi bahsdagi xet-trik va Avstriya bilan oʻyindagi dubl "albiseleste"ning pley-off bosqichiga yoʻllanma olishini kafolatladi.

Hozirda Inter Miami sharafini himoya qilayotgan yulduz Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Uning hisobida mundiallardagi 18 ta gol mavjud. Shuningdek, u quyidagi koʻrsatkichlar boʻyicha ham mutlaq rekordchi hisoblanadi:

  • Jahon chempionatlaridagi gʻalabalar soni (18 ta);
  • Oʻtkazilgan oʻyinlar soni (28 ta);
  • Maydonda oʻtkazilgan daqiqalar (2489 daqiqa).
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Messining ushbu muvaffaqiyatlari katta qiziqish uygʻotmoqda. Koʻplab mahalliy mutaxassislar uning 39 yoshda ham bunday yuqori saviyada toʻp surayotganini sport rejimiga amal qilish va professionalizmning oliy namunasi sifatida baholamoqda. Argentina terma jamoasi 2022-yildagi chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlida oʻz sardorining mahoratiga tayanishda davom etadi.

Lionel MessiArgentinaPedriJahon ChempionatiRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mason Greenwood uchun kurash: Yuventus va Roma oʻrtasida transfer jangi boshlandiMason Greenwood uchun kurash: Yuventus va Roma oʻrtasida transfer jangi boshlandiBugun, 02:35Neymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiNeymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 01:32Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBugun, 01:17Mikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiMikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiBugun, 00:54O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)Bugun, 00:51Manchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiManchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi