Lionel Messi 39 yoshda ham hayratlantirishda davom etmoqda: Pedri sobiq jamoadoshi haqida
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionatida oʻzining yoshi va jismoniy qonuniyatlarga boʻysunmasligini yana bir bor isbotlamoqda. 39 yoshni qarshi olganiga qaramay, afsonaviy hujumchi shimoliy Amerikadagi mundialda oʻz jamoasini gʻalabalar sari yetaklab, butun dunyo futbol jamoatchiligini, jumladan, sobiq jamoadoshlarini ham hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniya terma jamoasi va "Barselona" yulduzi Pedri DSports nashriga bergan intervyusida Messining hozirgi holati haqida oʻz fikrlarini bildirdi. 2020-21-yilgi mavsumda Lionel bilan birga kiyinish xonasini baham koʻrgan yosh yarim himoyachi, sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining mahorati yillar oʻtsa-da, zarracha pasaymaganini taʼkidladi. Pedrining soʻzlariga koʻra, Messining maydonni koʻrish qobiliyati uni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy omildir.
Aql-idrok va mahorat uygʻunligi"Men u bilan birga oʻynash va mashgʻulot oʻtkazish baxtiga muyassar boʻlganman. Oʻshanda undan koʻp narsani oʻrgangan boʻlsam, hozir uning oʻyinlaridan shunchaki zavqlanyapman," — deydi Pedri. Uning taʼkidlashicha, koʻplab futbolchilar yosh oʻtishi bilan jismoniy koʻrsatkichlari pasayishi sababli qiynalsa, Lionel Messi oʻyinni intellekt orqali boshqarishga oʻtgan.
Pedri Messining oʻyin uslubini tahlil qilar ekan, uning boʻshliqlarni topish qobiliyatiga alohida toʻxtaldi: "Agar uni televizor orqali kuzatsangiz, u doimo boʻsh nuqtalarni qidirayotganini koʻrasiz. U futbolni boshqalardan bir necha soniya oldinroq koʻradi va gol urish uchun qayerda boʻlish kerakligini aniq biladi. Uning yoshida bunday darajani ushlab turish faqat uning qoʻlidan keladi".
Tarixiy rekordlar va natijalarGoal.com xabariga koʻra, Lionel Messi ushbu turnirda nafaqat yetakchilik, balki yuqori samaradorlik ham namoyish etmoqda. Argentina terma jamoasining musobaqadagi dastlabki beshta golining barchasiga aynan u mualliflik qildi. Jazoirga qarshi bahsdagi xet-trik va Avstriya bilan oʻyindagi dubl "albiseleste"ning pley-off bosqichiga yoʻllanma olishini kafolatladi.
Hozirda Inter Miami sharafini himoya qilayotgan yulduz Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Uning hisobida mundiallardagi 18 ta gol mavjud. Shuningdek, u quyidagi koʻrsatkichlar boʻyicha ham mutlaq rekordchi hisoblanadi:
- Jahon chempionatlaridagi gʻalabalar soni (18 ta);
- Oʻtkazilgan oʻyinlar soni (28 ta);
- Maydonda oʻtkazilgan daqiqalar (2489 daqiqa).
…