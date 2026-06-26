Angliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majbur

·34·Sport
Angliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majbur

Angliya terma jamoasi Jahon chempionatining guruh bosqichidagi hal qiluvchi uchrashuv oldidan kutilmagan bosim ostida qoldi. Thomas Tuchel shogirdlari Xorvatiya ustidan qozonilgan ishonchli gʻalabadan soʻng, Gana bilan durang oʻynab, guruhda peshqadamlikni muddatidan oldin hal qilish imkoniyatini qoʻldan boy berishdi. Endilikda Panama bilan boʻladigan bahs shunchaki rasmiyatchilik emas, balki guruhdagi birinchi oʻrinni saqlab qolish uchun muhim jang hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tahliliga koʻra, nemis mutaxassisi ushbu uchrashuvda zaxira futbolchilariga imkon berishni rejalashtirgan edi, biroq Ganaga qarshi golsiz durang barcha rejalarni oʻzgartirib yubordi. Garchi 1/16 final yoʻllanmasi naqd qilingan boʻlsa-da, guruhda gʻolib chiqish pley-offning keyingi bosqichlarida qulayroq raqibga duch kelish uchun oʻta muhimdir. Shu sababli, Tuchel Panama bilan oʻyinda tavakkal qilmasdan, maydonga eng kuchli tarkibni tushirishi kutilmoqda.

Darvozabon va himoya chizigʻidagi muammolar

Darvoza chizigʻida Jordan Pickford oʻz oʻrnini saqlab qolishi deyarli aniq, ammo uning joriy turnirdagi oʻyini mutaxassislarda savollar tugʻdirmoqda. Xususan, Gana bilan bahsda u qoʻpol xatoga yoʻl qoʻyib, maydondan chetlatilishiga bir bahya qoldi. Shunga qaramay, tajribali posbonning oʻrnini bosadigan munosib nomzod hozircha koʻzga tashlanmayapti.

Himoyaning oʻng qanotida esa vaziyat yanada murakkab. Reece James oʻzining eng yaxshi sport formasida boʻlsa, shubhasiz dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri, biroq uning jarohatlarga moyilligi yana pand bermoqda. Tino Livramento jarohat tufayli lagerini tark etgani sababli, Tuchel ixtiyorida tanlov imkoniyati cheklangan. Agar James toʻliq tayyor boʻlmasa, Djed Spence uchun kutilmagan imkoniyat eshiklari ochilishi mumkin.

Hujum chizigʻida esa Bukayo Saka va Marcus Rashford kabi yulduzlarning asosiy tarkibga qaytishi kutilmoqda. Ularning tezkorligi va kreativligi Panama himoyasini yorib oʻtishda asosiy qurol boʻlishi kerak. Angliya uchun eng maqbul ssenariy — oʻyinning birinchi boʻlimidayoq ustunlikni taʼminlab, asosiy yetakchilarga dam berish imkoniyatini yaratishdir.

Umuman olganda, Thomas Tuchel uchun Panama bilan oʻyin nafaqat natija, balki jamoa ichidagi ishonchni qayta tiklash uchun ham zarur. Gana bilan oʻyindagi sustkashlikdan soʻng, muxlislar "Uch sherlar"dan yanada tajovuzkor va mazmunli futbol kutishmoqda. Nyu-Jersida boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv Angliyaning turnirdagi haqiqiy salohiyatini koʻrsatib beradi.

AngliyaThomas TuchelJahon ChempionatiBukayo SakaMarcus Rashford
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdiJoze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdiBugun, 13:36Neymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiNeymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiBugun, 13:14Arsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladiArsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladiBugun, 12:57Kuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiKuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiBugun, 12:38Harry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqdaHarry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqdaBugun, 12:32Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Bugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi