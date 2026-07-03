Davlat xizmatchilari koloniyada korrupsiya oqibatini ko‘rdi

·0·Jamiyat
Davlat xizmatchilari koloniyada korrupsiya oqibatini ko‘rdi

Foto: Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasalariga profilaktik tashriflarni davom ettirmoqda.

Navbatdagi tashrif Olmaliq shahridagi 14-son jazoni ijro etish koloniyasida o‘tkazildi. Uning asosiy maqsadi — mansabdorlarga korrupsiyaning huquqiy, ijtimoiy va insoniy oqibatlarini yaqindan ko‘rsatish.

Uch vazirlik vakillari ishtirok etdi

Profilaktik tadbirda quyidagi vazirliklarning rahbar va mas’ul xodimlari qatnashdi:

  • Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi;

  • Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi;

  • Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi.

Ishtirokchilar koloniyadagi sharoitlar, mahkumlar saqlanadigan joylar va muassasa infratuzilmasi bilan tanishtirildi.

Mahkumlar bilan ochiq muloqot o‘tkazildi

Tashrif davomida davlat xizmatchilari mahkumlar bilan yuzma-yuz muloqot qildi.

Ushbu suhbatlarda korrupsiyaviy jinoyatlar tufayli ozodlikdan mahrum bo‘lish insonning nafaqat shaxsiy hayotiga, balki oilasi, obro‘si va farzandlari kelajagiga ham qanday ta’sir ko‘rsatishi haqida fikrlar bildirildi.

Korrupsiyaning jazosi faqat qamoq emas

Agentlik ta’kidlashicha, bunday uchrashuvlar davlat xizmatchilarida korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning muqarrar oqibatlari haqida aniq tasavvur hosil qilishga qaratilgan.

Korrupsiya oqibatida inson:

  • jinoiy javobgarlikka tortilishi;

  • ozodligidan mahrum bo‘lishi;

  • oilasi va yaqinlaridan uzoqlashishi;

  • jamiyatdagi obro‘sini yo‘qotishi;

  • farzandlarining kelajagiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Asosiy maqsad — oldini olish

Tadbir davomida davlat xizmatchilariga xizmat vazifalarini halollik, mas’uliyat va qonun ustuvorligi tamoyillari asosida bajarish zarurligi eslatildi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga ko‘ra, huquqbuzarlik sodir etilganidan keyin uning oqibatlarini bartaraf etishdan ko‘ra, korrupsiyaning oldini olish ancha muhim.

Shu sabab bunday profilaktik tashriflar davlat boshqaruvi organlari rahbarlari va xodimlari ishtirokida muntazam davom ettirilishi rejalashtirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdiBugun, 12:322 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildiBugun, 11:432 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildiBugun, 09:41600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandi600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandiKecha, 23:01Arzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiArzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiKecha, 20:11Andijonda gaz “zapravka”sida kuchli chaqnash sodir bo‘ldiAndijonda gaz “zapravka”sida kuchli chaqnash sodir bo‘ldiKecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi