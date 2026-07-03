Davlat xizmatchilari koloniyada korrupsiya oqibatini ko‘rdi
Foto: Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasalariga profilaktik tashriflarni davom ettirmoqda.
Navbatdagi tashrif Olmaliq shahridagi 14-son jazoni ijro etish koloniyasida o‘tkazildi. Uning asosiy maqsadi — mansabdorlarga korrupsiyaning huquqiy, ijtimoiy va insoniy oqibatlarini yaqindan ko‘rsatish.
Uch vazirlik vakillari ishtirok etdi
Profilaktik tadbirda quyidagi vazirliklarning rahbar va mas’ul xodimlari qatnashdi:
Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi;
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi;
Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi.
Ishtirokchilar koloniyadagi sharoitlar, mahkumlar saqlanadigan joylar va muassasa infratuzilmasi bilan tanishtirildi.
Mahkumlar bilan ochiq muloqot o‘tkazildi
Tashrif davomida davlat xizmatchilari mahkumlar bilan yuzma-yuz muloqot qildi.
Ushbu suhbatlarda korrupsiyaviy jinoyatlar tufayli ozodlikdan mahrum bo‘lish insonning nafaqat shaxsiy hayotiga, balki oilasi, obro‘si va farzandlari kelajagiga ham qanday ta’sir ko‘rsatishi haqida fikrlar bildirildi.
Korrupsiyaning jazosi faqat qamoq emas
Agentlik ta’kidlashicha, bunday uchrashuvlar davlat xizmatchilarida korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning muqarrar oqibatlari haqida aniq tasavvur hosil qilishga qaratilgan.
Korrupsiya oqibatida inson:
jinoiy javobgarlikka tortilishi;
ozodligidan mahrum bo‘lishi;
oilasi va yaqinlaridan uzoqlashishi;
jamiyatdagi obro‘sini yo‘qotishi;
farzandlarining kelajagiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Asosiy maqsad — oldini olish
Tadbir davomida davlat xizmatchilariga xizmat vazifalarini halollik, mas’uliyat va qonun ustuvorligi tamoyillari asosida bajarish zarurligi eslatildi.
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga ko‘ra, huquqbuzarlik sodir etilganidan keyin uning oqibatlarini bartaraf etishdan ko‘ra, korrupsiyaning oldini olish ancha muhim.
Shu sabab bunday profilaktik tashriflar davlat boshqaruvi organlari rahbarlari va xodimlari ishtirokida muntazam davom ettirilishi rejalashtirilgan.
…