Alpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadi
Fransiyaning afsonaviy sport avtomobillari brendi Alpine oʻzining eng mashhur modeli — A110 sportkarining butunlay elektr quvvati bilan ishlaydigan yangi avlodini ommaga tanishtirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Britaniyada boʻlib oʻtadigan nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbirida ushbu modelning ilk ishchi prototipi debyut qiladi. Mazkur yangilik brendning toʻliq elektrlashtirilgan kelajakka oʻtish strategiyasida muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
A110 Future deb nomlangan ushbu prototip Alpine Performance Platform (APP) deb ataluvchi maxsus shassiga asoslangan. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, garchi prototip tashqi koʻrinishidan hozirgi benzinli modelning kuzovini eslatsa-da, uning kengaytirilgan gʻildirak arkalari yangi avlod ancha kengroq bazaga ega boʻlishidan dalolat beradi. Bu esa avtomobilning yoʻlda yanada barqaror harakatlanishini va yuqori tezlikda burilishlarni osonroq bosib oʻtishini taʼminlaydi.
Texnik innovatsiyalar va ogʻirlik taqsimotiElektromobillar uchun eng katta muammo hisoblangan ogʻirlik masalasi Alpine muhandislari tomonidan alyuminiy konstruksiyalar yordamida hal etilgan. Yangi platforma 800 voltli elektr tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u tezkor quvvatlanish imkonini beradi. Eng qiziqarli jihati shundaki, muhandislar bitta katta akkumulyator oʻrniga ikkita alohida batareya blokidan foydalanishga qaror qilishgan.
Ushbu akkumulyatorlar old va orqa oʻqlar ustiga joylashtirilgan boʻlib, bu avtomobilning ogʻirlik markazini 40:60 nisbatda taqsimlashga xizmat qiladi. Taqqoslash uchun, hozirgi benzinli A110 modelida bu koʻrsatkich 44:56 ni tashkil etadi. Bunday yondashuv elektromobilning boshqaruvchanligini saqlab qolish va uni klassik sportkarlarga xos dinamika bilan taʼminlash imkonini beradi.
Poyga yoʻlaklaridagi chidamlilikAlpine bosh direktori Philippe Kriefning taʼkidlashicha, akkumulyatorlarning bunday joylashuvi avtomobilni benzinli model kabi past profilda saqlashga yordam bergan. Shu bilan birga, yangi A110 bir marta quvvatlanishda 547 kilometrdan ortiq (340 mil) masofani bosib oʻtishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich yengil sportkarlar segmenti uchun juda yuqori natijadir.
Kompaniya rahbari yana bir muhim jihatga toʻxtalib oʻtdi: yangi elektromobil Germaniyaning mashhur Nürburgring Nordschleife poyga yoʻlagida ketma-ket uchta aylanishni quvvat pasayishisiz (issiqlik tufayli unumdorlik yoʻqolmasdan) bosib oʻta oladi. Bu Alpine muxlislari uchun avtomobil nafaqat shahar koʻchalarida, balki professional poyga yoʻlaklarida ham oʻzini koʻrsata olishidan dalolat beradi.
Qiziqarli jihati shundaki, orqa akkumulyator bloki hozirgi benzinli dvigatel oʻrnida joylashgan. Bu kelajakda zarurat tugʻilsa, ushbu platformani qaytadan ichki yonuv dvigatellariga moslashtirish imkoniyatini ham qoldiradi. Biroq, Philippe Krief bu imkoniyat elektromobilning asosiy xususiyatlariga zarar yetkazmasligini, Alpine birinchi navbatda mukammal elektr sportkar yaratishni maqsad qilganini alohida qayd etdi.
…