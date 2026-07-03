Alpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadi

·1·Avto
Alpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadi

Fransiyaning afsonaviy sport avtomobillari brendi Alpine oʻzining eng mashhur modeli — A110 sportkarining butunlay elektr quvvati bilan ishlaydigan yangi avlodini ommaga tanishtirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Britaniyada boʻlib oʻtadigan nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbirida ushbu modelning ilk ishchi prototipi debyut qiladi. Mazkur yangilik brendning toʻliq elektrlashtirilgan kelajakka oʻtish strategiyasida muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

A110 Future deb nomlangan ushbu prototip Alpine Performance Platform (APP) deb ataluvchi maxsus shassiga asoslangan. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, garchi prototip tashqi koʻrinishidan hozirgi benzinli modelning kuzovini eslatsa-da, uning kengaytirilgan gʻildirak arkalari yangi avlod ancha kengroq bazaga ega boʻlishidan dalolat beradi. Bu esa avtomobilning yoʻlda yanada barqaror harakatlanishini va yuqori tezlikda burilishlarni osonroq bosib oʻtishini taʼminlaydi.

Texnik innovatsiyalar va ogʻirlik taqsimoti

Elektromobillar uchun eng katta muammo hisoblangan ogʻirlik masalasi Alpine muhandislari tomonidan alyuminiy konstruksiyalar yordamida hal etilgan. Yangi platforma 800 voltli elektr tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u tezkor quvvatlanish imkonini beradi. Eng qiziqarli jihati shundaki, muhandislar bitta katta akkumulyator oʻrniga ikkita alohida batareya blokidan foydalanishga qaror qilishgan.

Ushbu akkumulyatorlar old va orqa oʻqlar ustiga joylashtirilgan boʻlib, bu avtomobilning ogʻirlik markazini 40:60 nisbatda taqsimlashga xizmat qiladi. Taqqoslash uchun, hozirgi benzinli A110 modelida bu koʻrsatkich 44:56 ni tashkil etadi. Bunday yondashuv elektromobilning boshqaruvchanligini saqlab qolish va uni klassik sportkarlarga xos dinamika bilan taʼminlash imkonini beradi.

Poyga yoʻlaklaridagi chidamlilik

Alpine bosh direktori Philippe Kriefning taʼkidlashicha, akkumulyatorlarning bunday joylashuvi avtomobilni benzinli model kabi past profilda saqlashga yordam bergan. Shu bilan birga, yangi A110 bir marta quvvatlanishda 547 kilometrdan ortiq (340 mil) masofani bosib oʻtishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich yengil sportkarlar segmenti uchun juda yuqori natijadir.

Kompaniya rahbari yana bir muhim jihatga toʻxtalib oʻtdi: yangi elektromobil Germaniyaning mashhur Nürburgring Nordschleife poyga yoʻlagida ketma-ket uchta aylanishni quvvat pasayishisiz (issiqlik tufayli unumdorlik yoʻqolmasdan) bosib oʻta oladi. Bu Alpine muxlislari uchun avtomobil nafaqat shahar koʻchalarida, balki professional poyga yoʻlaklarida ham oʻzini koʻrsata olishidan dalolat beradi.

Qiziqarli jihati shundaki, orqa akkumulyator bloki hozirgi benzinli dvigatel oʻrnida joylashgan. Bu kelajakda zarurat tugʻilsa, ushbu platformani qaytadan ichki yonuv dvigatellariga moslashtirish imkoniyatini ham qoldiradi. Biroq, Philippe Krief bu imkoniyat elektromobilning asosiy xususiyatlariga zarar yetkazmasligini, Alpine birinchi navbatda mukammal elektr sportkar yaratishni maqsad qilganini alohida qayd etdi.

AlpineA110ElektromobilSportkarGoodwood
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?Bugun, 12:57Hamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:57Kia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiKia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiBugun, 04:24Volkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiVolkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiBugun, 03:57BMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBugun, 03:24McMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiMcMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi