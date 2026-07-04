Bollivud yulduzlarining ko‘pchilik bilmaydigan o‘g‘illari va ular nimalar bilan shug‘illanadi?
Bollivudda bir necha avlod davomida kino sohasida faoliyat yuritib kelayotgan oilalar ko‘p. Mashhur aktyorlarning ayrim o‘g‘illari ham otalari izidan borib, kino va ijod olamida o‘z o‘rnini topishga harakat qilmoqda. Boshqalari esa hozircha ommaviy hayotdan uzoqroq yurishni ma’qul ko‘rgan.
• Shohruh Xon va Aryan Xon
Shohruh Xonning katta o‘g‘li Aryan Xon aktyorlikdan ko‘ra rejissyorlikni tanladi. U 2025 yilda Bollivud hayoti haqidagi hajviy serial bilan rejissyor sifatida debyut qildi. Loyihada Aryan ssenariy muallifi va rejissyor sifatida ishladi.
Aryan tashqi ko‘rinishi, ovozi va harakatlari bilan otasiga o‘xshatilsa-da, kamera oldida emas, uning ortida faoliyat yuritishni ma’qul ko‘rmoqda.
• Amir Xon va Junayd Xon
Amir Xonning o‘g‘li Junayd Xon aktyorlik faoliyatini teatrdan boshlagan. Uning ekrandagi ilk katta roli 2024 yilda namoyish etilgan "Maharaj" filmida bo‘ldi. Junayd unda jurnalist va jamoat faoli Karsandas Mulji obrazini ijro etgan.
Keyinchalik u romantik va dramatik filmlarda ham ishtirok etdi. Junayd otasining mashhurligidan foydalanishdan ko‘ra, mustaqil qarorlar orqali o‘z faoliyatini qurishni istashini aytgan.
• Saif Ali Xon va Ibrohim Ali Xon
Saif Ali Xon va aktrisa Amrita Singhning o‘g‘li Ibrohim Ali Xon avval kino maydonchasida rejissyor yordamchisi bo‘lib ishlagan. Keyin u 2025 yilda "Nadaaniyan" romantik filmida bosh rolni ijro etib, katta ekrandagi faoliyatini boshladi.
Ibrohim tashqi ko‘rinishi jihatidan otasiga juda o‘xshashi bilan ham tez-tez muhokama qilinadi. U keyinchalik jiddiyroq dramatik loyihalarda ham ishtirok etgan.
• Ritik Roshan va Hridhaan Roshan
Ritik Roshanning ikki nafar o‘g‘li bor: Hrihaan va Hridhaan. Ular aktyorning Syuzanna Xon bilan turmushidan dunyoga kelgan. Hridhaan 2008 yilda tug‘ilgan va hozircha kino sohasida professional faoliyat boshlamagan.
Ota-onasi farzandlarini ommaviy bosimdan himoya qilishga harakat qilib keladi. Shu sabab Ritik Roshanning o‘g‘illari haqida ommaviy axborot vositalarida ko‘p ma’lumot berilmaydi.
• Rishi Kapur va Ranbir Kapur
Rishi Kapurning o‘g‘li Ranbir Kapur Bollivudda mustaqil muvaffaqiyatga erishgan aktyorlardan biri. U kino sohasini o‘rganish uchun Nyu-Yorkda ta’lim olgan, keyin rejissyor yordamchisi sifatida ishlagan va shundan so‘ng aktyorlikka kirib kelgan.
Ranbir romantik, dramatik va biografik filmlardagi rollari bilan tanildi. U Kapurlar oilasining kino sanoatidagi navbatdagi avlodi sifatida otasi Rishi Kapurning yo‘lini davom ettirmoqda.
…