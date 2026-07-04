Bollivud yulduzlarining ko‘pchilik bilmaydigan o‘g‘illari va ular nimalar bilan shug‘illanadi?

·2·Madaniyat
Bollivud yulduzlarining ko‘pchilik bilmaydigan o‘g‘illari va ular nimalar bilan shug‘illanadi?

Bollivudda bir necha avlod davomida kino sohasida faoliyat yuritib kelayotgan oilalar ko‘p. Mashhur aktyorlarning ayrim o‘g‘illari ham otalari izidan borib, kino va ijod olamida o‘z o‘rnini topishga harakat qilmoqda. Boshqalari esa hozircha ommaviy hayotdan uzoqroq yurishni ma’qul ko‘rgan.

Shohruh Xon va Aryan Xon

Shohrux Xon va uning o‘g‘li Aryan Xon birga tushgan portret.

Shohruh Xonning katta o‘g‘li Aryan Xon aktyorlikdan ko‘ra rejissyorlikni tanladi. U 2025 yilda Bollivud hayoti haqidagi hajviy serial bilan rejissyor sifatida debyut qildi. Loyihada Aryan ssenariy muallifi va rejissyor sifatida ishladi.

Aryan tashqi ko‘rinishi, ovozi va harakatlari bilan otasiga o‘xshatilsa-da, kamera oldida emas, uning ortida faoliyat yuritishni ma’qul ko‘rmoqda.

Amir Xon va Junayd Xon

Junaid Khan va Aamir Khan yonma-yon portretlarda tasvirlangan.

Amir Xonning o‘g‘li Junayd Xon aktyorlik faoliyatini teatrdan boshlagan. Uning ekrandagi ilk katta roli 2024 yilda namoyish etilgan "Maharaj" filmida bo‘ldi. Junayd unda jurnalist va jamoat faoli Karsandas Mulji obrazini ijro etgan.

Keyinchalik u romantik va dramatik filmlarda ham ishtirok etdi. Junayd otasining mashhurligidan foydalanishdan ko‘ra, mustaqil qarorlar orqali o‘z faoliyatini qurishni istashini aytgan.

Saif Ali Xon va Ibrohim Ali Xon

Ibrahim Ali Xon va Saif Ali Xon yonma-yon portretlarda turibdi.

Saif Ali Xon va aktrisa Amrita Singhning o‘g‘li Ibrohim Ali Xon avval kino maydonchasida rejissyor yordamchisi bo‘lib ishlagan. Keyin u 2025 yilda "Nadaaniyan" romantik filmida bosh rolni ijro etib, katta ekrandagi faoliyatini boshladi.

Ibrohim tashqi ko‘rinishi jihatidan otasiga juda o‘xshashi bilan ham tez-tez muhokama qilinadi. U keyinchalik jiddiyroq dramatik loyihalarda ham ishtirok etgan.

Ritik Roshan va Hridhaan Roshan

Ritran Roshan hamda uning o‘g‘li Xridhan Roshan yonma-yon kollajda ko‘rsatilgan.

Ritik Roshanning ikki nafar o‘g‘li bor: Hrihaan va Hridhaan. Ular aktyorning Syuzanna Xon bilan turmushidan dunyoga kelgan. Hridhaan 2008 yilda tug‘ilgan va hozircha kino sohasida professional faoliyat boshlamagan.

Ota-onasi farzandlarini ommaviy bosimdan himoya qilishga harakat qilib keladi. Shu sabab Ritik Roshanning o‘g‘illari haqida ommaviy axborot vositalarida ko‘p ma’lumot berilmaydi.

Rishi Kapur va Ranbir Kapur

Rishi Kapur va Ranbir Kapur tadbirda birga tushgan surati.

Rishi Kapurning o‘g‘li Ranbir Kapur Bollivudda mustaqil muvaffaqiyatga erishgan aktyorlardan biri. U kino sohasini o‘rganish uchun Nyu-Yorkda ta’lim olgan, keyin rejissyor yordamchisi sifatida ishlagan va shundan so‘ng aktyorlikka kirib kelgan.

Ranbir romantik, dramatik va biografik filmlardagi rollari bilan tanildi. U Kapurlar oilasining kino sanoatidagi navbatdagi avlodi sifatida otasi Rishi Kapurning yo‘lini davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodir Zoitov muxlislarini yangi “Qizalog‘im” taronasi bilan xursand qildi (audio)Nodir Zoitov muxlislarini yangi “Qizalog‘im” taronasi bilan xursand qildi (audio)Bugun, 18:32Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!Bugun, 18:19Surayyo Qosimovaning “Trend-Brend”i tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi (video)Surayyo Qosimovaning “Trend-Brend”i tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi (video)Bugun, 18:15Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)Bugun, 12:19Ronalduning turmush o‘rtog‘i Jorjina Rodriges o‘zining ilk kiyim brendini ishga tushirdiRonalduning turmush o‘rtog‘i Jorjina Rodriges o‘zining ilk kiyim brendini ishga tushirdiBugun, 11:39Botir Qodirovning “Bidish-bidish” nomli qisqa taronasi tarmoqlarni qizdirmoqda! (video)Botir Qodirovning “Bidish-bidish” nomli qisqa taronasi tarmoqlarni qizdirmoqda! (video)Bugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi