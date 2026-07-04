Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining eng nafis va dizaynga yoʻnaltirilgan smartfonlar turkumi — Civi seriyasidan voz kechishga qaror qildi. Ushbu maʼlumot texnologiya olamidagi nufuzli insayder Digital Chat Station tomonidan eʼlon qilindi. Unga koʻra, kompaniya ushbu yoʻnalishni rivojlantirishni toʻxtatgan va kelgusi avlod qurilmalari orasida Civi nomini kutish oʻrinsizdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu qaror koʻplab texnologiya ishqibozlari uchun kutilmagan boʻldi, chunki bir necha oy davomida tarmoqlarda boʻlajak Civi 6 modeli haqida turli mish-mishlar yurgan edi. Taxminlarga koʻra, yangi model 200 megapikselli kamera, eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite protsessori va sunʼiy intellekt funksiyalari uchun alohida tugma bilan jihozlanishi kerak edi. Biroq, soʻnggi maʼlumotlar ushbu loyiha butunlay yopilganini koʻrsatmoqda.
Sotuvlar hajmi va strategik oʻzgarishlarixbt.com nashrining yozishicha, loyihaning toʻxtatilishiga asosiy sabab sifatida avvalgi modellarning kutilganidan pastroq sotuv koʻrsatkichlari koʻrsatilmoqda. Xiaomi rahbariyati resurslarni koʻproq foyda keltiradigan va ommabop boʻlgan asosiy flagmanlar hamda Redmi turkumiga yoʻnaltirishni afzal koʻrgan koʻrinadi. Bu esa kompaniyaning global bozordagi oʻrnini mustahkamlash strategiyasining bir qismidir.
Civi seriyasi ilk bor 2021-yilda debyut qilgan edi. Oʻsha vaqtdan buyon bozorga Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro va hatto ayrim bozorlarda Xiaomi 15 Civi nomi bilan tanilgan Civi 5 Pro modellari taqdim etilgan. Ushbu smartfonlar oʻzining yupqa korpusi, yengilligi va yuqori sifatli selfi-kameralari bilan aynan yoshlar va dizayn ixlosmandlari eʼtiborini tortishga harakat qilgan.
Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi qurilmalari, xususan, ushbu brendning oʻrta va yuqori segmentdagi modellari ancha mashhur. Civi turkumi rasman keng sotuvga chiqmagan boʻlsa-da, koʻplab foydalanuvchilar uning nafis dizayni sababli xorijdan buyurtma qilishardi. Endilikda ushbu segment oʻrnini Xiaomi 15 turkumining ixcham versiyalari egallashi kutilmoqda.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, ushbu xabarni tarqatgan Digital Chat Station avval ham koʻplab texnologik yangiliklarni, jumladan, Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro smartfonlarining texnik xususiyatlarini aniq bashorat qilgan edi. Shuningdek, u Realme GT 7 Pro modelining Samsung displeyi bilan jihozlanishi haqidagi maʼlumotlarni ham birinchi boʻlib ochiqlagan edi.
Xiaomi brendining ushbu qadami smartfonlar bozoridagi raqobatning naqadar keskinlashganidan dalolat beradi. Endilikda kompaniya bor eʼtiborini sunʼiy intellekt imkoniyatlari kengaytirilgan va texnik jihatdan mukammalroq boʻlgan yagona flagman liniyalariga qaratishi kutilmoqda.
…