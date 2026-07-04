Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildi

·1·Texno
Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining eng nafis va dizaynga yoʻnaltirilgan smartfonlar turkumi — Civi seriyasidan voz kechishga qaror qildi. Ushbu maʼlumot texnologiya olamidagi nufuzli insayder Digital Chat Station tomonidan eʼlon qilindi. Unga koʻra, kompaniya ushbu yoʻnalishni rivojlantirishni toʻxtatgan va kelgusi avlod qurilmalari orasida Civi nomini kutish oʻrinsizdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu qaror koʻplab texnologiya ishqibozlari uchun kutilmagan boʻldi, chunki bir necha oy davomida tarmoqlarda boʻlajak Civi 6 modeli haqida turli mish-mishlar yurgan edi. Taxminlarga koʻra, yangi model 200 megapikselli kamera, eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite protsessori va sunʼiy intellekt funksiyalari uchun alohida tugma bilan jihozlanishi kerak edi. Biroq, soʻnggi maʼlumotlar ushbu loyiha butunlay yopilganini koʻrsatmoqda.

Sotuvlar hajmi va strategik oʻzgarishlar

ixbt.com nashrining yozishicha, loyihaning toʻxtatilishiga asosiy sabab sifatida avvalgi modellarning kutilganidan pastroq sotuv koʻrsatkichlari koʻrsatilmoqda. Xiaomi rahbariyati resurslarni koʻproq foyda keltiradigan va ommabop boʻlgan asosiy flagmanlar hamda Redmi turkumiga yoʻnaltirishni afzal koʻrgan koʻrinadi. Bu esa kompaniyaning global bozordagi oʻrnini mustahkamlash strategiyasining bir qismidir.

Civi seriyasi ilk bor 2021-yilda debyut qilgan edi. Oʻsha vaqtdan buyon bozorga Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro va hatto ayrim bozorlarda Xiaomi 15 Civi nomi bilan tanilgan Civi 5 Pro modellari taqdim etilgan. Ushbu smartfonlar oʻzining yupqa korpusi, yengilligi va yuqori sifatli selfi-kameralari bilan aynan yoshlar va dizayn ixlosmandlari eʼtiborini tortishga harakat qilgan.

Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi qurilmalari, xususan, ushbu brendning oʻrta va yuqori segmentdagi modellari ancha mashhur. Civi turkumi rasman keng sotuvga chiqmagan boʻlsa-da, koʻplab foydalanuvchilar uning nafis dizayni sababli xorijdan buyurtma qilishardi. Endilikda ushbu segment oʻrnini Xiaomi 15 turkumining ixcham versiyalari egallashi kutilmoqda.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, ushbu xabarni tarqatgan Digital Chat Station avval ham koʻplab texnologik yangiliklarni, jumladan, Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro smartfonlarining texnik xususiyatlarini aniq bashorat qilgan edi. Shuningdek, u Realme GT 7 Pro modelining Samsung displeyi bilan jihozlanishi haqidagi maʼlumotlarni ham birinchi boʻlib ochiqlagan edi.

Xiaomi brendining ushbu qadami smartfonlar bozoridagi raqobatning naqadar keskinlashganidan dalolat beradi. Endilikda kompaniya bor eʼtiborini sunʼiy intellekt imkoniyatlari kengaytirilgan va texnik jihatdan mukammalroq boʻlgan yagona flagman liniyalariga qaratishi kutilmoqda.

XiaomiCiviSmartfonTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqXitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqBugun, 19:29Vivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanVivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanBugun, 18:50AQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildiAQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildiBugun, 18:26Yevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqdaYevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqdaBugun, 17:53GeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordiGeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordiBugun, 17:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiSunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiBugun, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda