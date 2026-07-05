Kosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldi

·0·Dunyo
Kosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldi

14 yoshida ish tajribasi davomida kosmik hojatxonani tozalashda ishtirok etgan Kler Parfitt oradan yillar o‘tib Yevropa kosmik agentligida Marsni o‘rganish bo‘yicha eng muhim loyihalardan biriga rahbarlik qiladigan mutaxassisga aylandi.

Nottingemda tug‘ilgan Klerning kosmos sohasiga qiziqishi maktab yillarida boshlangan. Avvaliga u NASAda amaliyot o‘tash uchun murojaat qilgan, ammo rad javobini olgan. Shundan so‘ng u Lesterdagi Milliy kosmik ilmiy markazida ish tajribasini o‘tash imkoniga ega bo‘ldi.

O‘sha davrda markaz Britaniyaning asosiy kosmos muzeyi — Milliy kosmik markazning ochilishiga tayyorgarlik ko‘rayotgan edi. Kler eksponatlarni qabul qilish va tayyorlash ishlarida qatnashdi. Ular orasida kosmik hojatxona ham bo‘lib, uni ochish, tozalash va saqlash jarayonlarida ishtirok etgan.

Shuningdek, u Britaniyadan kosmosga parvoz qilgan birinchi inson — Helen Sharman kiygan skafandrni ham qabul qilish ishlarida qatnashgan. Klerning aytishicha, aynan shu tajriba uning kelajakdagi kasbini tanlashiga kuchli turtki bergan.

Keyinchalik u fizika bo‘yicha oliy ma’lumot va kosmik kemalarning energiya tizimlari muhandisligi yo‘nalishida doktorlik darajasini oldi. Faoliyati davomida u Mars yuzasini tadqiq etadigan ExoMars Rosalind Franklin roveri hamda Quyosh shamoli va Yer magnit maydoni o‘zaro ta’sirini o‘rganuvchi SMILE missiyasida ishtirok etdi.

2019 yildan buyon Kler Parfitt Niderlandiyadagi Yevropa kosmik agentligining Yevropa kosmik tadqiqot va texnologiyalar markazida faoliyat yuritmoqda. Hozirda u insonlar va robotlar ishtirokida amalga oshiriladigan kelajakdagi Mars ekspeditsiyalarini rejalashtiruvchi jamoaga rahbarlik qiladi. Shuningdek, u Xalqaro Marsni o‘rganish ishchi guruhi raisi ham hisoblanadi.

Mutaxassisning ta’kidlashicha, Mars ilmiy nuqtayi nazardan eng muhim sayyoralardan biri bo‘lib, uni chuqur o‘rganish kelajakdagi inson parvozlari uchun katta ahamiyatga ega.

«Rosalind Franklin roveri 2028 yilda uchirilsa, bu juda hayajonli voqea bo‘ladi. Keyingi o‘n yilliklarda Marsni asrab qolish va Yevropa uchun eng qimmatli ilmiy ma’lumotlarni olish maqsadida barcha qadamlarni puxta rejalashtirishimiz kerak», — dedi Kler Parfitt.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiSunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiBugun, 21:58Venesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiVenesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiBugun, 21:52Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Bugun, 21:15Qoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqdaQoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqdaBugun, 20:40Ronaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiRonaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiBugun, 18:19Moskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiMoskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiBugun, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi