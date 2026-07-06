Kiyevga ommaviy hujum: kamida 7 kishi halok bo‘ldi

·0·Dunyo
Kiyevga ommaviy hujum: kamida 7 kishi halok bo‘ldi

Ukraina poytaxti Kiyev 6 iyulga o‘tar kechasi raketa va dronlar ishtirokidagi keng ko‘lamli hujumga uchradi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, shaharda kamida yetti kishi halok bo‘lgan, 24 nafar fuqaro jarohatlangan.

Ukraina Havo kuchlari hujumda ballistik va qanotli raketalar, shuningdek, kamikadze dronlar bir vaqtning o‘zida qo‘llanganini ma’lum qildi.

Jarohatlanganlar orasida bolalar ham bor

Kiyev shahar harbiy ma’muriyati rahbari Timur Tkachenko hujum oqibatida kamida yetti kishi halok bo‘lganini bildirdi.

Shahar meri Vitaliy Klichkoning ma’lum qilishicha, 24 nafar jabrlanuvchining 14 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Jarohatlanganlar orasida ikki nafar bola ham bor. Qutqaruv ishlari davom etayotgani sabab qurbonlar soni o‘zgarishi mumkin.

Podolskda ko‘p qavatli uyning bir qismi vayron bo‘ldi

Hujumdan Kiyevning bir nechta tumani zarar ko‘rdi. Podolsk tumanida ko‘p qavatli turar joy binosining bir qismi qulagan va dastlab 7–9-qavatlar orasida odamlar qamalib qolgani xabar qilingan.

Qutqaruvchilar binodan 15 nafar fuqaroni evakuatsiya qildi. Jumladan, yuqori qavatlardan uch nafar ayol va olti nafar bola xavfsiz joyga olib tushilgan.

Podolsk tumanida raketa va dron parchalari yana bir turar joy hamda garajlar hududiga tushgan. Ayrim joylarda avtomobillar yonib ketgani ham xabar qilindi.

Boshqa tumanlarda ham uylar zararlandi

Darnitskiy tumanida kamida uchta turar joy binosi shikastlangan. Podolsk, Obolonskiy va Goloseyevskiy tumanlaridagi ko‘p qavatli uylarga ham zarar yetgan. Ayrim binolarda yong‘inlar kelib chiqqan.

Favqulodda xizmatlar vayronalar ostida odamlar qolgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan nuqtalarda qidiruv-qutqaruv ishlarini olib bormoqda.

Kiyev viloyatida ham qurbon bor

Hujum Kiyev viloyatiga ham ta’sir ko‘rsatdi. Viloyat harbiy ma’muriyati rahbari Nikolay Kalashnikning ma’lum qilishicha, Bucha tumanida bir kishi halok bo‘lgan.

Yana o‘n nafar fuqaro jarohatlangan, ularning olti nafari sinish va parcha jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Bucha, Vishgorod va Brovari tumanlarida uylar, korxonalar hamda fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetgan.

Odessada 23 yoshli yigit jarohatlandi

6 iyulga o‘tar kechasi Odessa shahri ham dronlar hujumiga uchradi.

Viloyat ma’muriyati ma’lumotiga ko‘ra, 23 yoshli yigit jarohatlangan. Bir nechta xususiy uy va yotoqxona shikastlangan, ayrim hududlarda yong‘inlar kelib chiqqan.

Zelenskiy hujum haqida oldindan ogohlantirgandi

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy hujumdan bir kun avval razvedka ma’lumotlariga tayanib, Rossiya yaqin kunlarda ommaviy raketa va dron zarbalariga tayyorlanayotganini aytgan edi.

U xalqaro hamkorlarni Ukraina havo mudofaasi, xususan, ballistik raketalarga qarshi mo‘ljallangan tizimlar uchun raketalar yetkazib berishni tezlashtirishga chaqirdi. Hujum Anqarada o‘tkazilishi rejalashtirilgan NATO sammiti arafasida sodir bo‘ldi.

Hodisa joylarida qutqaruvchilar, shifokorlar va kommunal xizmatlar ishlamoqda. Vayronalarni tozalash davom etar ekan, qurbonlar va jabrlanganlar haqidagi ma’lumotlar yangilanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindiTurkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindiBugun, 12:02Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdiOlimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdiBugun, 09:54Kosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiKosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiKecha, 22:26Sunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiSunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiKecha, 21:58Venesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiVenesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiKecha, 21:52Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Kecha, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi