Kiyevga ommaviy hujum: kamida 7 kishi halok bo‘ldi
Ukraina poytaxti Kiyev 6 iyulga o‘tar kechasi raketa va dronlar ishtirokidagi keng ko‘lamli hujumga uchradi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, shaharda kamida yetti kishi halok bo‘lgan, 24 nafar fuqaro jarohatlangan.
Ukraina Havo kuchlari hujumda ballistik va qanotli raketalar, shuningdek, kamikadze dronlar bir vaqtning o‘zida qo‘llanganini ma’lum qildi.
Jarohatlanganlar orasida bolalar ham bor
Kiyev shahar harbiy ma’muriyati rahbari Timur Tkachenko hujum oqibatida kamida yetti kishi halok bo‘lganini bildirdi.
Shahar meri Vitaliy Klichkoning ma’lum qilishicha, 24 nafar jabrlanuvchining 14 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Jarohatlanganlar orasida ikki nafar bola ham bor. Qutqaruv ishlari davom etayotgani sabab qurbonlar soni o‘zgarishi mumkin.
Podolskda ko‘p qavatli uyning bir qismi vayron bo‘ldi
Hujumdan Kiyevning bir nechta tumani zarar ko‘rdi. Podolsk tumanida ko‘p qavatli turar joy binosining bir qismi qulagan va dastlab 7–9-qavatlar orasida odamlar qamalib qolgani xabar qilingan.
Qutqaruvchilar binodan 15 nafar fuqaroni evakuatsiya qildi. Jumladan, yuqori qavatlardan uch nafar ayol va olti nafar bola xavfsiz joyga olib tushilgan.
Podolsk tumanida raketa va dron parchalari yana bir turar joy hamda garajlar hududiga tushgan. Ayrim joylarda avtomobillar yonib ketgani ham xabar qilindi.
Boshqa tumanlarda ham uylar zararlandi
Darnitskiy tumanida kamida uchta turar joy binosi shikastlangan. Podolsk, Obolonskiy va Goloseyevskiy tumanlaridagi ko‘p qavatli uylarga ham zarar yetgan. Ayrim binolarda yong‘inlar kelib chiqqan.
Favqulodda xizmatlar vayronalar ostida odamlar qolgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan nuqtalarda qidiruv-qutqaruv ishlarini olib bormoqda.
Kiyev viloyatida ham qurbon bor
Hujum Kiyev viloyatiga ham ta’sir ko‘rsatdi. Viloyat harbiy ma’muriyati rahbari Nikolay Kalashnikning ma’lum qilishicha, Bucha tumanida bir kishi halok bo‘lgan.
Yana o‘n nafar fuqaro jarohatlangan, ularning olti nafari sinish va parcha jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Bucha, Vishgorod va Brovari tumanlarida uylar, korxonalar hamda fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetgan.
Odessada 23 yoshli yigit jarohatlandi
6 iyulga o‘tar kechasi Odessa shahri ham dronlar hujumiga uchradi.
Viloyat ma’muriyati ma’lumotiga ko‘ra, 23 yoshli yigit jarohatlangan. Bir nechta xususiy uy va yotoqxona shikastlangan, ayrim hududlarda yong‘inlar kelib chiqqan.
Zelenskiy hujum haqida oldindan ogohlantirgandi
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy hujumdan bir kun avval razvedka ma’lumotlariga tayanib, Rossiya yaqin kunlarda ommaviy raketa va dron zarbalariga tayyorlanayotganini aytgan edi.
U xalqaro hamkorlarni Ukraina havo mudofaasi, xususan, ballistik raketalarga qarshi mo‘ljallangan tizimlar uchun raketalar yetkazib berishni tezlashtirishga chaqirdi. Hujum Anqarada o‘tkazilishi rejalashtirilgan NATO sammiti arafasida sodir bo‘ldi.
Hodisa joylarida qutqaruvchilar, shifokorlar va kommunal xizmatlar ishlamoqda. Vayronalarni tozalash davom etar ekan, qurbonlar va jabrlanganlar haqidagi ma’lumotlar yangilanishi mumkin.
…