Kiyevga hujumdan so‘ng 24 kishi jarohat bilan shifoxonaga tushdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Rossiya Qurolli kuchlarining tun davomida Ukraina poytaxti Kiyevga uyushtirgan havo hujumlari oqibatida kamida 7 kishi halok bo‘ldi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yana 24 kishi turli darajada tan jarohati olgan. Jabrlanganlarga tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda.
Hujum natijasida shaharning ayrim hududlarida vayronagarchiliklar yuzaga kelgani aytilmoqda. Qurbonlar va jabrlanganlar soniga oid ma’lumotlar yangilanishi mumkin.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…