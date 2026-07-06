Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!

·0·Dunyo
Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!

Braziliya terma jamoasi Jahon chempionatining nimchorak finalida Norvegiyaga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuv 1:2 hisobida Norvegiya foydasiga yakunlandi va shu tariqa Braziliya musobaqadagi ishtirokini tugatdi.

Bahsdan so‘ng Neymar hissiyotlarini yashira olmadi. U maydonda ko‘z yoshini tiya olmay qoldi. Futbolchining bu holati aks etgan kadrlar qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Foydalanuvchilar Neymarning ko‘z yoshlariga turlicha munosabat bildirdi. Ayrimlar uning terma jamoaga bo‘lgan munosabati va mag‘lubiyatdan qattiq ta’sirlanganini yozgan bo‘lsa, boshqalar Braziliyaning o‘yinini tanqid qildi.

Norvegiya esa tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Braziliya uchun esa bu uchrashuv Jahon chempionatidagi so‘nggi bahs bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiyevga hujumdan so‘ng 24 kishi jarohat bilan shifoxonaga tushdiKiyevga hujumdan so‘ng 24 kishi jarohat bilan shifoxonaga tushdiBugun, 12:11Turkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindiTurkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindiBugun, 12:02Kiyevga ommaviy hujum: kamida 7 kishi halok bo‘ldiKiyevga ommaviy hujum: kamida 7 kishi halok bo‘ldiBugun, 12:01Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdiOlimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdiBugun, 09:54Kosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiKosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiKecha, 22:26Sunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiSunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiKecha, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi