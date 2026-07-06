Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!
Braziliya terma jamoasi Jahon chempionatining nimchorak finalida Norvegiyaga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuv 1:2 hisobida Norvegiya foydasiga yakunlandi va shu tariqa Braziliya musobaqadagi ishtirokini tugatdi.
Bahsdan so‘ng Neymar hissiyotlarini yashira olmadi. U maydonda ko‘z yoshini tiya olmay qoldi. Futbolchining bu holati aks etgan kadrlar qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Foydalanuvchilar Neymarning ko‘z yoshlariga turlicha munosabat bildirdi. Ayrimlar uning terma jamoaga bo‘lgan munosabati va mag‘lubiyatdan qattiq ta’sirlanganini yozgan bo‘lsa, boshqalar Braziliyaning o‘yinini tanqid qildi.
Norvegiya esa tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Braziliya uchun esa bu uchrashuv Jahon chempionatidagi so‘nggi bahs bo‘ldi.
…