Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildi

·0·Sport
Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildi

Braziliya futboli tarixidagi eng yorqin yulduzlardan biri, terma jamoaning barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Neymar xalqaro maydondagi faoliyatiga nuqta qoʻydi. Ushbu kutilmagan va hissiyotlarga boy qaror Braziliyaning Jahon chempionati nimchorak finalida Norvegiya terma jamoasidan uchralgan magʻlubiyatidan soʻng eʼlon qilindi. 34 yoshli hujumchi uchun ushbu turnir faoliyatidagi soʻnggi yirik musobaqa boʻlib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Norvegiyaga qarshi kechgan bahsda braziliyaliklar 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, turnirni erta tark etishga majbur boʻlishdi. Uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida Neymar penaltidan gol urib, hisobni qisqartirgan boʻlsa-da, bu "pentakampeonlar"ni qutqarib qola olmadi. Oʻyindan soʻng maydonning oʻzida koʻz yoshlarini tiya olmagan futbolchi, mikst-zonada jurnalistlar bilan suhbatda terma jamoa libosini boshqa kiymasligini tasdiqladi.

Afsonaviy yoʻlning yakuni

Neymar oʻzining xalqaro faoliyati yakunini ramziy maʼnoda izohladi. "Men harakat qildim, borimni berdim. Hammasi Met Life Stadiumʼda boshlangan edi va aynan shu yerda yakuniga yetdi. Endi hammasi tugadi", — deya taʼkidladi hujumchi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchining hissiy holati uning bu qarorni qanchalik ogʻir qabul qilganidan dalolat beradi.

Neymarning Braziliya terma jamoasidagi 16 yillik faoliyati chinakam rekordlar va unutilmas lahzalarga boy boʻldi. U 130 ta uchrashuvda maydonga tushib, 80 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija bilan u afsonaviy Pelening rekordini yangilab, mamlakat tarixidagi eng yaxshi mergan nomini oʻziniki qilib oldi. Shuningdek, uning hisobida 59 ta samarali pas ham mavjud.

Raqamlar va meros

Neymar nafaqat gollari, balki maydondagi yetakchilik qobiliyati bilan ham ajralib turardi. U terma jamoa safida eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchilar roʻyxatida ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. Afsuski, uning kolleksiyasida Jahon chempionligi unvoni yetishmaydi, biroq u oʻn yildan ortiq vaqt davomida Braziliya futbolining asosiy yuzi va ramzi boʻlib qoldi.

Terma jamoaning 10-raqamli libosini munosib koʻtargan Neymar, turli taktik oʻzgarishlar va murabbiylar almashinuviga qaramay, har doim jamoaning hujumkor oʻyinlari markazida boʻldi. Uning ketishi Braziliya futbolida butun bir davrning yakunlanishini anglatadi. Endilikda "Selesao" oʻzining yangi yetakchisini izlashiga toʻgʻri keladi, biroq Neymarning statistik natijalari va oʻyin uslubi hali uzoq vaqt muxlislar yodida qolishi shubhasiz.

NeymarBraziliyaFutbolJahon ChempionatiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariGarri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariBugun, 11:35De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»De la Fuente: «Ronaldu o‘ynamasa, yaxshiroq bo‘lardi»Bugun, 11:27Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...Argentinada xavotir: Skalonini uch muammo qiynamoqda...Bugun, 11:22Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?Qozog‘iston nega Osiyoga qaytmoqchi emas?Bugun, 11:08Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»Krishtianu Ronaldu: «Bu mening so‘nggi jahon chempionatim»Bugun, 11:04Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Xoland Braziliyani tiz cho‘ktirdi: «Mening hayotim — gol urish»Bugun, 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi