Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildi
Braziliya futboli tarixidagi eng yorqin yulduzlardan biri, terma jamoaning barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Neymar xalqaro maydondagi faoliyatiga nuqta qoʻydi. Ushbu kutilmagan va hissiyotlarga boy qaror Braziliyaning Jahon chempionati nimchorak finalida Norvegiya terma jamoasidan uchralgan magʻlubiyatidan soʻng eʼlon qilindi. 34 yoshli hujumchi uchun ushbu turnir faoliyatidagi soʻnggi yirik musobaqa boʻlib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Norvegiyaga qarshi kechgan bahsda braziliyaliklar 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, turnirni erta tark etishga majbur boʻlishdi. Uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida Neymar penaltidan gol urib, hisobni qisqartirgan boʻlsa-da, bu "pentakampeonlar"ni qutqarib qola olmadi. Oʻyindan soʻng maydonning oʻzida koʻz yoshlarini tiya olmagan futbolchi, mikst-zonada jurnalistlar bilan suhbatda terma jamoa libosini boshqa kiymasligini tasdiqladi.
Afsonaviy yoʻlning yakuniNeymar oʻzining xalqaro faoliyati yakunini ramziy maʼnoda izohladi. "Men harakat qildim, borimni berdim. Hammasi Met Life Stadiumʼda boshlangan edi va aynan shu yerda yakuniga yetdi. Endi hammasi tugadi", — deya taʼkidladi hujumchi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchining hissiy holati uning bu qarorni qanchalik ogʻir qabul qilganidan dalolat beradi.
Neymarning Braziliya terma jamoasidagi 16 yillik faoliyati chinakam rekordlar va unutilmas lahzalarga boy boʻldi. U 130 ta uchrashuvda maydonga tushib, 80 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija bilan u afsonaviy Pelening rekordini yangilab, mamlakat tarixidagi eng yaxshi mergan nomini oʻziniki qilib oldi. Shuningdek, uning hisobida 59 ta samarali pas ham mavjud.
Raqamlar va merosNeymar nafaqat gollari, balki maydondagi yetakchilik qobiliyati bilan ham ajralib turardi. U terma jamoa safida eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchilar roʻyxatida ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. Afsuski, uning kolleksiyasida Jahon chempionligi unvoni yetishmaydi, biroq u oʻn yildan ortiq vaqt davomida Braziliya futbolining asosiy yuzi va ramzi boʻlib qoldi.
Terma jamoaning 10-raqamli libosini munosib koʻtargan Neymar, turli taktik oʻzgarishlar va murabbiylar almashinuviga qaramay, har doim jamoaning hujumkor oʻyinlari markazida boʻldi. Uning ketishi Braziliya futbolida butun bir davrning yakunlanishini anglatadi. Endilikda "Selesao" oʻzining yangi yetakchisini izlashiga toʻgʻri keladi, biroq Neymarning statistik natijalari va oʻyin uslubi hali uzoq vaqt muxlislar yodida qolishi shubhasiz.
…