Turkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindi

·0·Dunyo
Turkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindi

Turkiyaning Aydin viloyatida kichik qizaloq dengiz to‘shagida suv o‘rtasigacha uzoqlashib ketdi. U yordam so‘raganidan keyin voqea haqida Sohil xavfsizligi xizmatiga xabar berilgan.

Qutqaruvchilar qisqa vaqt ichida hududga yetib borib, qizaloqni xavfsiz joyga olib chiqqan. Uning ahvoli nazoratdan o‘tkazilganidan so‘ng, vahimaga tushgan oila a’zolariga topshirilgan.

Hodisa vaqtida qizaloqning sohildan qancha masofaga uzoqlashgani va unga tibbiy yordam kerak bo‘lgan-bo‘lmagani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiyevga ommaviy hujum: kamida 7 kishi halok bo‘ldiKiyevga ommaviy hujum: kamida 7 kishi halok bo‘ldiBugun, 12:01Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdiOlimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdiBugun, 09:54Kosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiKosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiKecha, 22:26Sunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiSunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiKecha, 21:58Venesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiVenesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiKecha, 21:52Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Kecha, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi