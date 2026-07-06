Turkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Turkiyaning Aydin viloyatida kichik qizaloq dengiz to‘shagida suv o‘rtasigacha uzoqlashib ketdi. U yordam so‘raganidan keyin voqea haqida Sohil xavfsizligi xizmatiga xabar berilgan.
Qutqaruvchilar qisqa vaqt ichida hududga yetib borib, qizaloqni xavfsiz joyga olib chiqqan. Uning ahvoli nazoratdan o‘tkazilganidan so‘ng, vahimaga tushgan oila a’zolariga topshirilgan.
Hodisa vaqtida qizaloqning sohildan qancha masofaga uzoqlashgani va unga tibbiy yordam kerak bo‘lgan-bo‘lmagani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…