Xitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichi

·19·Texno
Xitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichi

Xitoy oʻzining global sunʼiy yoʻldosh internet tarmogʻini shakllantirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Mamlakatning janubiy qismidagi Xaynan orolida joylashgan Venchan tijorat kosmodromidan Qianfan (shuningdek, "Minglab yelkanlar" nomi bilan mashhur) loyihasining yangi sunʼiy yoʻldoshlar guruhi muvaffaqiyatli orbitaga chiqarildi. Ushbu loyiha AQSHning SpaceX kompaniyasiga tegishli Starlink tizimiga asosiy raqobatchi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Parvoz mahalliy vaqt bilan soat 21:43 da Long March-8A (Buyuk yurish-8A) raketa-tashuvchisi yordamida amalga oshirildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu mazkur turkumdagi sunʼiy yoʻldoshlarning 15-guruhi boʻlib, barcha apparatlar belgilangan hisobiy orbitaga muvaffaqiyatli joylashtirilgan. Ushbu missiya Xitoyning koinotni oʻzlashtirish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish borasidagi strategik maqsadlariga toʻla mos keladi.

Past orbitali aloqaning afzalliklari

Qianfan loyihasi past yer orbitasida (LEO) ishlovchi oʻn minglab aloqa sunʼiy yoʻldoshlarini oʻz ichiga oladi. Apparatlar yer sathidan 300 kilometrdan 2000 kilometrgacha boʻlgan balandlikda harakatlanadi. Bunday past balandlik anʼanaviy (36 ming km balandlikdagi) geostatsionar sunʼiy yoʻldoshlarga qaraganda signal uzatishdagi kechikish vaqtini (ping) sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Yangi tarmoqning asosiy vazifasi yer usti infratuzilmasini qurish qiyin yoki iqtisodiy jihatdan samarasiz boʻlgan hududlarni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlashdir. Bunga togʻli hududlar, choʻllar, olis orollar va jahon okeani akvatoriyalari kiradi. Oʻzbekiston kabi dengizga chiqish imkoniyati boʻlmagan va murakkab relyefli hududlar uchun ham bunday texnologiyalar kelajakda aloqa sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Global bozordagi raqobat

Hozirda koinotdan internet tarqatish bozorida Elon Musk boshchiligidagi Starlink tizimi mutloq yetakchilik qilmoqda. Ayni paytda orbitada 7 mingdan ortiq faol Starlink sunʼiy yoʻldoshlari mavjud. Xitoy esa Qianfan loyihasi orqali ushbu monopoliyaga chek qoʻyishni va oʻzining texnologik mustaqilligini taʼminlashni koʻzlagan.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Xitoyning ushbu yoʻnalishdagi faolligi nafaqat tijorat, balki strategik xavfsizlik nuqtayi nazaridan ham muhimdir. Long March turkumidagi raketalar uchun bu 656-missiya boʻldi. Bu koʻrsatkich Xitoy raketa texnikasining ishonchliligi va mamlakatning koinotga yuk chiqarish borasidagi ulkan salohiyatini yana bir bor isbotlamoqda.

Kelajakda Qianfan tarmogʻi toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, u butun dunyo boʻylab barqaror va arzon internet aloqasini taqdim etishi kutilmoqda. Bu esa global telekommunikatsiya bozorida narxlar pasayishiga va texnologik poyganing yangi bosqichga chiqishiga xizmat qiladi.

XitoyKoinotQianfanStarlinkTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Agility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichdaAgility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichdaBugun, 11:22Xitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladiXitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladiBugun, 10:24Britaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildiBritaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildiBugun, 09:26Sanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinSanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinBugun, 09:00Yevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaYevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaBugun, 08:21Rosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaRosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi