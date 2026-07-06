Xizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldi
Dunyo miqyosida xizmat avtomobillaridan foydalanish nafaqat qulaylik, balki soliq majburiyatlarini ham keltirib chiqaradi. Buyuk Britaniya misolida koʻradigan boʻlsak, 2023/24-moliyaviy yilda 840 mingdan ortiq xodim xizmat mashinasi uchun soliq toʻlagan va bu davlat gʻaznasiga 3,27 milliard funt sterling daromad keltirgan. Biroq, soʻnggi yillarda soliq yukini sezilarli darajada kamaytirishning samarali yoʻllari paydo boʻldi, bu esa avtomobil bozoridagi tendensiyalarni tubdan oʻzgartirmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Xizmat avtomobili uchun toʻlanadigan soliq miqdori bevosita transport vositasining atrof-muhitga chiqarayotgan zararli gazlari (CO2) miqdoriga bogʻliq. Agar ish beruvchi xodimga shaxsiy maqsadlarda ham foydalanish mumkin boʻlgan avtomobil taqdim etsa, bu "naturadagi foyda" (Benefit-in-Kind) sifatida baholanadi. Soliq miqdori avtomobilning bozor narxi va uning ekologik koʻrsatkichlaridan kelib chiqib hisoblanadi. Shu sababli, tejamkorlikni xohlovchilar uchun eng maqbul yoʻl — kam emissiyali transport vositalarini tanlashdir.
Elektromobillar — eng samarali yechimSoliq yukini kamaytirishning eng asosiy va taʼsirchan usuli bu toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan avtomobillarga oʻtishdir. Hisob-kitoblarga koʻra, hatto eng tejamkor benzinli avtomobillar uchun soliq stavkasi ularning qiymatidan 25 foizni tashkil etsa, elektromobillar uchun bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 4 foizga teng. Bu esa soliq xarajatlarini qariyb 80 foizga qisqartirish imkonini beradi.
Ushbu imtiyozlar tufayli haydovchilarning tanlovi keskin oʻzgardi. Masalan, 2020/21-yillarda xizmat avtomobillari orasida elektromobillar ulushi atigi 7 foizni tashkil etgan boʻlsa, 2023/24-yilga kelib bu koʻrsatkich 41 foizga yetdi. Tesla Model 3 yoki BYD Han kabi modellar nafaqat texnologik ustunligi, balki iqtisodiy jihatdan juda foydali ekanligi bilan ommalashmoqda.
Gibrid avtomobillarning oʻrniAgar toʻliq elektromobilga oʻtishga tayyor boʻlmasangiz, Plug-in Hybrid (PHEV) modellar ham yaxshi muqobil boʻlishi mumkin. Bunday avtomobillar uchun soliq stavkasi ularning faqat elektr quvvatida qancha masofa bosa olishiga qarab belgilanadi. Elektrda yurish masofasi qancha uzoq boʻlsa, soliq shuncha past boʻladi. Bu esa Toyota Camry yoki shunga oʻxshash zamonaviy gibrid modellarini biznes segmentida jozibador qiladi.
Soliq miqdorini hisoblashda quyidagi omillar inobatga olinadi:
- Avtomobilning zavoddan chiqishdagi narxi (P11D qiymati);
- CO2 emissiyasi darajasi (g/km);
- Yoqilgʻi turi (benzin, dizel, gibrid yoki elektr);
- Xodimning yillik daromad soligʻi stavkasi.
…