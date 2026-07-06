Xizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldi

·12·Avto
Xizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldi

Dunyo miqyosida xizmat avtomobillaridan foydalanish nafaqat qulaylik, balki soliq majburiyatlarini ham keltirib chiqaradi. Buyuk Britaniya misolida koʻradigan boʻlsak, 2023/24-moliyaviy yilda 840 mingdan ortiq xodim xizmat mashinasi uchun soliq toʻlagan va bu davlat gʻaznasiga 3,27 milliard funt sterling daromad keltirgan. Biroq, soʻnggi yillarda soliq yukini sezilarli darajada kamaytirishning samarali yoʻllari paydo boʻldi, bu esa avtomobil bozoridagi tendensiyalarni tubdan oʻzgartirmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Xizmat avtomobili uchun toʻlanadigan soliq miqdori bevosita transport vositasining atrof-muhitga chiqarayotgan zararli gazlari (CO2) miqdoriga bogʻliq. Agar ish beruvchi xodimga shaxsiy maqsadlarda ham foydalanish mumkin boʻlgan avtomobil taqdim etsa, bu "naturadagi foyda" (Benefit-in-Kind) sifatida baholanadi. Soliq miqdori avtomobilning bozor narxi va uning ekologik koʻrsatkichlaridan kelib chiqib hisoblanadi. Shu sababli, tejamkorlikni xohlovchilar uchun eng maqbul yoʻl — kam emissiyali transport vositalarini tanlashdir.

Elektromobillar — eng samarali yechim

Soliq yukini kamaytirishning eng asosiy va taʼsirchan usuli bu toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan avtomobillarga oʻtishdir. Hisob-kitoblarga koʻra, hatto eng tejamkor benzinli avtomobillar uchun soliq stavkasi ularning qiymatidan 25 foizni tashkil etsa, elektromobillar uchun bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 4 foizga teng. Bu esa soliq xarajatlarini qariyb 80 foizga qisqartirish imkonini beradi.

Ushbu imtiyozlar tufayli haydovchilarning tanlovi keskin oʻzgardi. Masalan, 2020/21-yillarda xizmat avtomobillari orasida elektromobillar ulushi atigi 7 foizni tashkil etgan boʻlsa, 2023/24-yilga kelib bu koʻrsatkich 41 foizga yetdi. Tesla Model 3 yoki BYD Han kabi modellar nafaqat texnologik ustunligi, balki iqtisodiy jihatdan juda foydali ekanligi bilan ommalashmoqda.

Gibrid avtomobillarning oʻrni

Agar toʻliq elektromobilga oʻtishga tayyor boʻlmasangiz, Plug-in Hybrid (PHEV) modellar ham yaxshi muqobil boʻlishi mumkin. Bunday avtomobillar uchun soliq stavkasi ularning faqat elektr quvvatida qancha masofa bosa olishiga qarab belgilanadi. Elektrda yurish masofasi qancha uzoq boʻlsa, soliq shuncha past boʻladi. Bu esa Toyota Camry yoki shunga oʻxshash zamonaviy gibrid modellarini biznes segmentida jozibador qiladi.

Soliq miqdorini hisoblashda quyidagi omillar inobatga olinadi:

  • Avtomobilning zavoddan chiqishdagi narxi (P11D qiymati);
  • CO2 emissiyasi darajasi (g/km);
  • Yoqilgʻi turi (benzin, dizel, gibrid yoki elektr);
  • Xodimning yillik daromad soligʻi stavkasi.
Oʻzbekiston bozorida ham BYD kabi brendlarning elektromobillari va gibridlariga talab ortib borayotgan bir paytda, xalqaro tajriba shuni koʻrsatmoqdaki, ekologik transport nafaqat tabiatni asrash, balki moliyaviy xarajatlarni optimallashtirishning ham eng toʻgʻri yoʻlidir. Kelajakda soliq qonunchiligi yanada qatʼiylashishi kutilmoqda, bu esa ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan voz kechish jarayonini tezlashtiradi.

AvtomobilSoliqElektromobilGibridIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiToyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiBugun, 09:57Range Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqdaRange Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqdaBugun, 09:21Tank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiTank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiBugun, 07:55AQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiAQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiBugun, 05:57Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiBugun, 00:57BMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi