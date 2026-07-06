Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...

·57·Sport
Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...

Braziliya futbol konfederatsiyasi Karlo Anchelottining kelajagi bo‘yicha aniq pozitsiya bildirdi. JCH-2026dagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, italiyalik mutaxassis terma jamoa bosh murabbiyi sifatida ishlashda davom etadi.

Konfederatsiya ijroiya direktori Rodrigo Kaetanoning aytishicha, Anchelotti bilan loyiha 2030 yilgi jahon chempionatigacha mo‘ljallangan.

«Anchelotti butun sikl davomida ishlaydi»

Braziliya Jahon chempionati 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnirni erta tark etdi.

Shunga qaramay, federatsiya murabbiylar shtabida keskin o‘zgarish qilishni rejalashtirmayapti.

«Biz uchun eng asosiy vazifa — murabbiy bilan butun siklni xotirjam o‘tkazish. U o‘z ishini 2030 yilgi jahon chempionatigacha davom ettiradi», — dedi Kaetano.

Uning ta’kidlashicha, Braziliya endi shoshilmasdan, bosqichma-bosqich yangi mundialga tayyorgarlik ko‘rishi kerak.

Jamoada og‘ir muhit hukm surmoqda

Kaetano JCHdan chiqib ketish futbolchilar, xodimlar va murabbiylar shtabi uchun og‘ir zarba bo‘lganini yashirmadi.

«Hamma juda ranjigan va xafsalasi pir bo‘lgan. Futbolchilar ham, xodimlar ham, murabbiylar shtabi ham bu natijani og‘ir qabul qilmoqda», — dedi u.

Braziliya terma jamoasi turnirga chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri sifatida kelgan, ammo 1/8 finaldayoq to‘xtagan edi.

38 kunlik mehnat qadrsizlanmasligi kerak

Federatsiya vakili mag‘lubiyatga qaramay, jamoaning turnir davomidagi mehnati va professional munosabatini yuqori baholadi.

«Birga o‘tkazgan vaqtimizni, ayniqsa shu 38 kunlik davrni kamsitib bo‘lmaydi. Bu vaqt ichida futbolchilarning qay darajada fidoyi va professional ekanini ko‘rdik», — dedi Kaetano.

Uning fikricha, jamoa musobaqa davomida o‘yinini yaxshilab borgan va Norvegiyaga qarshi uchrashuvda ham munosib futbol namoyish etgan.

«Finalgacha borishni maqsad qilgandik»

Kaetano Braziliya chorakfinalga chiqish uchun yetarli imkoniyatlarga ega bo‘lganini ta’kidladi.

«Musobaqadan chiqib ketish og‘ir qabul qilinmoqda, chunki biz keyingi bosqichga chiqish uchun barcha imkoniyatlarga ega edik. Asosiy maqsadimiz finalgacha yetib borish edi», — dedi u.

Endi Braziliya terma jamoasida yangi bosqich boshlanadi. Anchelotti lavozimida qoladi, federatsiya esa unga 2030 yilgi jahon chempionatigacha jamoani qayta qurish va kuchaytirish uchun imkoniyat beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaJCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaBugun, 13:22Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Bugun, 13:15Jud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladiJud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladiBugun, 12:57Erling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdiErling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdiBugun, 12:32Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 12:12Garri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariGarri Keyn ovozini yoʻqotdi: Angliya va Meksika oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlariBugun, 11:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi