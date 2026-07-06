JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqda

·73·Sport
JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqda

2026 yilgi jahon chempionatida navbatdagi o‘yin kuni yakunlandi. 1/8 final bahslaridan so‘ng to‘purarlar poygasida Lionel Messi, Kilian Mbappe va Erling Xoland bir xil natija bilan peshqadam bo‘lib turibdi.

Uchala superyulduz ham yettitadan gol urgan. Endi «Oltin butsa» uchun kurash pley-offning hal qiluvchi bosqichlarida yanada qiziydi.

Uch hujumchida yettitadan gol

Argentina yetakchisi Lionel Messi, Fransiya sardori Kilian Mbappe va Norvegiya hujumchisi Erling Xoland joriy mundialda raqiblar darvozasini yetti martadan ishg‘ol qilgan.

Biroq Mbappe Messi va Xolandga nisbatan bitta ko‘proq uchrashuvda maydonga tushgan. Shu sabab gollar samaradorligi bo‘yicha argentinalik va norvegiyalik forvardlarning ko‘rsatkichi biroz yuqoriroq.

Eng muhimi, har uchala futbolchining jamoasi ham musobaqadagi ishtirokini davom ettirmoqda. Demak, yetti gollik natija hali yakuniy emas.

Harri Keyn yetakchilarga yaqinlashdi

Angliya milliy jamoasi sardori Harri Keyn oltita gol bilan to‘purarlar poygasida keyingi o‘rinni egallab turibdi.

Keynning jamoasi ham chorakfinalga chiqqan. Shu bois «Bavariya» hujumchisi navbatdagi bahslarda gol urib, yetakchilarga yetib olish yoki ularni ortda qoldirish imkoniyatiga ega.

To‘rtta gol urgan futbolchilar

To‘purarlar ro‘yxatining keyingi pog‘onasida to‘rttadan gol urgan futbolchilar joylashgan:

  • Vinisius Junior — Braziliya;

  • Ismaila Sarr — Senegal;

  • Mikel Oyarsabal — Ispaniya;

  • Usman Dembele — Fransiya.

Braziliya mundialni tark etgani sabab Vinisius o‘z natijasini yaxshilay olmaydi. Qolgan futbolchilar esa pley-off bahslarida kurashni davom ettirmoqda.

Ronaldu hisobida uchta gol bor

Portugaliya milliy jamoasi yetakchisi Krishtianu Ronaldu hozirga qadar uchta gol urishga muvaffaq bo‘lgan.

41 yoshli forvard uchun bu so‘nggi jahon chempionati ekani aytilmoqda. Shu sabab uning har bir keyingi uchrashuvi ham Portugaliya, ham shaxsiy rekordlari uchun alohida ahamiyat kasb etadi.

«Oltin butsa» uchun asosiy da’vogarlar

Hozirgi holatda to‘purarlar poygasining yuqori qismi quyidagicha:

Futbolchi

Terma jamoa

Gol

Lionel Messi

Argentina

7

Kilian Mbappe

Fransiya

7

Erling Xoland

Norvegiya

7

Harri Keyn

Angliya

6

Vinisius Junior

Braziliya

4

Ismaila Sarr

Senegal

4

Mikel Oyarsabal

Ispaniya

4

Usman Dembele

Fransiya

4

Krishtianu Ronaldu

Portugaliya

3

Mundial 19 iyulda yakunlanadi

2026 yilgi jahon chempionati AQSH, Meksika va Kanadada o‘tkazilmoqda. Turnir 11 iyunda boshlangan bo‘lib, final uchrashuvi 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadi.

Argentina musobaqada amaldagi jahon chempioni maqomida ishtirok etmoqda. Endi muxlislarni nafaqat bosh sovrin, balki Messi, Mbappe va Xoland o‘rtasidagi «Oltin butsa» jangi ham kutib turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Bugun, 13:54Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Bugun, 13:19Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Bugun, 13:15Jud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladiJud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladiBugun, 12:57Erling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdiErling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdiBugun, 12:32Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi