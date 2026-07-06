JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqda
2026 yilgi jahon chempionatida navbatdagi o‘yin kuni yakunlandi. 1/8 final bahslaridan so‘ng to‘purarlar poygasida Lionel Messi, Kilian Mbappe va Erling Xoland bir xil natija bilan peshqadam bo‘lib turibdi.
Uchala superyulduz ham yettitadan gol urgan. Endi «Oltin butsa» uchun kurash pley-offning hal qiluvchi bosqichlarida yanada qiziydi.
Uch hujumchida yettitadan gol
Argentina yetakchisi Lionel Messi, Fransiya sardori Kilian Mbappe va Norvegiya hujumchisi Erling Xoland joriy mundialda raqiblar darvozasini yetti martadan ishg‘ol qilgan.
Biroq Mbappe Messi va Xolandga nisbatan bitta ko‘proq uchrashuvda maydonga tushgan. Shu sabab gollar samaradorligi bo‘yicha argentinalik va norvegiyalik forvardlarning ko‘rsatkichi biroz yuqoriroq.
Eng muhimi, har uchala futbolchining jamoasi ham musobaqadagi ishtirokini davom ettirmoqda. Demak, yetti gollik natija hali yakuniy emas.
Harri Keyn yetakchilarga yaqinlashdi
Angliya milliy jamoasi sardori Harri Keyn oltita gol bilan to‘purarlar poygasida keyingi o‘rinni egallab turibdi.
Keynning jamoasi ham chorakfinalga chiqqan. Shu bois «Bavariya» hujumchisi navbatdagi bahslarda gol urib, yetakchilarga yetib olish yoki ularni ortda qoldirish imkoniyatiga ega.
To‘rtta gol urgan futbolchilar
To‘purarlar ro‘yxatining keyingi pog‘onasida to‘rttadan gol urgan futbolchilar joylashgan:
Vinisius Junior — Braziliya;
Ismaila Sarr — Senegal;
Mikel Oyarsabal — Ispaniya;
Usman Dembele — Fransiya.
Braziliya mundialni tark etgani sabab Vinisius o‘z natijasini yaxshilay olmaydi. Qolgan futbolchilar esa pley-off bahslarida kurashni davom ettirmoqda.
Ronaldu hisobida uchta gol bor
Portugaliya milliy jamoasi yetakchisi Krishtianu Ronaldu hozirga qadar uchta gol urishga muvaffaq bo‘lgan.
41 yoshli forvard uchun bu so‘nggi jahon chempionati ekani aytilmoqda. Shu sabab uning har bir keyingi uchrashuvi ham Portugaliya, ham shaxsiy rekordlari uchun alohida ahamiyat kasb etadi.
«Oltin butsa» uchun asosiy da’vogarlar
Hozirgi holatda to‘purarlar poygasining yuqori qismi quyidagicha:
Futbolchi
Terma jamoa
Gol
Lionel Messi
Argentina
7
Kilian Mbappe
Fransiya
7
Erling Xoland
Norvegiya
7
Harri Keyn
Angliya
6
Vinisius Junior
Braziliya
4
Ismaila Sarr
Senegal
4
Mikel Oyarsabal
Ispaniya
4
Usman Dembele
Fransiya
4
Krishtianu Ronaldu
Portugaliya
3
Mundial 19 iyulda yakunlanadi
2026 yilgi jahon chempionati AQSH, Meksika va Kanadada o‘tkazilmoqda. Turnir 11 iyunda boshlangan bo‘lib, final uchrashuvi 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadi.
Argentina musobaqada amaldagi jahon chempioni maqomida ishtirok etmoqda. Endi muxlislarni nafaqat bosh sovrin, balki Messi, Mbappe va Xoland o‘rtasidagi «Oltin butsa» jangi ham kutib turibdi.
…