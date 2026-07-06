The Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandi

·29·Texno
The Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandi

Dunyoning eng nufuzli tibbiy nashrlaridan biri boʻlgan The Lancet jurnalida eʼlon qilingan keng koʻlamli ilmiy sharh mRNK (matritsali RNK) texnologiyasiga asoslangan vaksinalarning xavfsizligi va yuqori samaradorligini yana bir bor tasdiqladi. Kanada, Buyuk Britaniya, AQSH va Gongkonglik olimlar jamoasi tomonidan oʻtkazilgan ushbu tadqiqot pandemiya davridan buyon toʻplangan milliardlab dozalar haqidagi maʼlumotlarni tahlil qilib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot mualliflari mRNK texnologiyasining ishlash mexanizmini batafsil tushuntirib oʻtishgan. Ushbu vaksinalar hujayralarga virusli oqsilning kichik bir qismini ishlab chiqarish boʻyicha „koʻrsatma“ beradi, bu esa immun tizimini xavfga oldindan tayyorlaydi. Muhimi shundaki, mRNK molekulasi vazifasini bajargach, organizmda tezda parchalanib ketadi va hech qanday iz qoldirmaydi.

Genetik oʻzgarishlar haqidagi asossiz xavotirlar

Ilmiy ishda jamiyatda keng tarqalgan eng katta qoʻrqinchlardan biri — mRNK vaksinalarining inson DNK siga taʼsir qilishi haqidagi gap-soʻzlar mutlaqo rad etilgan. Olimlarning taʼkidlashicha, texnologiyaning ishlash tamoyili hujayra yadrosiga kirishni yoki genom bilan oʻzaro aloqaga kirishishni nazarda tutmaydi. Bu esa vaksinalarning genetik darajada xavfsiz ekanligini anglatadi.

Britaniya Kolumbiyasi universiteti biomuhandisi Anna Blekni boshchiligidagi guruh mRNK platformasining afzalliklari sifatida quyidagilarni sanab oʻtdi:

  • Vaksinalarni ishlab chiqish muddatining qisqaligi;
  • Ishlab chiqarishni tezkorlik bilan kengaytirish imkoniyati;
  • Kuchli va barqaror immun javobining shakllanishi.

Nojoʻya taʼsirlar va kelajakdagi imkoniyatlar

The Lancet sharhida nojoʻya taʼsirlar ham ochiq bayon etilgan. Kamdan-kam hollarda allergik reaksiyalar va miokardit (yurak mushagining yalligʻlanishi) holatlari kuzatilgani qayd etilgan. Biroq, bu holatlar asosan yosh erkaklarda uchragan va aksariyat vaziyatlarda qaytuvchan xarakterga ega boʻlib, oddiy tibbiy nazorat ostida oʻtib ketgan. Olimlarning xulosasiga koʻra, vaksina keltiradigan foyda — ogʻir kasallanish, gospitalizatsiya va oʻlim xavfining kamayishi — yuzaga kelishi mumkin boʻlgan kam sonli xatarlardan ancha yuqori.

Bugungi kunda mRNK texnologiyasi faqatgina COVID-19 bilan cheklanib qolmayapti. Tadqiqotchilar ushbu platformadan onkologiya sohasida foydalanish ustida faol ish olib bormoqdalar. Xususan, saraton hujayralarining individual mutatsiyalariga qarshi kurashuvchi shaxsiylashtirilgan vaksinalar yaratish tibbiyotning yangi bosqichi boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonda ham pandemiya davrida mRNK turidagi vaksinalardan (masalan, Pfizer/BioNTech) keng foydalanilganini hisobga olsak, ushbu xalqaro tadqiqot natijalari mahalliy sogʻliqni saqlash tizimi va aholi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bu kabi shaffof va ilmiy asoslangan maʼlumotlar zamonaviy tibbiy texnologiyalarga boʻlgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

The LancetTibbiyotMRNKVaksinaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiXitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiBugun, 11:57Agility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichdaAgility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichdaBugun, 11:22Xitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladiXitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladiBugun, 10:24Britaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildiBritaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildiBugun, 09:26Sanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinSanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinBugun, 09:00Yevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaYevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi