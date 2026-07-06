Jud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladi
Angliya terma jamoasi va Real Madrid klubi yulduzi Jud Bellingem Jahon chempionati chorak finaliga yoʻllanma bergan Meksikaga qarshi dramatik oʻyindan soʻng oʻz hayajonini yashira olmadi. Azteca stadionida kechgan va 3:2 hisobida yakunlangan bahsda dubl qayd etgan yarim himoyachi, ushbu gʻalabani xalqaro faoliyatidagi eng faxrli lahza deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv Buyuk Britaniya vaqti bilan dushanba tongida yakunlangani sababli, Bellingham uyqudan voz kechib jamoani qoʻllab-quvvatlagan muxlislarga alohida minnatdorchilik bildirdi. Futbolchi hazil aralash boʻlsa-da, mamlakatda dam olish kuni eʼlon qilinishi kerakligini aytib, ishchi va oʻquvchilarni bayram qilishga chaqirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, u muxlislarga qarata: "Boshliqlaringizga xabar yuboring va ishga bormasligingizni ayting, hammasi oddiy", — deya murojaat qilgan.
Tarixiy stadiondagi matonatli gʻalabaTomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi uchun ushbu uchrashuv oson kechmadi. Jarell Quansah qizil kartochka olib, jamoani kamchilikda qoldirgan boʻlsa-da, inglizlar matonat koʻrsatishdi. Jud Bellingem tomonidan kiritilgan ikki gol va Harry Kane ijrosidagi aniq zarba "uch sherlar"ning gʻalabasini taʼminladi. Taʼkidlash joizki, Meksika oʻzining tarixiy arenasida oʻtkazgan 89 ta oʻyinning faqat ikkitasida magʻlub boʻlgan edi.
Bellingham oʻyin yakunlangach, jamoaviy ruh va muxlislar daldasi haqida toʻxtaldi. Uning soʻzlariga koʻra, butun hafta davomida jamoa faqatgina Meksikadagi ogʻir muhit va kuchli raqibga qarshi qanday oʻynash haqida oʻylagan. Futbolchi bu gʻalabani Angliya libosidagi eng yaxshi oqshom sifatida baholadi va bu butun mamlakatning yutugʻi ekanini taʼkidladi.
Muxlislar bilan bogʻliqlik va masʼuliyatJud Bellingem oʻz intervyusida bolaligidan Angliya terma jamoasi muxlisi boʻlganini eslab oʻtdi. U 2010-yilgi Jahon chempionatini ilk bor tomosha qilganini va oʻsha paytdagi qiyinchiliklarni yaxshi eslashini aytdi. Hozirda esa u muxlislarga quvonch ulasha oladigan jamoaning bir qismi ekanidan baxtiyor ekanini bildirdi.
"Men yetti yoshimdan beri Angliya muxlisiman. Bugun mamlakatga shunday lahzalarni taqdim eta oladigan jamoaning aʼzosi boʻlish faoliyatimdagi va hayotimdagi eng muhim voqeadir. Shuning uchun bolalar maktabga bormasin, ota-onalar ishga chiqmasin, bugun doʻstlar bilan bayram qilish vaqti", — deya qoʻshimcha qildi yosh yulduz.
Ushbu gʻalaba Angliya terma jamoasining turnirdagi ambitsiyalarini yanada mustahkamladi. Bellingham oʻz zimmasidagi masʼuliyatni his qilgan holda, jamoadagi 26 nafar futbolchining har biri xuddi shunday natija koʻrsatishga qodir ekaniga ishonch bildirdi. Endilikda Tomas Tuxel shogirdlari chorak final bosqichiga tayyorgarlikni boshlashadi.
…