Jud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladi

·49·Sport
Jud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladi

Angliya terma jamoasi va Real Madrid klubi yulduzi Jud Bellingem Jahon chempionati chorak finaliga yoʻllanma bergan Meksikaga qarshi dramatik oʻyindan soʻng oʻz hayajonini yashira olmadi. Azteca stadionida kechgan va 3:2 hisobida yakunlangan bahsda dubl qayd etgan yarim himoyachi, ushbu gʻalabani xalqaro faoliyatidagi eng faxrli lahza deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv Buyuk Britaniya vaqti bilan dushanba tongida yakunlangani sababli, Bellingham uyqudan voz kechib jamoani qoʻllab-quvvatlagan muxlislarga alohida minnatdorchilik bildirdi. Futbolchi hazil aralash boʻlsa-da, mamlakatda dam olish kuni eʼlon qilinishi kerakligini aytib, ishchi va oʻquvchilarni bayram qilishga chaqirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, u muxlislarga qarata: "Boshliqlaringizga xabar yuboring va ishga bormasligingizni ayting, hammasi oddiy", — deya murojaat qilgan.

Tarixiy stadiondagi matonatli gʻalaba

Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi uchun ushbu uchrashuv oson kechmadi. Jarell Quansah qizil kartochka olib, jamoani kamchilikda qoldirgan boʻlsa-da, inglizlar matonat koʻrsatishdi. Jud Bellingem tomonidan kiritilgan ikki gol va Harry Kane ijrosidagi aniq zarba "uch sherlar"ning gʻalabasini taʼminladi. Taʼkidlash joizki, Meksika oʻzining tarixiy arenasida oʻtkazgan 89 ta oʻyinning faqat ikkitasida magʻlub boʻlgan edi.

Bellingham oʻyin yakunlangach, jamoaviy ruh va muxlislar daldasi haqida toʻxtaldi. Uning soʻzlariga koʻra, butun hafta davomida jamoa faqatgina Meksikadagi ogʻir muhit va kuchli raqibga qarshi qanday oʻynash haqida oʻylagan. Futbolchi bu gʻalabani Angliya libosidagi eng yaxshi oqshom sifatida baholadi va bu butun mamlakatning yutugʻi ekanini taʼkidladi.

Muxlislar bilan bogʻliqlik va masʼuliyat

Jud Bellingem oʻz intervyusida bolaligidan Angliya terma jamoasi muxlisi boʻlganini eslab oʻtdi. U 2010-yilgi Jahon chempionatini ilk bor tomosha qilganini va oʻsha paytdagi qiyinchiliklarni yaxshi eslashini aytdi. Hozirda esa u muxlislarga quvonch ulasha oladigan jamoaning bir qismi ekanidan baxtiyor ekanini bildirdi.

"Men yetti yoshimdan beri Angliya muxlisiman. Bugun mamlakatga shunday lahzalarni taqdim eta oladigan jamoaning aʼzosi boʻlish faoliyatimdagi va hayotimdagi eng muhim voqeadir. Shuning uchun bolalar maktabga bormasin, ota-onalar ishga chiqmasin, bugun doʻstlar bilan bayram qilish vaqti", — deya qoʻshimcha qildi yosh yulduz.

Ushbu gʻalaba Angliya terma jamoasining turnirdagi ambitsiyalarini yanada mustahkamladi. Bellingham oʻz zimmasidagi masʼuliyatni his qilgan holda, jamoadagi 26 nafar futbolchining har biri xuddi shunday natija koʻrsatishga qodir ekaniga ishonch bildirdi. Endilikda Tomas Tuxel shogirdlari chorak final bosqichiga tayyorgarlikni boshlashadi.

Jude BellinghamAngliyaJahon ChempionatiFutbolTomas Tuxel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Bugun, 13:54JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaJCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaBugun, 13:22Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Bugun, 13:19Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Bugun, 13:15Erling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdiErling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdiBugun, 12:32Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi