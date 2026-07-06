Bekobodda 150 mln so‘mlik tovarlarni yashirincha olib kirishga urinish fosh etildi

·20·Jamiyat
Bekobodda 150 mln so‘mlik tovarlarni yashirincha olib kirishga urinish fosh etildi

Bekobod» temir yo‘l chegara bojxona postida «Xo‘jand–Volgograd» yo‘nalishidagi xalqaro poyezd tekshirilganda, yo‘lovchilardan birining yukida deklaratsiya qilinmagan tovarlar aniqlandi.

Yo‘lovchi og‘zaki so‘rovda ham ushbu mahsulotlar haqida ma’lumot bermagan. Bagaj ko‘zdan kechirilganda 2 ming quti «Esse Change» tamaki mahsuloti, 111 ta tibbiy buyum va 12 litr alkogol topildi.

Tovarlarning bir qismida aksiz markalari bo‘lmagan. Tibbiy buyumlarning sifati ham tasdiqlanmagani aytilmoqda.

Dastlabki baholashga ko‘ra, musodara qilingan mahsulotlarning umumiy qiymati 150 mln so‘mga teng. Ular mamlakat hududida qayta sotish uchun olib kirilayotgani aniqlangan.

Mazkur holat bo‘yicha bojxona organlari tekshiruv harakatlarini davom ettirmoqda.

Poyezd yonida yerga terib qo‘yilgan ko‘plab kontrabanda tovarlar va uch nafar erkak.
Bekobod bojxona postiTojikistonSigaretAlkogolBojxona nazoratiXalqaro poyezd
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlariBugun, 13:18Xavfsizlik kamarini kimlar taqmasligi mumkin?Xavfsizlik kamarini kimlar taqmasligi mumkin?Bugun, 13:16Inson vafot etsa, uning Facebook va Instagram sahifasi nima bo‘ladi?Inson vafot etsa, uning Facebook va Instagram sahifasi nima bo‘ladi?Bugun, 13:05Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Bugun, 12:08Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Bugun, 11:36Magistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiMagistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiBugun, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi