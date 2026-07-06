Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardi
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo oʻzining kelajagi borasidagi tanqidlarga javob berib, futbolchilik faoliyatini qachon yakunlashni faqat oʻzi hal qilishini taʼkidladi. 41 yoshli hujumchi Ispaniyaga qarshi kechadigan muhim pley-off uchrashuvi oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida oʻzining xalqaro maydondagi taqdiri haqida ochiq gapirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ronaldo terma jamoadagi oʻrni va uning asosiy tarkibdan tushib qolishi borasidagi muhokamalarga toʻxtalar ekan, tashqi bosim unga taʼsir qilmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoaga 18 yoshida kelganidan beri doimiy ravishda turli bosimlar ostida oʻynab kelmoqda va bu vaziyat u uchun yangilik emas. Futbolchi Roberto Martínez qoʻl ostidagi jamoada har qanday holatda ham muhim rol oʻynashda davom etishini qayd etdi.
Soʻnggi Jahon chempionati va kelajak rejalariGarchi umumiy faoliyatini yakunlash muddatini ochiqlamagan boʻlsa-da, Ronaldo Shimoliy Amerikada oʻtayotgan turnir u uchun soʻnggi Jahon chempionati boʻlishini rasman tasdiqladi. "Bu mening oxirgi mundialim boʻladi. Men undan zavq olishga harakat qilyapman. Umid qilamanki, ertangi bahs men uchun turnirdagi soʻnggi uchrashuv boʻlib qolmaydi", — deya taʼkidladi hujumchi.
Hozirda Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi sharafini himoya qilayotgan yulduz, ushbu musobaqa hissiy jihatdan uning faoliyatidagi eng esda qolarli turnirga aylanganini eʼtirof etdi. U muxlislarning ehtirosi va qoʻllab-quvvatlashi avvalgi chempionatlardan tubdan farq qilishini aytib oʻtdi.
Ronaldo oʻziga nisbatan boʻlayotgan hujumlarga nisbatan vazminlik bilan munosabat bildirdi. Uning fikricha, yosh oʻtishi bilan inson voqealarga nisbatan tajriba va bosiqlik bilan qarashni oʻrganadi. Futbolchi oʻzining yutuqlaridan mamnunligini va Jahon chempioni boʻlish-boʻlmasligidan qatʼi nazar, uning futboldagi merosi oʻzgarmasligini qoʻshimcha qildi.
"Men hayotda hamma narsaga erishdim. Xudo menga kutilmagan darajada koʻp narsa berdi. Shuning uchun hozirgi har bir daqiqadan zavqlanishim kerak. Jahon kubogini yutsam ham, yutmasam ham men oʻsha Cristiano boʻlib qolaveraman", — deydi futbolchi ixbt.com nashri tomonidan keltirilgan iqtibosda.
Ayni damda butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtibori Portugaliya va Ispaniya oʻrtasidagi qarama-qarshilikka qaratilgan. Bu oʻyin Ronaldoning mundiallardagi soʻnggi raqsi davom etishi yoki yakunlanishini belgilab beradi. Futbolchi uchun asosiy maqsad — jamoasiga gʻalaba keltirish va faoliyatidagi yagona yetishmayotgan nufuzli sovrin sari odimlashdir.
…