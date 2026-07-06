Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardi

·48·Sport
Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardi

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo oʻzining kelajagi borasidagi tanqidlarga javob berib, futbolchilik faoliyatini qachon yakunlashni faqat oʻzi hal qilishini taʼkidladi. 41 yoshli hujumchi Ispaniyaga qarshi kechadigan muhim pley-off uchrashuvi oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida oʻzining xalqaro maydondagi taqdiri haqida ochiq gapirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ronaldo terma jamoadagi oʻrni va uning asosiy tarkibdan tushib qolishi borasidagi muhokamalarga toʻxtalar ekan, tashqi bosim unga taʼsir qilmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoaga 18 yoshida kelganidan beri doimiy ravishda turli bosimlar ostida oʻynab kelmoqda va bu vaziyat u uchun yangilik emas. Futbolchi Roberto Martínez qoʻl ostidagi jamoada har qanday holatda ham muhim rol oʻynashda davom etishini qayd etdi.

Soʻnggi Jahon chempionati va kelajak rejalari

Garchi umumiy faoliyatini yakunlash muddatini ochiqlamagan boʻlsa-da, Ronaldo Shimoliy Amerikada oʻtayotgan turnir u uchun soʻnggi Jahon chempionati boʻlishini rasman tasdiqladi. "Bu mening oxirgi mundialim boʻladi. Men undan zavq olishga harakat qilyapman. Umid qilamanki, ertangi bahs men uchun turnirdagi soʻnggi uchrashuv boʻlib qolmaydi", — deya taʼkidladi hujumchi.

Hozirda Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi sharafini himoya qilayotgan yulduz, ushbu musobaqa hissiy jihatdan uning faoliyatidagi eng esda qolarli turnirga aylanganini eʼtirof etdi. U muxlislarning ehtirosi va qoʻllab-quvvatlashi avvalgi chempionatlardan tubdan farq qilishini aytib oʻtdi.

Ronaldo oʻziga nisbatan boʻlayotgan hujumlarga nisbatan vazminlik bilan munosabat bildirdi. Uning fikricha, yosh oʻtishi bilan inson voqealarga nisbatan tajriba va bosiqlik bilan qarashni oʻrganadi. Futbolchi oʻzining yutuqlaridan mamnunligini va Jahon chempioni boʻlish-boʻlmasligidan qatʼi nazar, uning futboldagi merosi oʻzgarmasligini qoʻshimcha qildi.

"Men hayotda hamma narsaga erishdim. Xudo menga kutilmagan darajada koʻp narsa berdi. Shuning uchun hozirgi har bir daqiqadan zavqlanishim kerak. Jahon kubogini yutsam ham, yutmasam ham men oʻsha Cristiano boʻlib qolaveraman", — deydi futbolchi ixbt.com nashri tomonidan keltirilgan iqtibosda.

Ayni damda butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtibori Portugaliya va Ispaniya oʻrtasidagi qarama-qarshilikka qaratilgan. Bu oʻyin Ronaldoning mundiallardagi soʻnggi raqsi davom etishi yoki yakunlanishini belgilab beradi. Futbolchi uchun asosiy maqsad — jamoasiga gʻalaba keltirish va faoliyatidagi yagona yetishmayotgan nufuzli sovrin sari odimlashdir.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiFutbolAl-Nassr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiKarlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiBugun, 15:18Malika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiMalika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiBugun, 15:01Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Bugun, 13:54JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaJCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaBugun, 13:22Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Bugun, 13:19Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Bugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi