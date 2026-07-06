Malika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladi

·85·Sport
Malika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladi

Norvegiya milliy jamoasining Braziliya ustidan qozongan tarixiy g‘alabasidan so‘ng kiyinish xonasida qiziq voqea sodir bo‘ldi.

Daily Mail xabariga ko‘ra, Norvegiya taxti vorisi malika Ingrid Aleksandra terma jamoa futbolchilarini tabriklash uchun kiyinish xonasiga kirgan va o‘yin qahramoni Erling Xolandni quchoqlab qo‘ygan.

Xoland Braziliyaga qarshi dubl qayd etdi

Jahon chempionati 1/8 finalida Norvegiya Braziliyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi.

Skandinaviyaliklarning har ikki golini Erling Xoland kiritdi. Shu tariqa, hujumchi jamoasiga jahon chempionatining chorakfinal yo‘llanmasini olib bergan asosiy qahramonga aylandi.

Qirollik oilasi kiyinish xonasiga tashrif buyurdi

Uchrashuv yakunlanganidan keyin malika Ingrid Aleksandra ukasi, shahzoda Sverre Magnus bilan birga Norvegiya terma jamoasining kiyinish xonasiga kirdi.

Qirollik oilasi vakillari futbolchilarni katta g‘alaba bilan tabrikladi. Ma’lumotlarga ko‘ra, malika o‘sha paytda maykasini yechib ulgurgan Xolandni ham quchoqlagan.

Malika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladi

Bu lavha ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortdi.

Malika Norvegiya nomidan ishtirok etmoqda

Ingrid Aleksandra jahon chempionatida Norvegiya qirollik oilasini otasi — voris shahzoda Xokon o‘rniga namoyon qilmoqda.

Xokon rafiqasi jarrohlik amaliyotidan o‘tgani sabab musobaqaga bormagan va uyda qolgan.

Chorakfinalda raqib — Angliya

Norvegiya milliy jamoasi jahon chempionati chorakfinalida Angliyaga qarshi maydonga tushadi.

Endi muxlislar Xolanddan yana bir katta o‘yin kutadi. Braziliyaga qarshi dubl bor, qirollik tabrigi ham bor — keyingi manzil yarimfinal bo‘ladimi, buni Angliyaga qarshi bahs ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiKarlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiBugun, 15:18Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiCristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiBugun, 14:57Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Bugun, 13:54JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaJCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaBugun, 13:22Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Bugun, 13:19Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Bugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi