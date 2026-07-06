Malika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladi
Norvegiya milliy jamoasining Braziliya ustidan qozongan tarixiy g‘alabasidan so‘ng kiyinish xonasida qiziq voqea sodir bo‘ldi.
Daily Mail xabariga ko‘ra, Norvegiya taxti vorisi malika Ingrid Aleksandra terma jamoa futbolchilarini tabriklash uchun kiyinish xonasiga kirgan va o‘yin qahramoni Erling Xolandni quchoqlab qo‘ygan.
Xoland Braziliyaga qarshi dubl qayd etdi
Jahon chempionati 1/8 finalida Norvegiya Braziliyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
Skandinaviyaliklarning har ikki golini Erling Xoland kiritdi. Shu tariqa, hujumchi jamoasiga jahon chempionatining chorakfinal yo‘llanmasini olib bergan asosiy qahramonga aylandi.
Qirollik oilasi kiyinish xonasiga tashrif buyurdi
Uchrashuv yakunlanganidan keyin malika Ingrid Aleksandra ukasi, shahzoda Sverre Magnus bilan birga Norvegiya terma jamoasining kiyinish xonasiga kirdi.
Qirollik oilasi vakillari futbolchilarni katta g‘alaba bilan tabrikladi. Ma’lumotlarga ko‘ra, malika o‘sha paytda maykasini yechib ulgurgan Xolandni ham quchoqlagan.
Bu lavha ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortdi.
Malika Norvegiya nomidan ishtirok etmoqda
Ingrid Aleksandra jahon chempionatida Norvegiya qirollik oilasini otasi — voris shahzoda Xokon o‘rniga namoyon qilmoqda.
Xokon rafiqasi jarrohlik amaliyotidan o‘tgani sabab musobaqaga bormagan va uyda qolgan.
Chorakfinalda raqib — Angliya
Norvegiya milliy jamoasi jahon chempionati chorakfinalida Angliyaga qarshi maydonga tushadi.
Endi muxlislar Xolanddan yana bir katta o‘yin kutadi. Braziliyaga qarshi dubl bor, qirollik tabrigi ham bor — keyingi manzil yarimfinal bo‘ladimi, buni Angliyaga qarshi bahs ko‘rsatadi.
…