Qo‘nishga soniyalar qolganda samolyotga mushak kelib urildi

·36·Dunyo
Qo‘nishga soniyalar qolganda samolyotga mushak kelib urildi

AQSHning Chikago shahrida qo‘nishga tayyorlanayotgan Delta Air Lines aviakompaniyasi samolyotiga mushak kelib tekkani haqida xabar berildi. Hodisa vaqtida bortda 52 nafar yo‘lovchi va olti nafar ekipaj a’zosi bo‘lgan. Bu haqda BBC ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 4 iyul kuni kechqurun Atlantadagi Harsfild–Jekson aeroportidan Chikagodagi Miduey xalqaro aeroportiga parvoz qilayotgan reys qo‘nish jarayonida sodir bo‘lgan.

Aviakompaniya bayonotida aytilishicha, samolyot pastlab kelayotgan paytda mushak bilan to‘qnashgan. Shunga qaramay, uchoq xavfsiz tarzda qo‘nishni amalga oshirib, mustaqil ravishda terminalga yetib borgan. Hodisa oqibatida yo‘lovchilar va ekipaj a’zolaridan hech kim jabrlanmagan.

Uchuvchining aytishicha, hodisa taxminan 61 metr balandlikda sodir bo‘lgan.

«Pastda portlagan narsa oddiy pirotexnika vositasi bo‘lishidan umid qilyapmiz, ammo kuchli zarba aniq sezildi», — degan u.

Hodisadan oldin aviadispetcherlar uchuvchilarni aeroport yaqinida mushakbozliklar o‘tkazilayotgani haqida ogohlantirgan.

Keyinchalik Chikago politsiyasi samolyotga noma’lum jism tekkanini va bu tashqi bo‘yoq qismida yengil shikast qoldirganini ma’lum qildi. Airbus A319 uchog‘i qo‘nganidan so‘ng texnik ko‘rikdan o‘tkazilgan va jiddiy nosozliklar aniqlanmagan.

Mazkur voqea AQSH bo‘ylab millionlab odamlar mamlakat mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan mushakbozliklar uyushtirgan kunga to‘g‘ri keldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliya sohilidagi sirli metall sharlar qayerdan kelgani ma’lum bo‘ldiAvstraliya sohilidagi sirli metall sharlar qayerdan kelgani ma’lum bo‘ldiBugun, 14:57Qiynoqqa solingan g‘azolik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqatQiynoqqa solingan g‘azolik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqatBugun, 13:385 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?5 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?Bugun, 13:28Qulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroQulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroBugun, 13:22AQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandiAQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandiBugun, 12:32Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!Bugun, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi