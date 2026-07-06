Karlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdi

·0·Sport
Karlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdi

Portugaliyalik mutaxassis Karlush Keyrush Gana milliy jamoasi bosh murabbiyligi lavozimidan ketganini ma’lum qildi.

Tajribali murabbiy ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan xayrlashuv bayonotida jamoa bilan bosib o‘tgan yo‘li, erishilgan natijalar va Gana futbolining kelajagi haqida fikr bildirdi.

«Yo g‘alaba qozonasan, yoki o‘rganasan»

Keyrush futboldagi har bir natija insonga saboq berishi kerakligini ta’kidladi.

«Futbol ham, hayot ham bizga bitta abadiy haqiqatni o‘rgatadi: yo sen g‘alaba qozonasan, yoki o‘rganasan», — dedi mutaxassis.

U Gana termasi bilan erishilgan natijalardan faxrlanishini, biroq doimo yanada yuqori maqsadlarga intilish kerakligini qayd etdi.

«Yuqori pog‘onaga chiqish hech qachon oxirgi manzil bo‘lmasligi kerak. U yanada katta va dahshatli maqsadlar uchun boshlang‘ich nuqtaga aylanishi lozim», — dedi Keyrush.

Gana futboli maydondan tashqarida ham o‘zgarishi kerak

Portugaliyalik murabbiyning fikricha, «Qora yulduzlar»ning kelajagi faqat maydondagi natijalarga bog‘liq emas.

U mamlakatdagi iqtidorli futbolchilarni aniqlash, himoya qilish va rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish muhimligini ta’kidladi.

«Jamoaning muvaffaqiyati avvalo maydondan tashqarida — Gananing iste’dodli futbolchilarini tayyorlash va rivojlantirishdan boshlanishi kerak», — dedi u.

Futbolchilar va muxlislarga minnatdorchilik

Keyrush Gana futbol federatsiyasi rahbariyatiga milliy jamoada ishlash imkoniyati berilgani uchun minnatdorchilik bildirdi.

Shuningdek, u futbolchilar va murabbiylar shtabiga jasorat, fidoyilik va professional munosabat uchun rahmat aytdi.

«Men uchun mamlakatga va “Qora yulduzlar”ga xizmat qilish sharaf va katta baxt bo‘ldi», — dedi mutaxassis.

Murabbiy muxlislarga murojaat qilar ekan, natijalar kutilgan darajada bo‘lmaganini tan oldi. Biroq jamoa Gana sharafini munosib himoya qilgani va xalqaro maydondagi obro‘sini tiklashga harakat qilganini qayd etdi.

Gana JCH-2026da qanday ishtirok etdi?

Gana milliy jamoasi jahon chempionati guruh bosqichida uchta uchrashuv o‘tkazdi.

«Qora yulduzlar»:

  • Panamani 1:0 hisobida mag‘lub etdi;

  • Angliya bilan 0:0 hisobida durang o‘ynadi;

  • Xorvatiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Jamoa pley-offga chiqdi, biroq 1/16 finalda Kolumbiyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.

«Rahmat, Gana»

Keyrush bayonotini kelajakka umid bilan yakunladi.

«Rahmat, Gana. Biz uchun yo‘l endi boshlanyapti», — dedi u.

Shu tariqa, Gana milliy jamoasida Karlush Keyrush davri yakunlandi. Endi federatsiya oldida yangi bosh murabbiyni tanlash va jamoani navbatdagi yirik musobaqalarga tayyorlash vazifasi turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Malika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiMalika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiBugun, 15:01Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiCristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiBugun, 14:57Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Bugun, 13:54JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaJCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaBugun, 13:22Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Bugun, 13:19Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Bugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi