Karlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdi
Portugaliyalik mutaxassis Karlush Keyrush Gana milliy jamoasi bosh murabbiyligi lavozimidan ketganini ma’lum qildi.
Tajribali murabbiy ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan xayrlashuv bayonotida jamoa bilan bosib o‘tgan yo‘li, erishilgan natijalar va Gana futbolining kelajagi haqida fikr bildirdi.
«Yo g‘alaba qozonasan, yoki o‘rganasan»
Keyrush futboldagi har bir natija insonga saboq berishi kerakligini ta’kidladi.
«Futbol ham, hayot ham bizga bitta abadiy haqiqatni o‘rgatadi: yo sen g‘alaba qozonasan, yoki o‘rganasan», — dedi mutaxassis.
U Gana termasi bilan erishilgan natijalardan faxrlanishini, biroq doimo yanada yuqori maqsadlarga intilish kerakligini qayd etdi.
«Yuqori pog‘onaga chiqish hech qachon oxirgi manzil bo‘lmasligi kerak. U yanada katta va dahshatli maqsadlar uchun boshlang‘ich nuqtaga aylanishi lozim», — dedi Keyrush.
Gana futboli maydondan tashqarida ham o‘zgarishi kerak
Portugaliyalik murabbiyning fikricha, «Qora yulduzlar»ning kelajagi faqat maydondagi natijalarga bog‘liq emas.
U mamlakatdagi iqtidorli futbolchilarni aniqlash, himoya qilish va rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish muhimligini ta’kidladi.
«Jamoaning muvaffaqiyati avvalo maydondan tashqarida — Gananing iste’dodli futbolchilarini tayyorlash va rivojlantirishdan boshlanishi kerak», — dedi u.
Futbolchilar va muxlislarga minnatdorchilik
Keyrush Gana futbol federatsiyasi rahbariyatiga milliy jamoada ishlash imkoniyati berilgani uchun minnatdorchilik bildirdi.
Shuningdek, u futbolchilar va murabbiylar shtabiga jasorat, fidoyilik va professional munosabat uchun rahmat aytdi.
«Men uchun mamlakatga va “Qora yulduzlar”ga xizmat qilish sharaf va katta baxt bo‘ldi», — dedi mutaxassis.
Murabbiy muxlislarga murojaat qilar ekan, natijalar kutilgan darajada bo‘lmaganini tan oldi. Biroq jamoa Gana sharafini munosib himoya qilgani va xalqaro maydondagi obro‘sini tiklashga harakat qilganini qayd etdi.
Gana JCH-2026da qanday ishtirok etdi?
Gana milliy jamoasi jahon chempionati guruh bosqichida uchta uchrashuv o‘tkazdi.
«Qora yulduzlar»:
Panamani 1:0 hisobida mag‘lub etdi;
Angliya bilan 0:0 hisobida durang o‘ynadi;
Xorvatiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Jamoa pley-offga chiqdi, biroq 1/16 finalda Kolumbiyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.
«Rahmat, Gana»
Keyrush bayonotini kelajakka umid bilan yakunladi.
«Rahmat, Gana. Biz uchun yo‘l endi boshlanyapti», — dedi u.
Shu tariqa, Gana milliy jamoasida Karlush Keyrush davri yakunlandi. Endi federatsiya oldida yangi bosh murabbiyni tanlash va jamoani navbatdagi yirik musobaqalarga tayyorlash vazifasi turibdi.
…