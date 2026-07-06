Vinicius Junior Braziliya terma jamoasidagi penalti mojarosiga oydinlik kiritdi

·105·Sport
Vinicius Junior Braziliya terma jamoasidagi penalti mojarosiga oydinlik kiritdi

Braziliya terma jamoasining Jahon chempionati nimchorak finalida Norvegiyaga kutilmaganda magʻlub boʻlib (1:2), turnirni tark etishi butun futbol olamini larzaga keltirdi. Mazkur bahsdagi eng bahsli vaziyatlardan biri — jamoaning asosiy yulduzi Vinicius Junior nima sababdan hal qiluvchi penaltini ijro etmagani boʻldi. Uchrashuvning birinchi boʻlimida hisob 0:0 boʻlib turgan paytda belgilangan 11 metrlik jarima zarbasini Bruno Guimaraes amalga oshirdi va darvozabon Orjan Nyland toʻpni qaytarishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan soʻng muxlislar va ekspertlar tomonidan Real Madrid hujumchisiga nisbatan tanqidlar yogʻildi. Koʻpchilik jamoa yetakchisi masʼuliyatdan qochganlikda aybladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Vinicius Junior ushbu vaziyat boʻyicha jimlikni buzdi va penaltichi tanlovi uning ixtiyorida boʻlmaganini maʼlum qildi.

Murabbiy qarori va jamoaviy intizom

"Nima uchun penaltini men tepmadim? Chunki bu murabbiyning qarori edi. Men hech qachon masʼuliyatdan qochmayman yoki yashirinmayman", — deya taʼkidladi 25 yoshli futbolchi. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoa shtabi tomonidan oʻrnatilgan iyerarxiyaga amal qilish professional futbolchining burchidir. Vinicius oʻzining klubdagi tajribasini misol qilib keltirib, Real Madrid safida murabbiy buyurganda doim nuqtaga yaqinlashishini eslatib oʻtdi.

Futbolchi oʻzini xudbinlikda ayblayotganlarga javob berar ekan, jamoa manfaatini shaxsiy ambitsiyalardan ustun qoʻyishini bildirdi. "Men bu yerda belgilangan qarorga boʻysundim. Bu mening oʻzimni koʻrsatishga intilmaganimni va jamoa birligini hurmat qilishimni anglatadi", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.

Jamoadoshiga dalda va kelajak rejalari

Vinicius Junior penaltidan foydalana olmagan jamoadoshi Bruno Guimaraesni ham himoya qildi. U mazkur xato yarim himoyachining terma jamoadagi faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatmasligiga umid bildirdi. Magʻlubiyat alamli boʻlishiga qaramay, hujumchi murabbiy Carlo Ancelotti bilan oʻrtasidagi munosabatlar aʼlo darajada ekanini va unga toʻliq ishonishini qayd etdi.

Braziliya oltinchi bor jahon chempioni boʻlish maqsadida turnirga asosiy favorit sifatida tashrif buyurgan edi. Biroq kutilmagan magʻlubiyat "Selesao" muxlislarini chuqur qaygʻuga soldi. Vinicius oʻz intervyusi yakunida barcha braziliyalik ishqibozlardan uzr soʻradi.

"Biz oldinga intilishimiz kerak. Bizga doimo ishongan va yonimizda turgan 'torcida' (muxlislar)dan faqat uzr soʻrashim mumkin. Braziliya uzoq vaqtdan beri gʻalaba qozona olmayotgani sababli ichimizda katta tushkunlik bor", — deya soʻzlarini yakunladi Real Madrid yulduzi.

BraziliyaVinicius JuniorJahon ChempionatiReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alphonso Davies JCH-2026dagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz kechinmalarini oʻrtoqlashdiAlphonso Davies JCH-2026dagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz kechinmalarini oʻrtoqlashdiBugun, 16:36Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga koʻchib oʻtdiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga koʻchib oʻtdiBugun, 16:19Karlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiKarlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiBugun, 15:18Malika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiMalika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiBugun, 15:01Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiCristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiBugun, 14:57Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Bugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi