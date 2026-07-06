Vinicius Junior Braziliya terma jamoasidagi penalti mojarosiga oydinlik kiritdi
Braziliya terma jamoasining Jahon chempionati nimchorak finalida Norvegiyaga kutilmaganda magʻlub boʻlib (1:2), turnirni tark etishi butun futbol olamini larzaga keltirdi. Mazkur bahsdagi eng bahsli vaziyatlardan biri — jamoaning asosiy yulduzi Vinicius Junior nima sababdan hal qiluvchi penaltini ijro etmagani boʻldi. Uchrashuvning birinchi boʻlimida hisob 0:0 boʻlib turgan paytda belgilangan 11 metrlik jarima zarbasini Bruno Guimaraes amalga oshirdi va darvozabon Orjan Nyland toʻpni qaytarishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan soʻng muxlislar va ekspertlar tomonidan Real Madrid hujumchisiga nisbatan tanqidlar yogʻildi. Koʻpchilik jamoa yetakchisi masʼuliyatdan qochganlikda aybladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Vinicius Junior ushbu vaziyat boʻyicha jimlikni buzdi va penaltichi tanlovi uning ixtiyorida boʻlmaganini maʼlum qildi.
Murabbiy qarori va jamoaviy intizom"Nima uchun penaltini men tepmadim? Chunki bu murabbiyning qarori edi. Men hech qachon masʼuliyatdan qochmayman yoki yashirinmayman", — deya taʼkidladi 25 yoshli futbolchi. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoa shtabi tomonidan oʻrnatilgan iyerarxiyaga amal qilish professional futbolchining burchidir. Vinicius oʻzining klubdagi tajribasini misol qilib keltirib, Real Madrid safida murabbiy buyurganda doim nuqtaga yaqinlashishini eslatib oʻtdi.
Futbolchi oʻzini xudbinlikda ayblayotganlarga javob berar ekan, jamoa manfaatini shaxsiy ambitsiyalardan ustun qoʻyishini bildirdi. "Men bu yerda belgilangan qarorga boʻysundim. Bu mening oʻzimni koʻrsatishga intilmaganimni va jamoa birligini hurmat qilishimni anglatadi", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.
Jamoadoshiga dalda va kelajak rejalariVinicius Junior penaltidan foydalana olmagan jamoadoshi Bruno Guimaraesni ham himoya qildi. U mazkur xato yarim himoyachining terma jamoadagi faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatmasligiga umid bildirdi. Magʻlubiyat alamli boʻlishiga qaramay, hujumchi murabbiy Carlo Ancelotti bilan oʻrtasidagi munosabatlar aʼlo darajada ekanini va unga toʻliq ishonishini qayd etdi.
Braziliya oltinchi bor jahon chempioni boʻlish maqsadida turnirga asosiy favorit sifatida tashrif buyurgan edi. Biroq kutilmagan magʻlubiyat "Selesao" muxlislarini chuqur qaygʻuga soldi. Vinicius oʻz intervyusi yakunida barcha braziliyalik ishqibozlardan uzr soʻradi.
"Biz oldinga intilishimiz kerak. Bizga doimo ishongan va yonimizda turgan 'torcida' (muxlislar)dan faqat uzr soʻrashim mumkin. Braziliya uzoq vaqtdan beri gʻalaba qozona olmayotgani sababli ichimizda katta tushkunlik bor", — deya soʻzlarini yakunladi Real Madrid yulduzi.
…