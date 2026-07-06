SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlar
Rossiyaning Birlashgan aviashosozlik korporatsiyasi (OAK) SSJ-100 yoʻlovchi samolyotlarining ilk modifikatsiyalarini modernizatsiya qilish boʻyicha keng koʻlamli rejasini eʼlon qildi. Mazkur dastur doirasida 50 tadan 100 tagacha boʻlgan havo kemalarining Rossiya-Fransiya hamkorligida ishlab chiqarilgan SaM146 dvigatellari butunlay mahalliy PD-8 agregatlariga almashtiriladi. Ushbu qadam Rossiya fuqaro aviatsiyasining barqarorligini taʼminlash yoʻlidagi strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
OAK rahbari Vadim Badexa "Innoprom" koʻrgazmasi doirasida bergan bayonotiga koʻra, dvigatellarni almashtirish zarurati SaM146 modellarining texnik resursi cheklanganligi bilan bogʻliq. Hozirgi vaqtda PD-8 dvigatellari bilan jihozlangan SSJ-100 modifikatsiyasini sertifikatlash jarayonlari davom etmoqda. Rossiya Sanoat va savdo vazirligi maʼlumotlariga koʻra, ushbu dastur boʻyicha asosiy tajriba-konstruktorlik ishlari 2026–2027-yillarga moʻljallangan.
Avionika va xorijiy tizimlar taqdiriQiziqarli jihati shundaki, korporatsiya samolyotlardagi xorijiy avionika tizimlarini almashtirishni rejalashtirmayapti. Badexaning taʼkidlashicha, chet elda ishlab chiqarilgan tizimlar hozirda muammosiz xizmat koʻrsatmoqda va ularni taʼmirlashda jiddiy qiyinchiliklar kuzatilmayapti. Bu holat Rossiyada ekspluatatsiya qilinayotgan boshqa xorijiy samolyotlardagi avionika xizmatiga oʻxshash tarzda davom ettiriladi.
Mutaxassislarning fikricha, aynan dvigatellar SSJ-100 samolyotlaridan uzoq muddat foydalanishda asosiy toʻsiq boʻlib kelayotgan edi. PD-8 dvigatellariga oʻtish orqali ushbu muammo uzoq yillarga yechiladi va samolyotlarning parvoz xavfsizligi hamda iqtisodiy samaradorligi ortadi. Bu esa mintaqaviy aviaqatnovlar uzluksizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.
Moliyalashtirish va loyiha qiymatiDvigatellarni almashtirish xarajatlari bevosita aviakompaniyalarning oʻz mablagʻlari hisobidan qoplanishi koʻzda tutilgan. OAK rahbariyati ushbu modernizatsiya narxi tashuvchilar uchun maqbul darajada boʻlishini va bu ishlar uchun federal budjetdan toʻgʻridan-toʻgʻri mablagʻ ajratish talab etilmasligini bildirgan.
Shuningdek, Vadim Badexa avvalroq OAVda tarqalgan, dastur qiymati 115 milliard rublni tashkil etishi haqidagi xabarlarni rad etdi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday raqamlar haqiqatga mos kelmaydi. Dvigatellar va modernizatsiya ishlarining narxi aniq belgilangan boʻlib, u oʻnlab yoki yuzlab milliardlab mablagʻni talab qiladigan darajada katta emas, balki shunday turdagi standart aviatsiya ishlariga mutanosibdir.
Ushbu yangilanish Rossiya aviatsiya sanoatining import oʻrnini bosish siyosatidagi muhim bosqich boʻlib, uzoq muddatli istiqbolda samolyot parkini texnik jihatdan qoʻllab-quvvatlash xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.
…