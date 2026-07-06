SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlar

·0·Texno
SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlar

Rossiyaning Birlashgan aviashosozlik korporatsiyasi (OAK) SSJ-100 yoʻlovchi samolyotlarining ilk modifikatsiyalarini modernizatsiya qilish boʻyicha keng koʻlamli rejasini eʼlon qildi. Mazkur dastur doirasida 50 tadan 100 tagacha boʻlgan havo kemalarining Rossiya-Fransiya hamkorligida ishlab chiqarilgan SaM146 dvigatellari butunlay mahalliy PD-8 agregatlariga almashtiriladi. Ushbu qadam Rossiya fuqaro aviatsiyasining barqarorligini taʼminlash yoʻlidagi strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

OAK rahbari Vadim Badexa "Innoprom" koʻrgazmasi doirasida bergan bayonotiga koʻra, dvigatellarni almashtirish zarurati SaM146 modellarining texnik resursi cheklanganligi bilan bogʻliq. Hozirgi vaqtda PD-8 dvigatellari bilan jihozlangan SSJ-100 modifikatsiyasini sertifikatlash jarayonlari davom etmoqda. Rossiya Sanoat va savdo vazirligi maʼlumotlariga koʻra, ushbu dastur boʻyicha asosiy tajriba-konstruktorlik ishlari 2026–2027-yillarga moʻljallangan.

Avionika va xorijiy tizimlar taqdiri

Qiziqarli jihati shundaki, korporatsiya samolyotlardagi xorijiy avionika tizimlarini almashtirishni rejalashtirmayapti. Badexaning taʼkidlashicha, chet elda ishlab chiqarilgan tizimlar hozirda muammosiz xizmat koʻrsatmoqda va ularni taʼmirlashda jiddiy qiyinchiliklar kuzatilmayapti. Bu holat Rossiyada ekspluatatsiya qilinayotgan boshqa xorijiy samolyotlardagi avionika xizmatiga oʻxshash tarzda davom ettiriladi.

Mutaxassislarning fikricha, aynan dvigatellar SSJ-100 samolyotlaridan uzoq muddat foydalanishda asosiy toʻsiq boʻlib kelayotgan edi. PD-8 dvigatellariga oʻtish orqali ushbu muammo uzoq yillarga yechiladi va samolyotlarning parvoz xavfsizligi hamda iqtisodiy samaradorligi ortadi. Bu esa mintaqaviy aviaqatnovlar uzluksizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.

Moliyalashtirish va loyiha qiymati

Dvigatellarni almashtirish xarajatlari bevosita aviakompaniyalarning oʻz mablagʻlari hisobidan qoplanishi koʻzda tutilgan. OAK rahbariyati ushbu modernizatsiya narxi tashuvchilar uchun maqbul darajada boʻlishini va bu ishlar uchun federal budjetdan toʻgʻridan-toʻgʻri mablagʻ ajratish talab etilmasligini bildirgan.

Shuningdek, Vadim Badexa avvalroq OAVda tarqalgan, dastur qiymati 115 milliard rublni tashkil etishi haqidagi xabarlarni rad etdi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday raqamlar haqiqatga mos kelmaydi. Dvigatellar va modernizatsiya ishlarining narxi aniq belgilangan boʻlib, u oʻnlab yoki yuzlab milliardlab mablagʻni talab qiladigan darajada katta emas, balki shunday turdagi standart aviatsiya ishlariga mutanosibdir.

Ushbu yangilanish Rossiya aviatsiya sanoatining import oʻrnini bosish siyosatidagi muhim bosqich boʻlib, uzoq muddatli istiqbolda samolyot parkini texnik jihatdan qoʻllab-quvvatlash xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

AviatsiyaSSJ-100OAKRossiyaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladiWildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladiBugun, 14:58Smart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiSmart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiBugun, 14:28Rossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildiRossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildiBugun, 14:26Astronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiAstronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiBugun, 13:57The Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiThe Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiBugun, 12:57Xitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiXitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi