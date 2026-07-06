Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga koʻchib oʻtdi
Londonning Tottenxem klubi oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirganini eʼlon qildi. Italiyalik yarim himoyachi Sandro Tonali Nyukasl Yunayted safidan "shporlar" tarkibiga oʻtdi. Ushbu kelashuvning umumiy qiymati bonuslar bilan birga 100 million funt sterlingga (taxminan 133 million dollar) yetishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi uchun yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsad edi. Mutaxassis oʻz hamyurtini Shimoliy Londonga koʻchib oʻtishga koʻndirishda muhim rol oʻynadi. Dastlab Nyukasl Yunayted klubi 80 million funtlik taklifni rad etgan edi, biroq tomonlar yakunda 92,5 million funt naqd va 7,5 million funt bonus koʻrinishidagi kelishuvga erishdilar.
Murabbiy bilan maxfiy suhbat va "sehrli" qarorSandro Tonali oʻz tanlovini izohlar ekan, Roberto De Zerbi bilan boʻlgan uzoq suhbat barchasini hal qilganini taʼkidladi. Shunisi qiziqki, har ikki italiyalik mutaxassis va futbolchini Breshiya klubi birlashtirib turadi — Tonali aynan shu jamoada professional futboldagi ilk qadamlarini tashlagan, De Zerbi uchun esa Breshiya tugʻilib oʻsgan shahar hisoblanadi.
"Bu yerda ekanligimdan juda baxtiyorman. Odamlar 4-5 ta klub haqida gapirishdi, lekin men uchun faqat bittasi bor edi. Murabbiy bilan ikki soatga yaqin klub, muxlislar va kelajakdagi futbolimiz haqida gaplashdik. Bu xuddi sehrli lahzadek edi, chunki oʻsha suhbatdan soʻng Tottenxem bilan shartnoma imzolashim kerakligini darhol angladim", — deydi Tonali ixbt.com nashri keltirgan intervyusida.
Nyukasldagi qiyin davr va unutilmas gʻalabaTonali Nyukasl Yunayted safini chinakam qahramon sifatida tark etmoqda. U jamoaga 2025-yilda Angliya liga kubogini (Carabao Cup) qoʻlga kiritishda yordam berdi va klubning 70 yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻydi. Uning Angliya shimolidagi faoliyati oson kechmadi — futbolchi tikish oʻyinlari bilan bogʻliq qoidabuzarliklar sababli 10 oylik diskvalifikatsiyani boshidan oʻtkazdi.
Shunga qaramay, muxlislar va murabbiy Eddie Howe uni har doim qoʻllab-quvvatladi. Futbolchi xayrlashuv maktubida Nyukasl jamoasiga va shaxsan Eddie Howega minnatdorchilik bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy eng ogʻir damlarda ham unga ishonch bildirgan va rivojlanishiga yordam bergan.
Roberto De Zerbi Tonalining kelishi jamoa markazini butunlay oʻzgartirishiga ishonmoqda. Murabbiy futbolchining iqtidorini yuqori baholab, uning oʻyin uslubi Tottenxem muxlislariga manzur kelishini taʼkidladi. Yangi mavsumda italiyalik yulduz London klubining asosiy yetakchilaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…