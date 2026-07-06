Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga koʻchib oʻtdi

·29·Sport
Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga koʻchib oʻtdi

Londonning Tottenxem klubi oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirganini eʼlon qildi. Italiyalik yarim himoyachi Sandro Tonali Nyukasl Yunayted safidan "shporlar" tarkibiga oʻtdi. Ushbu kelashuvning umumiy qiymati bonuslar bilan birga 100 million funt sterlingga (taxminan 133 million dollar) yetishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi uchun yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsad edi. Mutaxassis oʻz hamyurtini Shimoliy Londonga koʻchib oʻtishga koʻndirishda muhim rol oʻynadi. Dastlab Nyukasl Yunayted klubi 80 million funtlik taklifni rad etgan edi, biroq tomonlar yakunda 92,5 million funt naqd va 7,5 million funt bonus koʻrinishidagi kelishuvga erishdilar.

Murabbiy bilan maxfiy suhbat va "sehrli" qaror

Sandro Tonali oʻz tanlovini izohlar ekan, Roberto De Zerbi bilan boʻlgan uzoq suhbat barchasini hal qilganini taʼkidladi. Shunisi qiziqki, har ikki italiyalik mutaxassis va futbolchini Breshiya klubi birlashtirib turadi — Tonali aynan shu jamoada professional futboldagi ilk qadamlarini tashlagan, De Zerbi uchun esa Breshiya tugʻilib oʻsgan shahar hisoblanadi.

"Bu yerda ekanligimdan juda baxtiyorman. Odamlar 4-5 ta klub haqida gapirishdi, lekin men uchun faqat bittasi bor edi. Murabbiy bilan ikki soatga yaqin klub, muxlislar va kelajakdagi futbolimiz haqida gaplashdik. Bu xuddi sehrli lahzadek edi, chunki oʻsha suhbatdan soʻng Tottenxem bilan shartnoma imzolashim kerakligini darhol angladim", — deydi Tonali ixbt.com nashri keltirgan intervyusida.

Nyukasldagi qiyin davr va unutilmas gʻalaba

Tonali Nyukasl Yunayted safini chinakam qahramon sifatida tark etmoqda. U jamoaga 2025-yilda Angliya liga kubogini (Carabao Cup) qoʻlga kiritishda yordam berdi va klubning 70 yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻydi. Uning Angliya shimolidagi faoliyati oson kechmadi — futbolchi tikish oʻyinlari bilan bogʻliq qoidabuzarliklar sababli 10 oylik diskvalifikatsiyani boshidan oʻtkazdi.

Shunga qaramay, muxlislar va murabbiy Eddie Howe uni har doim qoʻllab-quvvatladi. Futbolchi xayrlashuv maktubida Nyukasl jamoasiga va shaxsan Eddie Howega minnatdorchilik bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy eng ogʻir damlarda ham unga ishonch bildirgan va rivojlanishiga yordam bergan.

Roberto De Zerbi Tonalining kelishi jamoa markazini butunlay oʻzgartirishiga ishonmoqda. Murabbiy futbolchining iqtidorini yuqori baholab, uning oʻyin uslubi Tottenxem muxlislariga manzur kelishini taʼkidladi. Yangi mavsumda italiyalik yulduz London klubining asosiy yetakchilaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Sandro TonaliTottenxemNyukaslTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alphonso Davies JCH-2026dagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz kechinmalarini oʻrtoqlashdiAlphonso Davies JCH-2026dagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz kechinmalarini oʻrtoqlashdiBugun, 16:36Vinicius Junior Braziliya terma jamoasidagi penalti mojarosiga oydinlik kiritdiVinicius Junior Braziliya terma jamoasidagi penalti mojarosiga oydinlik kiritdiBugun, 15:38Karlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiKarlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiBugun, 15:18Malika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiMalika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiBugun, 15:01Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiCristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiBugun, 14:57Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Bugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi