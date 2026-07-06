Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldi

·27·Texno
Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldi

Apple korporatsiyasi oʻzining ilk buklama smartfoni — shartli ravishda iPhone Ultra deb nomlanayotgan qurilmani bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Biroq, texnologiya ixlosmandlari ushbu innovatsion gadjetni uzoq kutishlariga toʻgʻri kelishi mumkin. Taniqli tahlilchi Ming-Chi Kuo tomonidan taqdim etilgan soʻnggi maʻlumotlarga koʻra, kutilayotgan yangilik 2026-yilning oxiriga boribgina sotuvga chiqadi va uning taklifi bozorda juda cheklangan boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yetkazib berish zanjiridagi manbalarga tayanib xabar berilishicha, 2026-yilning ikkinchi yarmida Apple bor-yoʻgʻi 7–8 million dona buklama iPhone ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Taqqoslash uchun, oʻsha davrda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining ishlab chiqarish hajmi 20–22 million donaga yetishi kutilmoqda. Bu esa yangi turdagi smartfonning barchaga ham yetmasligidan dalolat beradi.

iPhone X ssenariysi takrorlanadimi?

Tahlilchilarning fikricha, buklama iPhone bilan bogʻliq vaziyat 2017-yildagi iPhone X holatini yodga soladi. Oʻshanda Apple oʻzining yubiley smartfonini iPhone 8 bilan birga namoyish etgan, ammo ishlab chiqarishdagi murakkabliklar tufayli sotuvlar ancha kech boshlangan edi. 2026-yilda ham qurilma sentyabr oyida asosiy iPhone 18 liniyasi bilan birga koʻrsatilsa-da, uning haqiqiy savdolari faqat toʻrtinchi chorakda yoʻlga qoʻyilishi ehtimoli yuqori.

Dastlabki ishlab chiqarish surʻatlari ham ancha past boʻlishi kutilmoqda. Xususan, 2026-yilning uchinchi choragida atigi 0,5–1 million dona qurilma yigʻilishi mumkin. Bu umumiy yarim yillik rejaning atigi 10 foizini tashkil etadi. Bunday taqchillik sharoitida smartfonga boʻlgan talab taklifdan bir necha barobar yuqori boʻlishi tabiiy.

Narx va bozor kutilmalari

ixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi buklama iPhone smartfonining narxi 2300 dan 2500 dollargacha boʻlishi taxmin qilinmoqda. Shunga qaramay, Ming-Chi Kuo yuqori narx xaridorlarni toʻxtatib qola olmasligini bashorat qilmoqda. Oldindan buyurtma berish boshlangach, birinchi partiyalar bir zumda sotilib ketishi va yetkazib berish muddati 4–6 haftagacha choʻzilishi kutilmoqda.

Shuningdek, bozorda sunʻiy taqchillik yuzaga kelishi natijasida "olib-sotarlar" tomonidan qurilma narxi rasmiy qiymatidan 50–100 foizgacha qimmatroq sotilishi ham istisno etilmayapti. Oʻzbekiston bozorida ham bunday eksklyuziv qurilmalar odatda yuqori ustama haq bilan birinchilardan boʻlib paydo boʻladi, biroq rasmiy kafolat va barqaror narxlar faqat ishlab chiqarish kengayganidan keyin yoʻlga qoʻyiladi.

Ekspertlarning xulosasiga koʻra, buklama iPhone smartfoniga boʻlgan real talabni faqat 2026-yil oxiri yoki 2027-yilning birinchi choragida, dastlabki shov-shuvlar bosilib, ishlab chiqarish barqarorlashganidan soʻng xolis baholash mumkin boʻladi. Hozircha esa Apple muxlislari texnologik inqilobni kutishda davom etishlari kerak.

AppleiPhoneiPhone UltraTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdiKembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdiBugun, 16:26SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarSSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarBugun, 15:20Wildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladiWildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladiBugun, 14:58Smart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiSmart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiBugun, 14:28Rossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildiRossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildiBugun, 14:26Astronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiAstronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi