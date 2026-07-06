Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldi
Apple korporatsiyasi oʻzining ilk buklama smartfoni — shartli ravishda iPhone Ultra deb nomlanayotgan qurilmani bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Biroq, texnologiya ixlosmandlari ushbu innovatsion gadjetni uzoq kutishlariga toʻgʻri kelishi mumkin. Taniqli tahlilchi Ming-Chi Kuo tomonidan taqdim etilgan soʻnggi maʻlumotlarga koʻra, kutilayotgan yangilik 2026-yilning oxiriga boribgina sotuvga chiqadi va uning taklifi bozorda juda cheklangan boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yetkazib berish zanjiridagi manbalarga tayanib xabar berilishicha, 2026-yilning ikkinchi yarmida Apple bor-yoʻgʻi 7–8 million dona buklama iPhone ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Taqqoslash uchun, oʻsha davrda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining ishlab chiqarish hajmi 20–22 million donaga yetishi kutilmoqda. Bu esa yangi turdagi smartfonning barchaga ham yetmasligidan dalolat beradi.
iPhone X ssenariysi takrorlanadimi?Tahlilchilarning fikricha, buklama iPhone bilan bogʻliq vaziyat 2017-yildagi iPhone X holatini yodga soladi. Oʻshanda Apple oʻzining yubiley smartfonini iPhone 8 bilan birga namoyish etgan, ammo ishlab chiqarishdagi murakkabliklar tufayli sotuvlar ancha kech boshlangan edi. 2026-yilda ham qurilma sentyabr oyida asosiy iPhone 18 liniyasi bilan birga koʻrsatilsa-da, uning haqiqiy savdolari faqat toʻrtinchi chorakda yoʻlga qoʻyilishi ehtimoli yuqori.
Dastlabki ishlab chiqarish surʻatlari ham ancha past boʻlishi kutilmoqda. Xususan, 2026-yilning uchinchi choragida atigi 0,5–1 million dona qurilma yigʻilishi mumkin. Bu umumiy yarim yillik rejaning atigi 10 foizini tashkil etadi. Bunday taqchillik sharoitida smartfonga boʻlgan talab taklifdan bir necha barobar yuqori boʻlishi tabiiy.
Narx va bozor kutilmalariixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi buklama iPhone smartfonining narxi 2300 dan 2500 dollargacha boʻlishi taxmin qilinmoqda. Shunga qaramay, Ming-Chi Kuo yuqori narx xaridorlarni toʻxtatib qola olmasligini bashorat qilmoqda. Oldindan buyurtma berish boshlangach, birinchi partiyalar bir zumda sotilib ketishi va yetkazib berish muddati 4–6 haftagacha choʻzilishi kutilmoqda.
Shuningdek, bozorda sunʻiy taqchillik yuzaga kelishi natijasida "olib-sotarlar" tomonidan qurilma narxi rasmiy qiymatidan 50–100 foizgacha qimmatroq sotilishi ham istisno etilmayapti. Oʻzbekiston bozorida ham bunday eksklyuziv qurilmalar odatda yuqori ustama haq bilan birinchilardan boʻlib paydo boʻladi, biroq rasmiy kafolat va barqaror narxlar faqat ishlab chiqarish kengayganidan keyin yoʻlga qoʻyiladi.
Ekspertlarning xulosasiga koʻra, buklama iPhone smartfoniga boʻlgan real talabni faqat 2026-yil oxiri yoki 2027-yilning birinchi choragida, dastlabki shov-shuvlar bosilib, ishlab chiqarish barqarorlashganidan soʻng xolis baholash mumkin boʻladi. Hozircha esa Apple muxlislari texnologik inqilobni kutishda davom etishlari kerak.
…