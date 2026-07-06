Avtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdi

·0·Avto
Avtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdi

Joriy yilning iyun oyi avtomobil savdosi boʻyicha pandemiya davridan keyingi eng yuqori koʻrsatkichni qayd etdi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar va savdogarlar jamiyati (SMMT) maʼlumotlariga koʻra, bozordagi bu jonlanishga asosan elektromobillar va gibrid modellarga boʻlgan talabning ortishi sabab boʻlgan. Biroq, soha mutaxassislari hukumat tomonidan belgilangan ekologik maqsadlarga erishish hali ham qiyin kechayotganidan xavotirda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Iyun oyida roʻyxatga olingan yangi avtomobillar soni 11,4 foizga oʻsib, 213 166 donani tashkil etdi. Bu 2019-yildan buyon kuzatilgan eng yaxshi iyun koʻrsatkichidir. SMMT ushbu oʻsishni toʻliq elektrlashtirilgan transport vositalari bilan bogʻlamoqda. Bozorga yangi brendlarning kirib kelishi va past emissiyali avtomobillar tanlovining kengayishi xaridorlar qiziqishini oshirgan.

Elektr quvvati bilan ishlaydigan transport vositalari orasida ayniqsa Plug-in gibridlar va toʻliq elektromobillar peshqadamlik qilmoqda. Plug-in gibridlar bozordagi ulushini 12,5 foizga yetkazgan boʻlsa, elektromobillarning ulushi oʻtgan yilgi 24,8 foizdan 30 foizgacha koʻtarildi. Bu joriy yildagi eng yuqori koʻrsatkich boʻlib, Buyuk Britaniya tarixidagi rekord natijalarga yaqinlashdi.

Yoqilgʻi narxi va xaridorlar tanlovi

Mutaxassislarning fikricha, benzin va dizel yoqilgʻisi narxining koʻtarilishi isteʼmolchilarni tejamkorroq variantlarni izlashga majbur qilmoqda. Masalan, Renault kompaniyasi yoqilgʻi inqirozi fonida oʻz mijozlari talabida keskin oʻzgarish boʻlganini maʼlum qildi. Aprel oyida frantsuz brendi saytida elektromobillarga boʻlgan soʻrovlar 42 foizga oshgan.

Oʻzbekiston bozorida ham BYD kabi brendlarning kirib kelishi bilan elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotganini inobatga olsak, global tendensiya mahalliy bozorga ham taʼsir oʻtkazmay qolmaydi. Yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik tozalik zamonaviy avtomobil sanoatining asosiy drayveriga aylanib bormoqda.

Hukumat talablari va real imkoniyatlar

Garchi savdo hajmi oʻsayotgan boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchilar ZEV (nol emissiyali transport vositalari) mandati talablarini bajarishda qiyinchilikka duch kelishmoqda. 2026-yilgacha belgilangan 33 foizlik marraga yetish uchun elektromobillar sotuvi har oyda kamida 40 foizdan yuqori boʻlishi kerak. Hozircha bu koʻrsatkich oʻrtacha 25 foiz atrofida qolmoqda.

SMMT hisobotida taʼkidlanishicha, ichki yonuv dvigatelli (ICE) avtomobillar hali ham bozorning toʻrtdan uch qismini egallab turibdi. Tabiiy talab kutilgan surʼatlarda oʻsmayotgani sababli, ishlab chiqaruvchilar investitsiyalarni yoʻnaltirish va foyda koʻrish masalasida bosim ostida qolmoqda.

Shu bilan birga, narxi 40 000 funt sterlingdan past boʻlgan elektromobillar uchun davlat subsidiyalari mavjudligiga qaramay, ommaviy oʻtish jarayoni sekin kechmoqda. Bu esa avtomobil sanoatining kelajakdagi barqarorligiga va ikkilamchi bozordagi narxlarning shakllanishiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

ElektromobilAvtomobil BozoriSMMTRenaultGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiSkywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiBugun, 14:24Xizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiXizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiBugun, 13:21Toyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiToyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiBugun, 09:57Range Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqdaRange Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqdaBugun, 09:21Tank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiTank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiBugun, 07:55AQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiAQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiBugun, 05:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi