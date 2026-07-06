Navoiyda eri tomonidan kaltaklangan ayol shifoxonaga yotqizildi

·28·Jamiyat
Navoiyda eri tomonidan kaltaklangan ayol shifoxonaga yotqizildi

Ijtimoiy tarmoqlarda Navoiy viloyatida ayol turmush o‘rtog‘i tomonidan kaltaklangani haqidagi xabarlar keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Holat yuzasidan mutasaddi idoralar rasmiy munosabat bildirdi.

Ma’lum qilinishicha, 3 iyul kuni Navoiy viloyati Karmana tumanining "Yangi hayot" mahallasida oilaviy zo‘ravonlik holati sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fuqaro K.M. turmush o‘rtog‘i tomonidan jismoniy zo‘ravonlikka uchragan.

Hozirda jabrlangan ayol tuman tibbiyot birlashmasining birlamchi tibbiy yordam bo‘limiga yotqizilgan. Shifokorlar uning sog‘lig‘i ustidan nazorat olib bormoqda, shuningdek, unga psixologik va zarur tibbiy yordam ko‘rsatilayotgani ma’lum qilingan.

Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan surishtiruv ishlari boshlangan. Voqeaning barcha tafsilotlariga huquqiy baho berish bo‘yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Boshi oq bog‘lam bilan o‘ralgan, qora kiyimdagi odamning xira tasviri.
NavoiyKarmanaYangi Hayot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdiO‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdiBugun, 15:11Salar kanaliga kanalizatsiya suvi oqizilgani tasdiqlandiSalar kanaliga kanalizatsiya suvi oqizilgani tasdiqlandiBugun, 14:40«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildiBugun, 14:23Andijonda 38,3 mlrd so‘mlik keshbek talon-toroj qilindiAndijonda 38,3 mlrd so‘mlik keshbek talon-toroj qilindiBugun, 14:20Farg‘onadagi yong‘in bo‘yicha FVB rasmiy ma’lumot berdiFarg‘onadagi yong‘in bo‘yicha FVB rasmiy ma’lumot berdiBugun, 14:04“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlariBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi