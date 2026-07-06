O‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladi
Indoneziyaning Jakarta shahrida boks bo‘yicha Osiyo chempionati start oldi. Musobaqaning dastlabki kunida O‘zbekiston vakillari ringga ko‘tarilib, uchta g‘alaba va bitta mag‘lubiyat qayd etdi.
Ayniqsa, Faryozbek Do‘smatov va Abdurahmon Mahmudjonov raqiblarini 5:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi.
Amirbek Ismoilov chempionga qarshi jang qildi
U23 yosh toifasining -50 kg vaznidagi vakilimiz Amirbek Ismoilov O‘zbekiston bokschilari orasida birinchi bo‘lib ringga chiqdi.
Uning raqibi Hindiston vakili, kattalar o‘rtasida amaldagi Osiyo chempioni Vishvanatan Suresh bo‘ldi. Qiyin va murosasiz o‘tgan jangda Ismoilov hakamlar qaroriga ko‘ra 0:5 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Ergashev raqibning jangdan bosh tortishi orqali g‘olib bo‘ldi
-65 kg vazn toifasida Ilhomjon Ergashev qatarlik Faysal Muhammadga qarshi bahs olib bordi.
Birinchi raunddan keyin Qatar vakili jangni davom ettirishdan bosh tortdi. Shu tariqa, g‘alaba O‘zbekiston bokschisiga berildi va Ergashev musobaqadagi yurishini muvaffaqiyatli boshladi.
Faryozbek Do‘smatovdan ishonchli g‘alaba
U23 toifasining -55 kg vaznida Faryozbek Do‘smatov filippinlik Eljay Pamisaga qarshi ringga ko‘tarildi.
O‘zbekistonlik bokschi jang davomida texnik va taktik ustunligini namoyish etib, raqibini 5:0 hisobida mag‘lub qildi.
Shu tariqa, kichik Do‘smatov Osiyo chempionatidagi ilk bahsini yorqin g‘alaba bilan yakunladi.
Mahmudjonov raqibiga imkoniyat qoldirmadi
-60 kg vazn toifasidagi iqtidorli bokschimiz Abdurahmon Mahmudjonov mo‘g‘ulistonlik Dulguunsaixan Xarxu bilan kuch sinashdi.
Qiziqarli kechgan bahsda Mahmudjonov texnik va taktik jihatdan ustunlik qildi. Hakamlar bir ovozdan O‘zbekiston vakilini g‘olib deb topdi — 5:0.
Dastlabki kun natijalari
O‘zbekiston bokschilarining Osiyo chempionatidagi birinchi kun natijalari:
Amirbek Ismoilov — mag‘lubiyat, 0:5;
Ilhomjon Ergashev — g‘alaba, raqib jangdan bosh tortdi;
Faryozbek Do‘smatov — g‘alaba, 5:0;
Abdurahmon Mahmudjonov — g‘alaba, 5:0.
Bu haqda O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabar berdi. Jakartadagi musobaqa davom etmoqda va navbatdagi bosqichlarda ham bokschilarimizdan yangi g‘alabalar kutilmoqda.
…