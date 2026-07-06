Anri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildi

·83·Sport
Anri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildi

Fransiya terma jamoasi afsonasi Terri Anri Braziliyaning JCH-2026dan chiqib ketishi ortidan Neymar haqida ta’sirli fikr bildirdi. U natijalar yoki futbolchining faoliyati qanday yakunlanganiga emas, braziliyalik yulduz futbolga nimalar berganiga e’tibor qaratishga chaqirdi.

Anrining aytishicha, Neymar millionlab bolalarni futbolga oshno qilgan va muxlislarga unutilmas lahzalarni taqdim etgan.

«Uning o‘yinini ko‘rish uchun pul to‘lashga tayyor edim»

1998 yilgi jahon va 2000 yilgi Yevropa chempioni Neymarning o‘yinini doimo katta qiziqish bilan kuzatganini tan oldi.

«Uning o‘yinini tomosha qilish uchun o‘zim pul to‘lashga tayyor edim. U butun dunyoni futbolga oshno qildi. Har bir bola Neymar bo‘lishni orzu qilgan», — dedi Anri.

Fransiyalik sobiq hujumchi Neymarni faqat gol va sovrinlar orqali baholash to‘g‘ri emasligini ta’kidladi.

Anri natija emas, meros haqida gapirdi

Anri JCH-2026dagi mag‘lubiyat yoki Neymarning keyingi taqdiri haqida bahslashishni istamasligini aytdi.

«Men jahon chempionati yoki uning karyerasi qanday yakunlangani haqida gapirishni istamayman. Men uning futbolga bergan hissasi haqida so‘zlamoqchiman», — deya uning so‘zlarini The Touchline nashri keltirdi.

Uning fikricha, Neymar o‘z texnikasi, driblingi va tomoshabop harakatlari bilan butun bir avlodga ta’sir ko‘rsatdi.

«U doimo favqulodda futbolchi bo‘lib qoladi»

Anri braziliyalik yulduzga futbol muxlislariga ulashgan yorqin lahzalari uchun minnatdorchilik bildirdi.

«Neymar bor edi va doimo favqulodda mahoratli futbolchi bo‘lib qoladi. Bizga ulug‘vor lahzalar ulashganing uchun rahmat», — dedi u.

Bu so‘zlar Neymarning milliy jamoadagi kelajagi muhokama qilinayotgan bir paytda muxlislar orasida katta ta’sir uyg‘otdi.

Braziliya mundialni erta tark etdi

Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqadagi ishtirokini yakunladi.

Ushbu natijadan so‘ng Neymarning terma jamoadagi kelajagi yana kun tartibiga chiqdi. Biroq Anri uchun bir narsa aniq: qanday qaror qabul qilinmasin, Neymarning futbol tarixidagi o‘rni va muxlislarga bergan hissiyotlari unutilmaydi.

Sizningcha, Neymar Braziliya terma jamoasida yana o‘ynashi kerakmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Bugun, 19:24Erling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiErling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiBugun, 18:55Lionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaLionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaBugun, 18:52O‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadiO‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadiBugun, 18:52O‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiO‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiBugun, 18:50Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Bugun, 18:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi