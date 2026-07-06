Anri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildi
Fransiya terma jamoasi afsonasi Terri Anri Braziliyaning JCH-2026dan chiqib ketishi ortidan Neymar haqida ta’sirli fikr bildirdi. U natijalar yoki futbolchining faoliyati qanday yakunlanganiga emas, braziliyalik yulduz futbolga nimalar berganiga e’tibor qaratishga chaqirdi.
Anrining aytishicha, Neymar millionlab bolalarni futbolga oshno qilgan va muxlislarga unutilmas lahzalarni taqdim etgan.
«Uning o‘yinini ko‘rish uchun pul to‘lashga tayyor edim»
1998 yilgi jahon va 2000 yilgi Yevropa chempioni Neymarning o‘yinini doimo katta qiziqish bilan kuzatganini tan oldi.
«Uning o‘yinini tomosha qilish uchun o‘zim pul to‘lashga tayyor edim. U butun dunyoni futbolga oshno qildi. Har bir bola Neymar bo‘lishni orzu qilgan», — dedi Anri.
Fransiyalik sobiq hujumchi Neymarni faqat gol va sovrinlar orqali baholash to‘g‘ri emasligini ta’kidladi.
Anri natija emas, meros haqida gapirdi
Anri JCH-2026dagi mag‘lubiyat yoki Neymarning keyingi taqdiri haqida bahslashishni istamasligini aytdi.
«Men jahon chempionati yoki uning karyerasi qanday yakunlangani haqida gapirishni istamayman. Men uning futbolga bergan hissasi haqida so‘zlamoqchiman», — deya uning so‘zlarini The Touchline nashri keltirdi.
Uning fikricha, Neymar o‘z texnikasi, driblingi va tomoshabop harakatlari bilan butun bir avlodga ta’sir ko‘rsatdi.
«U doimo favqulodda futbolchi bo‘lib qoladi»
Anri braziliyalik yulduzga futbol muxlislariga ulashgan yorqin lahzalari uchun minnatdorchilik bildirdi.
«Neymar bor edi va doimo favqulodda mahoratli futbolchi bo‘lib qoladi. Bizga ulug‘vor lahzalar ulashganing uchun rahmat», — dedi u.
Bu so‘zlar Neymarning milliy jamoadagi kelajagi muhokama qilinayotgan bir paytda muxlislar orasida katta ta’sir uyg‘otdi.
Braziliya mundialni erta tark etdi
Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqadagi ishtirokini yakunladi.
Ushbu natijadan so‘ng Neymarning terma jamoadagi kelajagi yana kun tartibiga chiqdi. Biroq Anri uchun bir narsa aniq: qanday qaror qabul qilinmasin, Neymarning futbol tarixidagi o‘rni va muxlislarga bergan hissiyotlari unutilmaydi.
Sizningcha, Neymar Braziliya terma jamoasida yana o‘ynashi kerakmi?
…