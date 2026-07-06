O‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadi
Indoneziyaning Jakarta shahrida boks bo‘yicha Osiyo chempionati davom etmoqda. Ertaga O‘zbekiston U19 terma jamoasi vakillari ham musobaqadagi ishtirokini boshlaydi.
Dastlabki kunda ikki nafar yosh bokschimiz ringga ko‘tariladi.
Ukimov Yaponiya vakiliga qarshi jang qiladi
-60 kg vazn toifasida Muhammadrizo Ukimov yapon bokschisi Rio Matsumoto bilan to‘qnash keladi.
Ushbu jang Toshkent vaqti bilan soat 11:30 da boshlanishi rejalashtirilgan.
Shokirjonovni Qozog‘iston vakili kutmoqda
-65 kg vazn toifasida Ibrohim Shokirjonov Qozog‘iston vakili Akjurek Kalabayga qarshi ringga chiqadi.
Bahs Toshkent vaqti bilan soat 16:00 ga belgilangan.
Ertangi janglar jadvali
-60 kg: Muhammadrizo Ukimov — Rio Matsumoto (Yaponiya), 11:30.
-65 kg: Ibrohim Shokirjonov — Akjurek Kalabay (Qozog‘iston), 16:00.
Musobaqaning ertangi dasturi Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da start oladi.
Bu haqda O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabar berdi. Endi barcha e’tibor yosh bokschilarimizga — Jakarta ringidagi ilk qadam muvaffaqiyatli bo‘lishini tilaymiz.
…