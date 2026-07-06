O‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadi

·32·Sport
O‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadi

Indoneziyaning Jakarta shahrida boks bo‘yicha Osiyo chempionati davom etmoqda. Ertaga O‘zbekiston U19 terma jamoasi vakillari ham musobaqadagi ishtirokini boshlaydi.

Dastlabki kunda ikki nafar yosh bokschimiz ringga ko‘tariladi.

Ukimov Yaponiya vakiliga qarshi jang qiladi

-60 kg vazn toifasida Muhammadrizo Ukimov yapon bokschisi Rio Matsumoto bilan to‘qnash keladi.

Ushbu jang Toshkent vaqti bilan soat 11:30 da boshlanishi rejalashtirilgan.

Shokirjonovni Qozog‘iston vakili kutmoqda

-65 kg vazn toifasida Ibrohim Shokirjonov Qozog‘iston vakili Akjurek Kalabayga qarshi ringga chiqadi.

Bahs Toshkent vaqti bilan soat 16:00 ga belgilangan.

Ertangi janglar jadvali

-60 kg: Muhammadrizo Ukimov — Rio Matsumoto (Yaponiya), 11:30.

-65 kg: Ibrohim Shokirjonov — Akjurek Kalabay (Qozog‘iston), 16:00.

Musobaqaning ertangi dasturi Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da start oladi.

Bu haqda O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabar berdi. Endi barcha e’tibor yosh bokschilarimizga — Jakarta ringidagi ilk qadam muvaffaqiyatli bo‘lishini tilaymiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Bugun, 19:24Erling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiErling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiBugun, 18:55Lionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaLionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaBugun, 18:52O‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiO‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiBugun, 18:50Anri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildiAnri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildiBugun, 18:47Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Bugun, 18:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi