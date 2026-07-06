Andijonda xotinini maktabda o‘ldirgan erkakka 19 yil jazo berildi

·35·Jamiyat
Andijonda xotinini maktabda o‘ldirgan erkakka 19 yil jazo berildi

Andijon viloyatining Asaka tumanida turmush o‘rtog‘ini maktab binosi ichida pichoqlab o‘ldirgan erkakka nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Sud qaroriga ko‘ra, u 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.

Sud materiallarida qayd etilishicha, er-xotin o‘rtasida uzoq vaqt davomida oilaviy kelishmovchiliklar davom etgan. Nizolar sabab ayol bir necha marta farzandlarini olib, ota-onasining uyiga ketgan. Erkak esa munosabatlarni saqlab qolish maqsadida o‘zi yashab turgan uyni notarial tartibda turmush o‘rtog‘i nomiga rasmiylashtirib bergan. Biroq bu ham oiladagi ziddiyatlarni bartaraf eta olmagan.

Sudlanuvchining ko‘rsatmasiga ko‘ra, keyinchalik turmush o‘rtog‘i uy o‘z nomida ekanini va uni sotishi mumkinligini aytgan. Erkak bir necha bor ayolini uyga qaytishga ko‘ndirishga uringanini, ammo bu harakatlari natija bermaganini bildirgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, voqea kuni u bozordan kiyim-kechak hamda ro‘zg‘or uchun xo‘jalik pichog‘i xarid qilgan. Keyin onasi qo‘ng‘iroq qilib, turmush o‘rtog‘i uyni xaridorlarga ko‘rsatish uchun kelganini aytgach, u ayol bilan gaplashish maqsadida maktabga yo‘l olgan.

Fojia 27 yanvar kuni soat 15:30 atrofida Asaka tumanidagi maktab binoda sodir bo‘lgan. Maktab koridorida boshlangan suhbat tez orada janjalga aylangan. Natijada erkak o‘zi bilan olib kelgan xo‘jalik pichog‘i bilan ayolga bir necha marta tan jarohati yetkazgan. Og‘ir jarohatlar oqibatida jabrlanuvchi voqea joyida vafot etgan.

Sudda bergan ko‘rsatmasida erkak:

«U gaplarimni eshitish o‘rniga yana haqorat qildi. Keyin jahl ustida unga qanday qilib pichoq urganimni bilmayman. Shundan keyin hech narsani eslay olmayman. Ko‘zimni ochganimda shifoxonada edim», — degan.

Hodisadan keyin sudlanuvchi uyiga qaytib, o‘z joniga qasd qilishga uringan. Uni akasi ko‘rib qolib, zudlik bilan shifoxonaga olib borgan. Shifokorlar tomonidan ko‘rsatilgan tezkor tibbiy yordam tufayli uning hayoti saqlab qolingan.

Sud qaroriga muvofiq, O.U. Jinoyat kodeksining 97-moddasi ikkinchi qismi «j», «i» va «l» bandlari bilan aybdor deb topilib, 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilindi.

AndijanAsakaDaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Universitet xodimi ishga tiklanib, unga yarim milliard so‘mdan ortiq zarar to‘lab berildiUniversitet xodimi ishga tiklanib, unga yarim milliard so‘mdan ortiq zarar to‘lab berildiBugun, 19:12Toshkentda soliq qarzi uchun ikki qimmatbaho avtomobil xatlandiToshkentda soliq qarzi uchun ikki qimmatbaho avtomobil xatlandiBugun, 19:00MIB: Tabiiy gaz pulini to‘lamagan qarzdorning avtomashinasi xatlandiMIB: Tabiiy gaz pulini to‘lamagan qarzdorning avtomashinasi xatlandiBugun, 18:55Bektemirda giyohvand moddalarni «zakladka» usulida tarqatgan uch kishi ushlandiBektemirda giyohvand moddalarni «zakladka» usulida tarqatgan uch kishi ushlandiBugun, 16:17O‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdiO‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdiBugun, 15:11Navoiyda eri tomonidan kaltaklangan ayol shifoxonaga yotqizildiNavoiyda eri tomonidan kaltaklangan ayol shifoxonaga yotqizildiBugun, 15:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi