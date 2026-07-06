Lionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqda

·76·Sport
Lionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqda

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatidagi shiddatli bahslar fonida qisqa muddatli taʼtilga chiqdi. Amaldagi jahon chempionlari safida navbatdagi chempionlik sari intilayotgan afsonaviy futbolchi Mayami shahrida rafiqasi Antonela Roccuzzo va uch nafar oʻgʻli bilan uchrashib, ruhiy quvvat oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Musobaqaning pley-off bosqichi arafasida yuzaga kelgan ushbu tanaffus Argentina terma jamoasining Kabo-Verdega qarshi kechgan ogʻir oʻyinidan soʻng amalga oshirildi. Qoʻshimcha vaqtlarda 3:2 hisobida gʻalaba qozongan Lionel Scaloni shogirdlari nimchorak final yoʻllanmasini naqd qilishgan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu muhim gʻalaba jamoaga biroz dam olish va oila aʼzolari bilan vaqt oʻtkazish imkoniyatini taqdim etgan.

Antonela Roccuzzo oʻzining Instagram sahifasida turmush oʻrtogʻi va farzandlari — Thiago, Mateo hamda Ciro bilan tushgan suratlarni ulashdi. 41 milliondan ortiq kuzatuvchiga ega boʻlgan ushbu postda sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining maydon tashqarisidagi samimiy lahzalari aks etgan. Suratlar ostida qoldirilgan "Biz seni sevamiz, yana birgamiz" degan soʻzlar muxlislar tomonidan iliq kutib olindi va millionlab layklar toʻpladi.

Rekordlar sari navbatdagi qadam

Garchi Lionel Messi oilasi bilan vaqt oʻtkazayotgan boʻlsa-da, uning maydondagi koʻrsatkichlari hayratlanarli darajada qolmoqda. 39 yoshli hujumchi Shimoliy Amerika maydonlarida oʻtayotgan ushbu turnirda oʻzining yuqori formasini namoyish etmoqda. U hozirga qadar oʻtkazilgan barcha oʻyinlarda raqiblar darvozasini ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi.

Hozirgi vaqtda Messining hisobida 7 ta gol mavjud boʻlib, u Qatarda oʻtgan JCh-2022dagi umumiy natijasini allaqachon takrorlashga ulgurdi. Kabo-Verde darvozasiga kiritilgan toʻp esa uning jahon chempionatlari tarixidagi umumiy gollari sonini 20 taga yetkazdi. Bu natija bilan u turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomini yanada mustahkamladi.

Lionel Messi uchun oilasining qoʻllab-quvvatlashi turnirning eng masʼuliyatli — "magʻlub boʻldingmi, uyga qaytasan" bosqichi oldidan juda muhim hisoblanadi. Inter Miami yulduzi oʻzining tajribasi va mahorati bilan Argentina terma jamoasini ketma-ket ikkinchi bor jahon taxtiga olib chiqishni maqsad qilgan. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu tarixiy jarayonni katta qiziqish bilan kuzatib borishmoqda, zero Messining har bir harakati futbol olami uchun yangi sahifa demakdir.

Lionel MessiArgentinaJCh-2026FutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiArsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiBugun, 19:52Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Bugun, 19:24Erling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiErling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiBugun, 18:55O‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadiO‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadiBugun, 18:52O‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiO‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiBugun, 18:50Anri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildiAnri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildiBugun, 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi