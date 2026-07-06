Lionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqda
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatidagi shiddatli bahslar fonida qisqa muddatli taʼtilga chiqdi. Amaldagi jahon chempionlari safida navbatdagi chempionlik sari intilayotgan afsonaviy futbolchi Mayami shahrida rafiqasi Antonela Roccuzzo va uch nafar oʻgʻli bilan uchrashib, ruhiy quvvat oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Musobaqaning pley-off bosqichi arafasida yuzaga kelgan ushbu tanaffus Argentina terma jamoasining Kabo-Verdega qarshi kechgan ogʻir oʻyinidan soʻng amalga oshirildi. Qoʻshimcha vaqtlarda 3:2 hisobida gʻalaba qozongan Lionel Scaloni shogirdlari nimchorak final yoʻllanmasini naqd qilishgan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu muhim gʻalaba jamoaga biroz dam olish va oila aʼzolari bilan vaqt oʻtkazish imkoniyatini taqdim etgan.
Antonela Roccuzzo oʻzining Instagram sahifasida turmush oʻrtogʻi va farzandlari — Thiago, Mateo hamda Ciro bilan tushgan suratlarni ulashdi. 41 milliondan ortiq kuzatuvchiga ega boʻlgan ushbu postda sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining maydon tashqarisidagi samimiy lahzalari aks etgan. Suratlar ostida qoldirilgan "Biz seni sevamiz, yana birgamiz" degan soʻzlar muxlislar tomonidan iliq kutib olindi va millionlab layklar toʻpladi.
Rekordlar sari navbatdagi qadamGarchi Lionel Messi oilasi bilan vaqt oʻtkazayotgan boʻlsa-da, uning maydondagi koʻrsatkichlari hayratlanarli darajada qolmoqda. 39 yoshli hujumchi Shimoliy Amerika maydonlarida oʻtayotgan ushbu turnirda oʻzining yuqori formasini namoyish etmoqda. U hozirga qadar oʻtkazilgan barcha oʻyinlarda raqiblar darvozasini ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi.
Hozirgi vaqtda Messining hisobida 7 ta gol mavjud boʻlib, u Qatarda oʻtgan JCh-2022dagi umumiy natijasini allaqachon takrorlashga ulgurdi. Kabo-Verde darvozasiga kiritilgan toʻp esa uning jahon chempionatlari tarixidagi umumiy gollari sonini 20 taga yetkazdi. Bu natija bilan u turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomini yanada mustahkamladi.
Lionel Messi uchun oilasining qoʻllab-quvvatlashi turnirning eng masʼuliyatli — "magʻlub boʻldingmi, uyga qaytasan" bosqichi oldidan juda muhim hisoblanadi. Inter Miami yulduzi oʻzining tajribasi va mahorati bilan Argentina terma jamoasini ketma-ket ikkinchi bor jahon taxtiga olib chiqishni maqsad qilgan. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu tarixiy jarayonni katta qiziqish bilan kuzatib borishmoqda, zero Messining har bir harakati futbol olami uchun yangi sahifa demakdir.
…