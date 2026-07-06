Erling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdi
Angliya Premer-ligasi va jahon futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri Erling Xolandning kelajagi yana bir bor sport nashrlari diqqat markaziga tushdi. Manchester Siti hujumchisining Madridning Real Madrid klubiga transferi borasidagi gap-soʻzlar uning otasi Alf-Inge Xolandning soʻnggi bayonotlaridan soʻng yangi kuch bilan avj oldi. Ushbu xabarlar fonida taniqli transfer eksperti Fabrizio Romano vaziyatga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Alf-Inge Xoland DAZN nashriga bergan intervyusida oʻgʻlining Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtish ehtimoli haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Erling hozirda Manchester Siti safida baxtli boʻlsa-da, dunyoning eng nufuzli klublaridan biri boʻlgan "qirollik klubi" chorlovini rad etish mushkul. "Real Madridga oʻtish? U Manchester Siti bilan uzoq muddatli shartnomaga ega va bu yerda oʻzini juda yaxshi his qilmoqda. Biroq futbol olamida har qanday narsa sodir boʻlishi mumkin. Har bir futbolchi Madridda oʻynashni istaydi", — deya taʼkidladi futbolchining otasi.
Transfer muddati va Fabrizio Romano munosabatiKoʻpchilik muxlislar Erling Xoland yaqin oylarda Real Madrid boshqaruviga kelgan Joze Mourinyo qoʻl ostida toʻp surishini kutayotgan edi. Biroq Fabrizio Romano oʻzining YouTube kanalidagi chiqishida bu transfer joriy yozda amalga oshmasligini qatʼiy taʼkidladi. Goal.com xabariga koʻra, italiyalik jurnalist futbolchining rejalari haqida aniq maʼlumotlarga ega.
"Men sizga aytyapman, shu yozda Xoland Real Madridga oʻtmaydi. Ammo kelajakda bu sodir boʻlishi mumkin. 2026-yil yoki undan keyin Erling bu variantni koʻrib chiqishi ehtimoldan xoli emas. Bu uning ongida kelajak uchun imkoniyat sifatida saqlanib turibdi, ammo hozir emas", — deydi Romano.
Hozirda Erling Xoland Manchester Siti loyihasining asosiy ustunlaridan biri boʻlib qolmoqda. Pep Guardiola ketganidan soʻng jamoani qabul qilib olgan yangi murabbiy Enzo Maresca ham norvegiyalik hujumchi bilan ishlashga katta qiziqish bildirgan. Klub va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar ijobiy darajada saqlanib qolmoqda, bu esa transfer masalasini kamida bir necha mavsumga kechiktiradi.
Manchester Siti bilan 2034-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli kelishuvga ega boʻlgan Xoland, Angliya chempionatida yangi rekordlarni oʻrnatishda davom etmoqchi. Real Madrid esa oʻz navbatida hujum chizigʻini kuchaytirish boʻyicha boshqa muqobil variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻladi. Hozircha futbol jamoatchiligi ushbu yirik transferning qachonlardir amalga oshishini kutish bilan kifoyalanadi.
…