Erling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdi

·123·Sport
Erling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdi

Angliya Premer-ligasi va jahon futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri Erling Xolandning kelajagi yana bir bor sport nashrlari diqqat markaziga tushdi. Manchester Siti hujumchisining Madridning Real Madrid klubiga transferi borasidagi gap-soʻzlar uning otasi Alf-Inge Xolandning soʻnggi bayonotlaridan soʻng yangi kuch bilan avj oldi. Ushbu xabarlar fonida taniqli transfer eksperti Fabrizio Romano vaziyatga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Alf-Inge Xoland DAZN nashriga bergan intervyusida oʻgʻlining Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtish ehtimoli haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Erling hozirda Manchester Siti safida baxtli boʻlsa-da, dunyoning eng nufuzli klublaridan biri boʻlgan "qirollik klubi" chorlovini rad etish mushkul. "Real Madridga oʻtish? U Manchester Siti bilan uzoq muddatli shartnomaga ega va bu yerda oʻzini juda yaxshi his qilmoqda. Biroq futbol olamida har qanday narsa sodir boʻlishi mumkin. Har bir futbolchi Madridda oʻynashni istaydi", — deya taʼkidladi futbolchining otasi.

Transfer muddati va Fabrizio Romano munosabati

Koʻpchilik muxlislar Erling Xoland yaqin oylarda Real Madrid boshqaruviga kelgan Joze Mourinyo qoʻl ostida toʻp surishini kutayotgan edi. Biroq Fabrizio Romano oʻzining YouTube kanalidagi chiqishida bu transfer joriy yozda amalga oshmasligini qatʼiy taʼkidladi. Goal.com xabariga koʻra, italiyalik jurnalist futbolchining rejalari haqida aniq maʼlumotlarga ega.

"Men sizga aytyapman, shu yozda Xoland Real Madridga oʻtmaydi. Ammo kelajakda bu sodir boʻlishi mumkin. 2026-yil yoki undan keyin Erling bu variantni koʻrib chiqishi ehtimoldan xoli emas. Bu uning ongida kelajak uchun imkoniyat sifatida saqlanib turibdi, ammo hozir emas", — deydi Romano.

Hozirda Erling Xoland Manchester Siti loyihasining asosiy ustunlaridan biri boʻlib qolmoqda. Pep Guardiola ketganidan soʻng jamoani qabul qilib olgan yangi murabbiy Enzo Maresca ham norvegiyalik hujumchi bilan ishlashga katta qiziqish bildirgan. Klub va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar ijobiy darajada saqlanib qolmoqda, bu esa transfer masalasini kamida bir necha mavsumga kechiktiradi.

Manchester Siti bilan 2034-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli kelishuvga ega boʻlgan Xoland, Angliya chempionatida yangi rekordlarni oʻrnatishda davom etmoqchi. Real Madrid esa oʻz navbatida hujum chizigʻini kuchaytirish boʻyicha boshqa muqobil variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻladi. Hozircha futbol jamoatchiligi ushbu yirik transferning qachonlardir amalga oshishini kutish bilan kifoyalanadi.

Erling XolandReal MadridManchester SitiFabrizio RomanoFutbol Transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiArsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiBugun, 19:52Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Bugun, 19:24Lionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaLionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaBugun, 18:52O‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadiO‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadiBugun, 18:52O‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiO‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiBugun, 18:50Anri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildiAnri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildiBugun, 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi