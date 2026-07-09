Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildi
Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasi arafasida oʻz tarkibini jiddiy kuchaytirish harakatlarini boshlab yubordi. Kataloniyaliklar Borussiya Dortmund jamoasining iqtidorli vingeri Karim Adeyemi transferi boʻyicha rasmiy taklif bilan chiqishdi. Ushbu qadam klubning hujumkor salohiyatini oshirish yoʻlidagi strategik rejalarining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, 24 yoshli Germaniya terma jamoasi aʼzosi Borussiya Dortmund bilan shartnomani uzaytirish borasida kelisha olmagan va klub rahbariyatiga jamoani tark etish istagini bildirgan. Xabarlarga koʻra, futbolchi va Barselona oʻrtasida uzoq muddatli shartnoma boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishilgan. Endilikda barcha eʼtibor klublar oʻrtasidagi yakuniy toʻlov miqdoriga qaratilgan.
Xans-Diter Flik omili va transfer tafsilotlariUshbu transferning amalga oshishida Barselona bosh murabbiyi Xans-Diter Flikning oʻrni beqiyos. Flik Germaniya terma jamoasidagi faoliyati davomida Karim Adeyemi bilan birga ishlagan va uning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi. Murabbiy futbolchining yuqori tezligi va vertikal oʻyin uslubi oʻzining taktik sxemalariga, ayniqsa yuqori pressingga asoslangan tizimga mukammal darajada mos tushishiga ishonmoqda.
Borussiya Dortmund oʻz yulduzini taxminan 40 million yevroga baholamoqda. Nemis klubi futbolchini kelasi yili tekinga yoki arzon garovga qoʻyib yubormaslik uchun uni joriy transfer oynasida sotishga moyillik bildirmoqda. Transfer jarayonida mashhur agent Xorxe Mendes ham faol ishtirok etmoqda, u avval ham bir necha bor mijozini Kataloniya klubiga taklif qilgan edi.
Klubning keyingi rejalariKarim Adeyemi Barselona hujumida Lamine Yamal va Raphinha kabi yulduzlar bilan birga harakat qilishi kutilmoqda. Uning maydonning har ikki qanotida va markaziy hujumda oʻynay olish qobiliyati murabbiylar shtabi uchun qoʻshimcha variantlarni taqdim etadi. Goal.com xabariga koʻra, bu transfer klubning boshqa rejalariga xalaqit bermaydi.
Taniqli insayder Fabrizio Romano taʼkidlashicha, Adeyemining kelishi Barselona uchun markaziy hujumchi qidirish jarayonini toʻxtatmaydi. Klub hali ham Julian Alvarez nomzodini asosiy nishon sifatida saqlab qolgan. Argentinalik hujumchi uzoq muddatli istiqbolda jamoaning asosiy toʻpurari boʻlishi kutilmoqda. Barselona rahbariyati moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, tarkibni sifatli yangilashda davom etish niyatida.
…