Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildi

·88·Sport
Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildi

Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasi arafasida oʻz tarkibini jiddiy kuchaytirish harakatlarini boshlab yubordi. Kataloniyaliklar Borussiya Dortmund jamoasining iqtidorli vingeri Karim Adeyemi transferi boʻyicha rasmiy taklif bilan chiqishdi. Ushbu qadam klubning hujumkor salohiyatini oshirish yoʻlidagi strategik rejalarining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, 24 yoshli Germaniya terma jamoasi aʼzosi Borussiya Dortmund bilan shartnomani uzaytirish borasida kelisha olmagan va klub rahbariyatiga jamoani tark etish istagini bildirgan. Xabarlarga koʻra, futbolchi va Barselona oʻrtasida uzoq muddatli shartnoma boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishilgan. Endilikda barcha eʼtibor klublar oʻrtasidagi yakuniy toʻlov miqdoriga qaratilgan.

Xans-Diter Flik omili va transfer tafsilotlari

Ushbu transferning amalga oshishida Barselona bosh murabbiyi Xans-Diter Flikning oʻrni beqiyos. Flik Germaniya terma jamoasidagi faoliyati davomida Karim Adeyemi bilan birga ishlagan va uning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi. Murabbiy futbolchining yuqori tezligi va vertikal oʻyin uslubi oʻzining taktik sxemalariga, ayniqsa yuqori pressingga asoslangan tizimga mukammal darajada mos tushishiga ishonmoqda.

Borussiya Dortmund oʻz yulduzini taxminan 40 million yevroga baholamoqda. Nemis klubi futbolchini kelasi yili tekinga yoki arzon garovga qoʻyib yubormaslik uchun uni joriy transfer oynasida sotishga moyillik bildirmoqda. Transfer jarayonida mashhur agent Xorxe Mendes ham faol ishtirok etmoqda, u avval ham bir necha bor mijozini Kataloniya klubiga taklif qilgan edi.

Klubning keyingi rejalari

Karim Adeyemi Barselona hujumida Lamine Yamal va Raphinha kabi yulduzlar bilan birga harakat qilishi kutilmoqda. Uning maydonning har ikki qanotida va markaziy hujumda oʻynay olish qobiliyati murabbiylar shtabi uchun qoʻshimcha variantlarni taqdim etadi. Goal.com xabariga koʻra, bu transfer klubning boshqa rejalariga xalaqit bermaydi.

Taniqli insayder Fabrizio Romano taʼkidlashicha, Adeyemining kelishi Barselona uchun markaziy hujumchi qidirish jarayonini toʻxtatmaydi. Klub hali ham Julian Alvarez nomzodini asosiy nishon sifatida saqlab qolgan. Argentinalik hujumchi uzoq muddatli istiqbolda jamoaning asosiy toʻpurari boʻlishi kutilmoqda. Barselona rahbariyati moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, tarkibni sifatli yangilashda davom etish niyatida.

BarselonaKarim AdeyemiReal MadridTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiErling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiBugun, 14:18Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Bugun, 13:11Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:19Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 12:13Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiAurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiBugun, 11:56Janubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borJanubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi