Barselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradi
Kataloniyaning Barselona klubi yangi bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida tarkibni sezilarli darajada kuchaytirish maqsadida moliyaviy choralarni koʻrmoqda. Jamoa rahbariyati yozgi transfer oynasida faol ishtirok etish va joriy operatsion xarajatlarni qoplash uchun 210 million yevro miqdorida kredit liniyasini soʻrab murojaat qildi. Ushbu mablagʻlar klubga transfer bozorida raqobatbardosh boʻlish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashrining xabar berishicha, ushbu kredit kelgusi mavsumda kutilayotgan daromadlar bilan kafolatlanadi. Klubning asosiy maqsadi La Liganing "1:1" moliyaviy qoidasiga qaytish va yangi futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazishda muammolarga duch kelmaslikdir. Bu qarz mablagʻlari nafaqat yangi oʻyinchilarni sotib olishga, balki maoshlar jamgʻarmasi va boshqa kundalik xarajatlarni qoplashga ham yoʻnaltiriladi.
Asosiy maqsad: Julian AlvarezBarselona hujum chizigʻini yangilashni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Chicago Fire klubiga yoʻl olgan Robert Lewandowski oʻrniga asosiy nomzod sifatida Madridning Atletiko klubi hujumchisi Julian Alvarez koʻrilmoqda. Kataloniyaliklar argentinalik yulduzni jamoa hujumining yangi yetakchisiga aylantirishni rejalashtirgan. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, klub muzokaralarning hal qiluvchi bosqichini jahon chempionatidan soʻng boshlashni niyat qilgan.
Shuningdek, klubning qiziqishlari doirasida yana ikki nafar taniqli futbolchi bor. Bular Dortmundning Borussiya jamoasi aʼzosi Karim Adeyemi va oʻtgan mavsumni ijara asosida Barselona safida oʻtkazgan Joao Cancelo. Adeyemi boʻyicha kelishuv yakunlanishiga yaqin ekani aytilmoqda, biroq Joao Cancelo transferi klubning soliq masalalari bilan bogʻliq muammolari sababli biroz murakkablashishi mumkin.
Tarkibni kuchaytirish strategiyasiKlub allaqachon transfer bozorida oʻzining jiddiy niyatini koʻrsatib ulgurdi. Barselona yaqinda Anthony Gordon transferini 70 million yevro (qoʻshimcha 10 million yevro bonuslar bilan) evaziga yakunladi. Endilikda barcha eʼtibor qolgan uchta nishonni qoʻlga kiritishga qaratilgan. Hansi Flick boshchiligidagi jamoa Chempionlar ligasi va ichki chempionatda Real Madrid kabi grandlar bilan tengma-teng kurashishni maqsad qilgan.
Ushbu 210 million yevrolik kredit liniyasi Barselona uchun futbolchilarni sotishni kutmasdan, darhol transferlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Agar barcha rejalashtirilgan transferlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Flick yangi mavsum uchun ancha chuqur va tajribali tarkibga ega boʻladi. Bu esa kataloniyaliklarning Yevropa futboli choʻqqisiga qaytish yoʻlidagi muhim qadami boʻlishi kutilmoqda.
…