Barselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradi

·0·Sport
Barselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradi

Kataloniyaning Barselona klubi yangi bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida tarkibni sezilarli darajada kuchaytirish maqsadida moliyaviy choralarni koʻrmoqda. Jamoa rahbariyati yozgi transfer oynasida faol ishtirok etish va joriy operatsion xarajatlarni qoplash uchun 210 million yevro miqdorida kredit liniyasini soʻrab murojaat qildi. Ushbu mablagʻlar klubga transfer bozorida raqobatbardosh boʻlish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashrining xabar berishicha, ushbu kredit kelgusi mavsumda kutilayotgan daromadlar bilan kafolatlanadi. Klubning asosiy maqsadi La Liganing "1:1" moliyaviy qoidasiga qaytish va yangi futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazishda muammolarga duch kelmaslikdir. Bu qarz mablagʻlari nafaqat yangi oʻyinchilarni sotib olishga, balki maoshlar jamgʻarmasi va boshqa kundalik xarajatlarni qoplashga ham yoʻnaltiriladi.

Asosiy maqsad: Julian Alvarez

Barselona hujum chizigʻini yangilashni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Chicago Fire klubiga yoʻl olgan Robert Lewandowski oʻrniga asosiy nomzod sifatida Madridning Atletiko klubi hujumchisi Julian Alvarez koʻrilmoqda. Kataloniyaliklar argentinalik yulduzni jamoa hujumining yangi yetakchisiga aylantirishni rejalashtirgan. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, klub muzokaralarning hal qiluvchi bosqichini jahon chempionatidan soʻng boshlashni niyat qilgan.

Shuningdek, klubning qiziqishlari doirasida yana ikki nafar taniqli futbolchi bor. Bular Dortmundning Borussiya jamoasi aʼzosi Karim Adeyemi va oʻtgan mavsumni ijara asosida Barselona safida oʻtkazgan Joao Cancelo. Adeyemi boʻyicha kelishuv yakunlanishiga yaqin ekani aytilmoqda, biroq Joao Cancelo transferi klubning soliq masalalari bilan bogʻliq muammolari sababli biroz murakkablashishi mumkin.

Tarkibni kuchaytirish strategiyasi

Klub allaqachon transfer bozorida oʻzining jiddiy niyatini koʻrsatib ulgurdi. Barselona yaqinda Anthony Gordon transferini 70 million yevro (qoʻshimcha 10 million yevro bonuslar bilan) evaziga yakunladi. Endilikda barcha eʼtibor qolgan uchta nishonni qoʻlga kiritishga qaratilgan. Hansi Flick boshchiligidagi jamoa Chempionlar ligasi va ichki chempionatda Real Madrid kabi grandlar bilan tengma-teng kurashishni maqsad qilgan.

Ushbu 210 million yevrolik kredit liniyasi Barselona uchun futbolchilarni sotishni kutmasdan, darhol transferlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Agar barcha rejalashtirilgan transferlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Flick yangi mavsum uchun ancha chuqur va tajribali tarkibga ega boʻladi. Bu esa kataloniyaliklarning Yevropa futboli choʻqqisiga qaytish yoʻlidagi muhim qadami boʻlishi kutilmoqda.

BarselonaTransferlarХулиан АльваресХанси ФликLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirdi: Illan Meslier London klubiga oʻtdiArsenal kutilmagan transferni amalga oshirdi: Illan Meslier London klubiga oʻtdiBugun, 11:55Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...Bugun, 09:31Kloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiKloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiBugun, 09:26Norvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli borNorvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli borBugun, 09:21JCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham borJCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham borBugun, 09:13Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!Bugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi