Jon Arne Riise: Erling Xoland Angliya terma jamoasini magʻlub etishga qodir

·65·Sport
Jon Arne Riise: Erling Xoland Angliya terma jamoasini magʻlub etishga qodir

Jahon chempionatining chorak final bosqichi arafasida futbol olamining diqqat-eʼtibori Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi murosasiz bahsga qaratilgan. Liverpul klubining sobiq himoyachisi Jon Arne Riise ushbu qarama-qarshilik haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashib, Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland oʻz vataniga gʻalaba keltirishiga ishonch bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Riise BestBettingSites nashriga bergan intervyusida Erling Xolandni ayni damda dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi deb atadi. Uning taʼkidlashicha, norvegiyalik forvardning jismoniy kuchi va professional yondashuvi Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi himoyachilari uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Sobiq futbolchi norveglarning ushbu bosqichdan oʻtishi ularga chempionlik sari yoʻl ochishini taxmin qilmoqda.

Dunyoning eng yaxshi hujumchisi

Jon Arne Riise Haalandning nafaqat maydondagi mahoratini, balki uning insoniy fazilatlarini ham yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Erling zamonaviy futbolda gol urish instinkti va raqibga boʻlgan hurmatni uygʻunlashtira olgan kam sonli oʻyinchilardan biridir. "Hujumchi bajarishi kerak boʻlgan vazifalar haqida gap ketganda, Erling Xoland dunyoda tengsizdir", — deya taʼkidladi Riise.

Shuningdek, u Haalandning Gabriel kabi kuchli himoyachilar bilan maydondagi kurashini alohida qayd etdi. Riisening fikricha, Erling oʻyin davomida agressiv va qatʼiyatli boʻlsa-da, hushtak chalingandan soʻng raqiblariga nisbatan yuksak ehtirom koʻrsatadi. Aynan mana shu xarakter va kuchli iroda chorak finalda Angliya mudofaasini yorib oʻtishda hal qiluvchi omil boʻlishi kutilmoqda.

Vatanparvarlik va yuksak maqsadlar

Qizigʻi shundaki, Jon Arne Riise oʻz faoliyatining oʻn yilini Angliya futbolida oʻtkazgani sababli, odatda yirik turnirlarda "uch sherlar"ga muxlislik qilishini tan oldi. Biroq, Norvegiya terma jamoasi bunday yuqori bosqichga chiqqan bir paytda, uning sadoqati toʻliq oʻz vatani tomonida ekanini bildirdi. U norvegiyaliklar Angliyani magʻlub etib, turnirda sensatsiya koʻrsatishiga umid qilmoqda.

Riise oʻz mamlakatining imkoniyatlarini yuqori baholay turib, quyidagi jihatlarga eʼtibor qaratdi:

  • Erling Xolandning ajoyib sport formasi va jismoniy ustunligi;
  • Jamoaning umumiy ruhiyati va gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqi;
  • Thomas Tuchel taktikalariga qarshi munosib qarshilik koʻrsata olish qobiliyati.

Maqola yakunida Riise agar Norvegiya chorak finalda Angliya toʻsigʻidan oʻta olsa, turnir yakunida Jahon chempionligi kubogini boshi uzra baland koʻtarishiga ishonchi komilligini aytdi. Mazkur uchrashuv nafaqat ikki jamoa, balki dunyoning eng kuchli hujumchisi va Thomas Tuchelning taktik sxemalari oʻrtasidagi duelga aylanadi.

FutbolЭрлинг ХоландNorvegiyaAngliyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBrozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBugun, 16:36Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiSenegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiBugun, 16:29Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaSaloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaBugun, 16:23De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganDe la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganBugun, 16:20Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiBugun, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi