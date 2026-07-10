Jon Arne Riise: Erling Xoland Angliya terma jamoasini magʻlub etishga qodir
Jahon chempionatining chorak final bosqichi arafasida futbol olamining diqqat-eʼtibori Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi murosasiz bahsga qaratilgan. Liverpul klubining sobiq himoyachisi Jon Arne Riise ushbu qarama-qarshilik haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashib, Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland oʻz vataniga gʻalaba keltirishiga ishonch bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Riise BestBettingSites nashriga bergan intervyusida Erling Xolandni ayni damda dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi deb atadi. Uning taʼkidlashicha, norvegiyalik forvardning jismoniy kuchi va professional yondashuvi Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi himoyachilari uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Sobiq futbolchi norveglarning ushbu bosqichdan oʻtishi ularga chempionlik sari yoʻl ochishini taxmin qilmoqda.
Dunyoning eng yaxshi hujumchisiJon Arne Riise Haalandning nafaqat maydondagi mahoratini, balki uning insoniy fazilatlarini ham yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Erling zamonaviy futbolda gol urish instinkti va raqibga boʻlgan hurmatni uygʻunlashtira olgan kam sonli oʻyinchilardan biridir. "Hujumchi bajarishi kerak boʻlgan vazifalar haqida gap ketganda, Erling Xoland dunyoda tengsizdir", — deya taʼkidladi Riise.
Shuningdek, u Haalandning Gabriel kabi kuchli himoyachilar bilan maydondagi kurashini alohida qayd etdi. Riisening fikricha, Erling oʻyin davomida agressiv va qatʼiyatli boʻlsa-da, hushtak chalingandan soʻng raqiblariga nisbatan yuksak ehtirom koʻrsatadi. Aynan mana shu xarakter va kuchli iroda chorak finalda Angliya mudofaasini yorib oʻtishda hal qiluvchi omil boʻlishi kutilmoqda.
Vatanparvarlik va yuksak maqsadlarQizigʻi shundaki, Jon Arne Riise oʻz faoliyatining oʻn yilini Angliya futbolida oʻtkazgani sababli, odatda yirik turnirlarda "uch sherlar"ga muxlislik qilishini tan oldi. Biroq, Norvegiya terma jamoasi bunday yuqori bosqichga chiqqan bir paytda, uning sadoqati toʻliq oʻz vatani tomonida ekanini bildirdi. U norvegiyaliklar Angliyani magʻlub etib, turnirda sensatsiya koʻrsatishiga umid qilmoqda.
Riise oʻz mamlakatining imkoniyatlarini yuqori baholay turib, quyidagi jihatlarga eʼtibor qaratdi:
- Erling Xolandning ajoyib sport formasi va jismoniy ustunligi;
- Jamoaning umumiy ruhiyati va gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqi;
- Thomas Tuchel taktikalariga qarshi munosib qarshilik koʻrsata olish qobiliyati.
Maqola yakunida Riise agar Norvegiya chorak finalda Angliya toʻsigʻidan oʻta olsa, turnir yakunida Jahon chempionligi kubogini boshi uzra baland koʻtarishiga ishonchi komilligini aytdi. Mazkur uchrashuv nafaqat ikki jamoa, balki dunyoning eng kuchli hujumchisi va Thomas Tuchelning taktik sxemalari oʻrtasidagi duelga aylanadi.
…