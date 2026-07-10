Nega uni Lamin Yamal deb atashadi? Futbolchi ismining tarixi
Lamin Yamal haqida tarqalgan bir ma’lumot ko‘pchilikni qiziqtirmoqda. Gap shundaki, «Yamal» uning familiyasi emas. Futbolchining to‘liq ismi Lamin Yamal Nasraui Ebana bo‘lib, Nasraui otasi tomonidan, Ebana esa onasi tomonidan o‘tgan familiya sanaladi.
Ispan OAVlarida yozilishicha, Laminning ota-onasi farzandli bo‘lishidan oldin qiyin moliyaviy davrni boshdan kechirgan. Shu paytda ularga Lamin va Yamal ismli ikki inson yordam bergan. Ayrim manbalarda ular oilaga ijara puli bilan bog‘liq vaziyatda ko‘maklashgani aytilgan.
Ota-ona bu yordamni unutmagan. Ular farzandli bo‘lsa, bolaga o‘sha ikki insonning ismini qo‘yishga qaror qilgan. Keyinchalik dunyoga kelgan o‘g‘ilga Lamin Yamal deb ism berilgan.
Bugun u futbol olamida aynan shu ikki ism bilan tanilgan. Ammo rasmiy tartibda uning familiyalari Nasraui va Ebana hisoblanadi. Bu Ispaniyada keng tarqalgan an’ana: bola odatda otasi va onasining familiyasini birga oladi.
Lamin Yamalning oilasi ham turli madaniy ildizlarga ega. Otasi Monir Nasraui marokashlik, onasi Sheyla Ebana Ekvatorial Gvineyadan. Futbolchining o‘zi Kataloniyada tug‘ilib o‘sgan va Ispaniya terma jamoasi safida o‘ynashni tanlagan.
Shu bois «Lamin Yamal ota-onasining familiyasi emas ekan» degan gap to‘g‘ri. Bu uning ismi bo‘lib, oilasi hayotida muhim o‘rin tutgan ikki insonga minnatdorlik ramzi sifatida qo‘yilgan.
…