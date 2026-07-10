Nega uni Lamin Yamal deb atashadi? Futbolchi ismining tarixi

·90·Sport
Nega uni Lamin Yamal deb atashadi? Futbolchi ismining tarixi

Lamin Yamal haqida tarqalgan bir ma’lumot ko‘pchilikni qiziqtirmoqda. Gap shundaki, «Yamal» uning familiyasi emas. Futbolchining to‘liq ismi Lamin Yamal Nasraui Ebana bo‘lib, Nasraui otasi tomonidan, Ebana esa onasi tomonidan o‘tgan familiya sanaladi.

Ispan OAVlarida yozilishicha, Laminning ota-onasi farzandli bo‘lishidan oldin qiyin moliyaviy davrni boshdan kechirgan. Shu paytda ularga Lamin va Yamal ismli ikki inson yordam bergan. Ayrim manbalarda ular oilaga ijara puli bilan bog‘liq vaziyatda ko‘maklashgani aytilgan.

Ota-ona bu yordamni unutmagan. Ular farzandli bo‘lsa, bolaga o‘sha ikki insonning ismini qo‘yishga qaror qilgan. Keyinchalik dunyoga kelgan o‘g‘ilga Lamin Yamal deb ism berilgan.

Bugun u futbol olamida aynan shu ikki ism bilan tanilgan. Ammo rasmiy tartibda uning familiyalari Nasraui va Ebana hisoblanadi. Bu Ispaniyada keng tarqalgan an’ana: bola odatda otasi va onasining familiyasini birga oladi.

Lamin Yamalning oilasi ham turli madaniy ildizlarga ega. Otasi Monir Nasraui marokashlik, onasi Sheyla Ebana Ekvatorial Gvineyadan. Futbolchining o‘zi Kataloniyada tug‘ilib o‘sgan va Ispaniya terma jamoasi safida o‘ynashni tanlagan.

Shu bois «Lamin Yamal ota-onasining familiyasi emas ekan» degan gap to‘g‘ri. Bu uning ismi bo‘lib, oilasi hayotida muhim o‘rin tutgan ikki insonga minnatdorlik ramzi sifatida qo‘yilgan.

Lamin YamalNasrauiEbanaBarselonaIspaniya termasiMonir Nasraui
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaSaloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaBugun, 16:23De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganDe la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganBugun, 16:20Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiBugun, 16:13Kylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiKylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiBugun, 15:59Lamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiLamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi