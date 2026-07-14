Tomas Tuxel Argentina bilan yarim finalga qanday tarkib tanlaydi: Angliyada yangi reja

·0·Sport
Tomas Tuxel Argentina bilan yarim finalga qanday tarkib tanlaydi: Angliyada yangi reja

Jahon chempionati oʻzining hal qiluvchi pallasiga kirdi. Yarim final bosqichida futbol olamining ikki ashaddiy raqibi — Angliya va Argentina terma jamoalari toʻqnash keladi. Tomas Tuxel boshqaruvidagi “lionlar” shu vaqtga qadar nisbatan osonroq yoʻlni bosib oʻtgan boʻlsalar-da, endi ularni amaldagi chempion va Lionel Messi boshchiligidagi jiddiy sinov kutmoqda. Goal.com nashri ushbu muhim bahs oldidan inglizlarning ehtimoliy va eng optimal tarkibi borasida oʻz tahlillarini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasi Meksikadagi “Asteka” stadionida kechgan chorak finalda mezbonlarni magʻlub etib, oʻz kuchini koʻrsata oldi. Biroq Argentina bilan oʻyin butunlay boshqa darajadagi mas’uliyatni talab etadi. “Albiseleste” bu turnirda unchalik yorqin oʻyin koʻrsatmayotgan boʻlsa-da, ular 2022-yilgi Jahon chempionati va 2024-yilgi Kopa Amerika finallarida boʻlgani kabi, eng kerakli pallada natijani ilib ketish xususiyatiga ega. Ayniqsa, Lionel Messi kabi “katta oʻyinlar odami”ga qarshi ehtiyotkorlik bilan reja tuzish talab etiladi.

Himoya chizigʻidagi oʻzgarishlar va Jeymsning qaytishi

Tomas Tuxel uchun eng katta jumboqlardan biri himoyaning oʻng qanoti bilan bogʻliq. Jarohatidan soʻng tiklanayotgan Reece James Norvegiyaga qarshi bahsda 50 daqiqa harakat qilib, jamoaga kerakli nazoratni taqdim eta oldi. Uning tajribasi va ham himoyada, ham yarim himoyada oʻynay olish qobiliyati Argentina bilan bahsda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Agar u 90 daqiqa oʻynashga tayyor boʻlmasa, Djed Spence zaxiradan tushishga shay turibdi.

Markaziy himoyada esa John Stones bilan bogʻliq vaziyat biroz murakkab. Manchester Siti himoyachisi jismoniy holati sababli bir haftada ikkita toʻliq oʻyinni oʻtkazishi qiyin masaladek koʻrinmoqda. Shu sababli, Ezri Konsa asosiy tarkibda tushishi, Stones esa oʻyin oxirida zaxiradan qoʻshilishi kutilmoqda. Darvozada esa Jordan Pickford oʻzining ishonchli oʻyinlari bilan Tuxelning soʻzsiz tanloviga aylanib boʻlgan.

Yarim himoya va hujumdagi yetakchilar

Angliya uchun eng xushxabar — Declan Rice oʻyinga toʻliq tayyor. Uning maydon markazidagi buzuvchilik va bogʻlovchilik vazifasi Messini toʻxtatishda asosiy omil boʻladi. Shuningdek, Bukayo Saka ham oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytayotganini koʻrsatmoqda. Bu esa raqib himoyachilari uchun doimiy xavf tugʻdirishi aniq.

Jamoaning asosiy yulduzi Jud Bellingem esa hozircha barcha umidlarni oqlamoqda. Uning kreativligi va hujumlarni yakunlashdagi mahorati Angliyaning final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida bosh omil boʻlishi kutilmoqda. Tuxelning taktik sxemasida Bellingham erkin ijodkor rolini saqlab qolishi kutilmoqda, bu esa Argentina himoyasini sarosimaga solishi mumkin.

Umuman olganda, Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan deyarli yoʻqotishlarsiz yarim finalga yetib keldi. Tomas Tuxelning taktik oʻzgarishlari va futbolchilarning individual mahorati “lionlar”ning 1966-yildan beri davom etayotgan orzusiga yaqinlashtirishi mumkin. Biroq buning uchun ular avvalo amaldagi jahon chempionlari toʻsigʻidan oʻtishlari lozim boʻladi.

AngliyaArgentinaJahon ChempionatiTomas TuxelLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqdaCristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqdaBugun, 13:19Lamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiLamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiBugun, 12:32Rodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiRodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiBugun, 12:31Lionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:18Chelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariChelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariBugun, 12:10Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi