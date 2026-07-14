Tomas Tuxel Argentina bilan yarim finalga qanday tarkib tanlaydi: Angliyada yangi reja
Jahon chempionati oʻzining hal qiluvchi pallasiga kirdi. Yarim final bosqichida futbol olamining ikki ashaddiy raqibi — Angliya va Argentina terma jamoalari toʻqnash keladi. Tomas Tuxel boshqaruvidagi “lionlar” shu vaqtga qadar nisbatan osonroq yoʻlni bosib oʻtgan boʻlsalar-da, endi ularni amaldagi chempion va Lionel Messi boshchiligidagi jiddiy sinov kutmoqda. Goal.com nashri ushbu muhim bahs oldidan inglizlarning ehtimoliy va eng optimal tarkibi borasida oʻz tahlillarini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasi Meksikadagi “Asteka” stadionida kechgan chorak finalda mezbonlarni magʻlub etib, oʻz kuchini koʻrsata oldi. Biroq Argentina bilan oʻyin butunlay boshqa darajadagi mas’uliyatni talab etadi. “Albiseleste” bu turnirda unchalik yorqin oʻyin koʻrsatmayotgan boʻlsa-da, ular 2022-yilgi Jahon chempionati va 2024-yilgi Kopa Amerika finallarida boʻlgani kabi, eng kerakli pallada natijani ilib ketish xususiyatiga ega. Ayniqsa, Lionel Messi kabi “katta oʻyinlar odami”ga qarshi ehtiyotkorlik bilan reja tuzish talab etiladi.
Himoya chizigʻidagi oʻzgarishlar va Jeymsning qaytishiTomas Tuxel uchun eng katta jumboqlardan biri himoyaning oʻng qanoti bilan bogʻliq. Jarohatidan soʻng tiklanayotgan Reece James Norvegiyaga qarshi bahsda 50 daqiqa harakat qilib, jamoaga kerakli nazoratni taqdim eta oldi. Uning tajribasi va ham himoyada, ham yarim himoyada oʻynay olish qobiliyati Argentina bilan bahsda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Agar u 90 daqiqa oʻynashga tayyor boʻlmasa, Djed Spence zaxiradan tushishga shay turibdi.
Markaziy himoyada esa John Stones bilan bogʻliq vaziyat biroz murakkab. Manchester Siti himoyachisi jismoniy holati sababli bir haftada ikkita toʻliq oʻyinni oʻtkazishi qiyin masaladek koʻrinmoqda. Shu sababli, Ezri Konsa asosiy tarkibda tushishi, Stones esa oʻyin oxirida zaxiradan qoʻshilishi kutilmoqda. Darvozada esa Jordan Pickford oʻzining ishonchli oʻyinlari bilan Tuxelning soʻzsiz tanloviga aylanib boʻlgan.
Yarim himoya va hujumdagi yetakchilarAngliya uchun eng xushxabar — Declan Rice oʻyinga toʻliq tayyor. Uning maydon markazidagi buzuvchilik va bogʻlovchilik vazifasi Messini toʻxtatishda asosiy omil boʻladi. Shuningdek, Bukayo Saka ham oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytayotganini koʻrsatmoqda. Bu esa raqib himoyachilari uchun doimiy xavf tugʻdirishi aniq.
Jamoaning asosiy yulduzi Jud Bellingem esa hozircha barcha umidlarni oqlamoqda. Uning kreativligi va hujumlarni yakunlashdagi mahorati Angliyaning final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida bosh omil boʻlishi kutilmoqda. Tuxelning taktik sxemasida Bellingham erkin ijodkor rolini saqlab qolishi kutilmoqda, bu esa Argentina himoyasini sarosimaga solishi mumkin.
Umuman olganda, Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan deyarli yoʻqotishlarsiz yarim finalga yetib keldi. Tomas Tuxelning taktik oʻzgarishlari va futbolchilarning individual mahorati “lionlar”ning 1966-yildan beri davom etayotgan orzusiga yaqinlashtirishi mumkin. Biroq buning uchun ular avvalo amaldagi jahon chempionlari toʻsigʻidan oʻtishlari lozim boʻladi.
…