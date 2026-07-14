Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”

·53·Sport
Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”

Ispaniya terma jamoasi vingeri Lamin Yamal JCH-2026 yarimfinali oldidan shaxsiy natijasi va bosim haqida gapirdi. 6 o‘yinda hozircha bitta gol urgan yosh yulduz Fransiyaga qarshi bahsda o‘zini xotirjam his qilayotganini ta’kidladi.

“Gol urishga o‘ta berilib qolmaganman”

Lamin Yamal musobaqadagi shaxsiy statistikasi haqida so‘ralganda, gollar sonini ortiqcha dramalashtirmadi.

“Men gol urishga o‘ta berilib qolmaganman. Lekin bunday darajadagi o‘yinda gol kiritish alohida voqea bo‘ladi. Bu chaqiriqni qabul qilaman. Men bu yerda aynan shuning uchunman”, — dedi Yamal.

Uning hisobida hozircha 6 o‘yinda bitta gol bor. Ammo yarimfinal kabi katta sahnada bitta epizod ham butun turnirdagi obrazni o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Fransiyaga qarshi o‘yin — oddiy bahs emas

Ispaniya va Fransiya o‘rtasidagi yarimfinal JCH-2026ning birinchi finalchisini aniqlab beradi. Bu to‘qnashuv nafaqat ikki kuchli jamoa, balki ikki xil futbol g‘oyasi o‘rtasidagi bahs sifatida ham ko‘rilmoqda.

Ispaniya to‘p nazorati, paslar tezligi va yosh futbolchilarning kreativligiga tayanadi. Fransiya esa Kilian Mbappe boshchiligidagi tezkor hujumlar va individual mahorat bilan xavf soladi.

Jamoa

Asosiy qurol

Ispaniya

to‘p nazorati, jamoaviy o‘yin, Yamalning kreativligi

Fransiya

tezlik, jismoniy kuch, Mbappe faktori

Asosiy intriga

yosh Ispaniya bosimni ko‘tara oladimi?

“Hech qanday ortiqcha bosim sezmayapman”

Yamalning eng muhim gaplaridan biri bosim haqida bo‘ldi. U yarimfinal oldidan o‘zini tinch his qilayotganini aytdi.

“Bu — hamma kutgan o‘yin. O‘ylaymanki, tomoshabinlar juda chiroyli bahsni ko‘rishadi. Shu bilan birga, hayotda futbol o‘yinidan ham qiyinroq vaziyatlar bo‘ladi, shuning uchun o‘zimni xotirjam his qilaman”, — dedi u.

Bu gaplar 19 yoshli futbolchi uchun ancha pishiq pozitsiya. Katta o‘yin, katta raqib, katta sahna — lekin Yamal buni qo‘rquv emas, imkoniyat sifatida qabul qilmoqda.

19 yoshdagi futbolchi uchun katta imtihon

Yamal 13 iyul kuni tug‘ilgan kunini nishonladi. Oradan ko‘p o‘tmay, u faoliyatidagi eng katta o‘yinlardan biriga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Bu yoshda ko‘p futbolchilar hali katta turnirlar atmosferasiga moslashishga harakat qiladi. Yamal esa allaqachon Ispaniya terma jamoasining asosiy umidlaridan biriga aylangan.

Uning Fransiyaga qarshi o‘yindagi roli faqat gol urish bilan cheklanmaydi. Himoyani ochish, birga-bir vaziyatlarda raqibni aldash, pas berish va o‘yin ritmini o‘zgartirish ham undan kutiladigan vazifalar qatoriga kiradi.

Ispaniya undan nimani kutmoqda?

Yarimfinalda Yamal uchun eng muhim vazifa — o‘yinga ta’sir qilish. Bu gol bo‘lishi mumkin, assist bo‘lishi mumkin yoki raqib himoyasini doimiy bosim ostida ushlab turish bo‘lishi mumkin.

Uning so‘zlarida shaxsiy ambitsiya bor, lekin jamoaviy ruh ham seziladi.

“Maydonga chiqaman va har doimgidek jamoa uchun bor kuchimni ishga solaman”, — dedi Yamal.

Bu Ispaniya uchun eng kerakli kayfiyat: yulduzlik bor, lekin ego emas; ishonch bor, lekin ortiqcha maqtanish emas.

Bitta gol butun hikoyani o‘zgartirishi mumkin

Yamal hozircha turnirda bitta gol urgan bo‘lishi mumkin. Ammo yarimfinalda kiritilgan gol oddiy statistika emas — tarixga kirishi mumkin bo‘lgan lahza.

Futbolda ba’zan butun musobaqa bir epizod bilan esda qoladi. Agar Yamal Fransiyaga qarshi hal qiluvchi harakatni amalga oshirsa, uning JCH-2026dagi hikoyasi butunlay boshqa rang oladi.

Hamma kutgan o‘yin

Fransiya — Ispaniya yarimfinali 14 iyuldan 15 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi.

Bu bahsda Ispaniya Yevropa chempioni maqomini jahon sahnasida tasdiqlashni, Fransiya esa yana bir finalga chiqishni maqsad qilgan.

Yamal esa bu katta sahnada o‘zini ko‘rsatishga tayyor. Endi asosiy savol shu: u “bu chaqiriqni qabul qilaman” degan gapini maydonda ham isbotlay oladimi?

Lamine YamalIspaniyaFransiyaKilian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Bugun, 14:46Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiErling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 14:34Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiKlod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiBugun, 14:10Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiKhiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiBugun, 13:59Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Bugun, 13:42O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi