Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”
Ispaniya terma jamoasi vingeri Lamin Yamal JCH-2026 yarimfinali oldidan shaxsiy natijasi va bosim haqida gapirdi. 6 o‘yinda hozircha bitta gol urgan yosh yulduz Fransiyaga qarshi bahsda o‘zini xotirjam his qilayotganini ta’kidladi.
“Gol urishga o‘ta berilib qolmaganman”
Lamin Yamal musobaqadagi shaxsiy statistikasi haqida so‘ralganda, gollar sonini ortiqcha dramalashtirmadi.
“Men gol urishga o‘ta berilib qolmaganman. Lekin bunday darajadagi o‘yinda gol kiritish alohida voqea bo‘ladi. Bu chaqiriqni qabul qilaman. Men bu yerda aynan shuning uchunman”, — dedi Yamal.
Uning hisobida hozircha 6 o‘yinda bitta gol bor. Ammo yarimfinal kabi katta sahnada bitta epizod ham butun turnirdagi obrazni o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Fransiyaga qarshi o‘yin — oddiy bahs emas
Ispaniya va Fransiya o‘rtasidagi yarimfinal JCH-2026ning birinchi finalchisini aniqlab beradi. Bu to‘qnashuv nafaqat ikki kuchli jamoa, balki ikki xil futbol g‘oyasi o‘rtasidagi bahs sifatida ham ko‘rilmoqda.
Ispaniya to‘p nazorati, paslar tezligi va yosh futbolchilarning kreativligiga tayanadi. Fransiya esa Kilian Mbappe boshchiligidagi tezkor hujumlar va individual mahorat bilan xavf soladi.
Jamoa
Asosiy qurol
Ispaniya
to‘p nazorati, jamoaviy o‘yin, Yamalning kreativligi
Fransiya
tezlik, jismoniy kuch, Mbappe faktori
Asosiy intriga
yosh Ispaniya bosimni ko‘tara oladimi?
“Hech qanday ortiqcha bosim sezmayapman”
Yamalning eng muhim gaplaridan biri bosim haqida bo‘ldi. U yarimfinal oldidan o‘zini tinch his qilayotganini aytdi.
“Bu — hamma kutgan o‘yin. O‘ylaymanki, tomoshabinlar juda chiroyli bahsni ko‘rishadi. Shu bilan birga, hayotda futbol o‘yinidan ham qiyinroq vaziyatlar bo‘ladi, shuning uchun o‘zimni xotirjam his qilaman”, — dedi u.
Bu gaplar 19 yoshli futbolchi uchun ancha pishiq pozitsiya. Katta o‘yin, katta raqib, katta sahna — lekin Yamal buni qo‘rquv emas, imkoniyat sifatida qabul qilmoqda.
19 yoshdagi futbolchi uchun katta imtihon
Yamal 13 iyul kuni tug‘ilgan kunini nishonladi. Oradan ko‘p o‘tmay, u faoliyatidagi eng katta o‘yinlardan biriga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Bu yoshda ko‘p futbolchilar hali katta turnirlar atmosferasiga moslashishga harakat qiladi. Yamal esa allaqachon Ispaniya terma jamoasining asosiy umidlaridan biriga aylangan.
Uning Fransiyaga qarshi o‘yindagi roli faqat gol urish bilan cheklanmaydi. Himoyani ochish, birga-bir vaziyatlarda raqibni aldash, pas berish va o‘yin ritmini o‘zgartirish ham undan kutiladigan vazifalar qatoriga kiradi.
Ispaniya undan nimani kutmoqda?
Yarimfinalda Yamal uchun eng muhim vazifa — o‘yinga ta’sir qilish. Bu gol bo‘lishi mumkin, assist bo‘lishi mumkin yoki raqib himoyasini doimiy bosim ostida ushlab turish bo‘lishi mumkin.
Uning so‘zlarida shaxsiy ambitsiya bor, lekin jamoaviy ruh ham seziladi.
“Maydonga chiqaman va har doimgidek jamoa uchun bor kuchimni ishga solaman”, — dedi Yamal.
Bu Ispaniya uchun eng kerakli kayfiyat: yulduzlik bor, lekin ego emas; ishonch bor, lekin ortiqcha maqtanish emas.
Bitta gol butun hikoyani o‘zgartirishi mumkin
Yamal hozircha turnirda bitta gol urgan bo‘lishi mumkin. Ammo yarimfinalda kiritilgan gol oddiy statistika emas — tarixga kirishi mumkin bo‘lgan lahza.
Futbolda ba’zan butun musobaqa bir epizod bilan esda qoladi. Agar Yamal Fransiyaga qarshi hal qiluvchi harakatni amalga oshirsa, uning JCH-2026dagi hikoyasi butunlay boshqa rang oladi.
Hamma kutgan o‘yin
Fransiya — Ispaniya yarimfinali 14 iyuldan 15 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi.
Bu bahsda Ispaniya Yevropa chempioni maqomini jahon sahnasida tasdiqlashni, Fransiya esa yana bir finalga chiqishni maqsad qilgan.
Yamal esa bu katta sahnada o‘zini ko‘rsatishga tayyor. Endi asosiy savol shu: u “bu chaqiriqni qabul qilaman” degan gapini maydonda ham isbotlay oladimi?
…