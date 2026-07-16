Kutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqda
Italiyaning A Seriya debyutanti hisoblangan Komo klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirishga yaqin turibdi. Londonning Chelsi jamoasi himoyachisi Trevoh Chalobah faoliyatini aynan Lombardiya mintaqasi vakili safida davom ettirishi kutilmoqda. Ushbu transfer nafaqat futbolchining darajasi, balki Komo klubining ambitsiyalari naqadar yuqori ekanligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport Italia nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar transfer summasi boʻyicha deyarli kelishuvga erishgan. Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi uchun bonuslar bilan birga jami 35 million yevro atrofida mablagʻ oladigan boʻldi. Bu kelishuv orqali Trevoh Chalobah oʻzining sobiq jamoadoshi, hozirda Komo jamoasini boshqarayotgan afsonaviy Cesc Fabregas bilan qayta topishadi.
Yirik raqobatdagi gʻalabaTrevoh Chalobah uchun kurashda Komo faqatgina moliyaviy jihatdan emas, balki strategik jihatdan ham kuchliroq ekanini koʻrsatdi. Futbolchiga Italiyaning amaldagi chempioni Inter hamda Angliya Premer-ligasi vakili Kristal Pelas jiddiy qiziqish bildirgan edi. Ayniqsa, Inter uzoq vaqt davomida ingliz himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirgan, biroq London klubi qoʻygan narx Milan klubini biroz chekinishga majbur qildi.
Kristal Pelas esa oʻtgan mavsumning birinchi yarmini ijarada oʻtkazgan futbolchini oʻzida saqlab qolishni istagan edi. Chalobah Selhurst Parkda oʻtkazgan qisqa vaqti davomida 14 ta oʻyinda maydonga tushib, 3 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Shunga qaramay, Cesc Fabregas loyihasi va Italiya chempionatining yangi chaqiriqlari 27 yoshli himoyachini koʻproq oʻziga jalb qildi.
Komo klubining oʻziga xos transfer siyosatiKomo prezidenti Mirwan Suwarso klubning transfer bozoridagi yondashuvi haqida qiziqarli maʼlumotlarni ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, klub boshqa jamoalar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilish orqali bozor konʼyunkturasini oʻrganadi. Suwarso hatto raqib klub prezidentlaridan biriga qoʻngʻiroq qilib, agar ular futbolchini sotib olishni juda istashsa, Komo yoʻl boʻshatishi mumkinligini, evaziga esa boshqa bir oʻyinchini soʻrashini taklif qilgan.
Bunday ochiq va strategik muloqot uslubi Komo jamoasiga qisqa vaqt ichida kuchli tarkib shakllantirish imkonini bermoqda. Oʻtgan mavsumni A Seriyada toʻrtinchi oʻrinda yakunlab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan jamoa uchun Trevoh Chalobah kabi tajribali himoyachining kelishi himoya chizigʻini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Trevoh Chalobah Chelsi asosiy jamoasiga 2018-yilda kelib qoʻshilgan edi. Oʻsha paytda u Cesc Fabregas bilan bir kiyim almashtirish xonasida boʻlgan, ammo ular rasmiy oʻyinlarda birga maydonga tushishga ulgurishmagan. Endilikda ular murabbiy va futbolchi sifatida yangi tarix yozishga tayyorlanmoqda. Himoyachining London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, Stamford Bridgedagi raqobat va tarkibni tozalash jarayoni uning ketishini tezlashtirdi.
…