Kutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqda

·22·Sport
Kutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqda

Italiyaning A Seriya debyutanti hisoblangan Komo klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirishga yaqin turibdi. Londonning Chelsi jamoasi himoyachisi Trevoh Chalobah faoliyatini aynan Lombardiya mintaqasi vakili safida davom ettirishi kutilmoqda. Ushbu transfer nafaqat futbolchining darajasi, balki Komo klubining ambitsiyalari naqadar yuqori ekanligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport Italia nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar transfer summasi boʻyicha deyarli kelishuvga erishgan. Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi uchun bonuslar bilan birga jami 35 million yevro atrofida mablagʻ oladigan boʻldi. Bu kelishuv orqali Trevoh Chalobah oʻzining sobiq jamoadoshi, hozirda Komo jamoasini boshqarayotgan afsonaviy Cesc Fabregas bilan qayta topishadi.

Yirik raqobatdagi gʻalaba

Trevoh Chalobah uchun kurashda Komo faqatgina moliyaviy jihatdan emas, balki strategik jihatdan ham kuchliroq ekanini koʻrsatdi. Futbolchiga Italiyaning amaldagi chempioni Inter hamda Angliya Premer-ligasi vakili Kristal Pelas jiddiy qiziqish bildirgan edi. Ayniqsa, Inter uzoq vaqt davomida ingliz himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirgan, biroq London klubi qoʻygan narx Milan klubini biroz chekinishga majbur qildi.

Kristal Pelas esa oʻtgan mavsumning birinchi yarmini ijarada oʻtkazgan futbolchini oʻzida saqlab qolishni istagan edi. Chalobah Selhurst Parkda oʻtkazgan qisqa vaqti davomida 14 ta oʻyinda maydonga tushib, 3 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Shunga qaramay, Cesc Fabregas loyihasi va Italiya chempionatining yangi chaqiriqlari 27 yoshli himoyachini koʻproq oʻziga jalb qildi.

Komo klubining oʻziga xos transfer siyosati

Komo prezidenti Mirwan Suwarso klubning transfer bozoridagi yondashuvi haqida qiziqarli maʼlumotlarni ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, klub boshqa jamoalar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilish orqali bozor konʼyunkturasini oʻrganadi. Suwarso hatto raqib klub prezidentlaridan biriga qoʻngʻiroq qilib, agar ular futbolchini sotib olishni juda istashsa, Komo yoʻl boʻshatishi mumkinligini, evaziga esa boshqa bir oʻyinchini soʻrashini taklif qilgan.

Bunday ochiq va strategik muloqot uslubi Komo jamoasiga qisqa vaqt ichida kuchli tarkib shakllantirish imkonini bermoqda. Oʻtgan mavsumni A Seriyada toʻrtinchi oʻrinda yakunlab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan jamoa uchun Trevoh Chalobah kabi tajribali himoyachining kelishi himoya chizigʻini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Trevoh Chalobah Chelsi asosiy jamoasiga 2018-yilda kelib qoʻshilgan edi. Oʻsha paytda u Cesc Fabregas bilan bir kiyim almashtirish xonasida boʻlgan, ammo ular rasmiy oʻyinlarda birga maydonga tushishga ulgurishmagan. Endilikda ular murabbiy va futbolchi sifatida yangi tarix yozishga tayyorlanmoqda. Himoyachining London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, Stamford Bridgedagi raqobat va tarkibni tozalash jarayoni uning ketishini tezlashtirdi.

FutbolTransferChelseaKomoA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Bugun, 19:36Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiLiverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 18:50Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiTomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiBugun, 18:44JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiJCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiBugun, 18:41«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq borBugun, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi