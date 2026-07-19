Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoği

·0·Sport
Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoği

Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlaganidan soʻng, oʻzining dam olish vaqtini mazmunli oʻtkazish maqsadida ulkan xaridga qoʻl urdi. Futbolchi 17 million funt sterling (taxminan 23 million dollar) evaziga hashamatli superyaxta sotib oldi. Bu xarid Neymar uchun nafaqat boylik ramzi, balki jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻziga xos ruhan tiklanish vositasi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Neymar ushbu qadami bilan dunyoning eng boy futbolchilari qatorida turuvchi David Beckham va Cristiano Ronaldo kabi yulduzlarning anʼanasini davom ettirmoqda. Maʼlumki, Cristiano Ronaldo 2020-yilda Yuventus bilan qoʻlga kiritilgan chempionlikni nishonlash uchun 5,5 million funtga yaxta xarid qilgan edi. Neymarning yangi kemasi esa narx jihatidan hamkasblarinikidan ancha qimmatroq hisoblanadi.

"Enejota": Braziliya qirgʻoqlaridagi yangi saroy

Yangi yaxtaga futbolchining bosh harflari (NJ) sharafiga "Enejota" deb nom berildi. Nautica nashri maʼlumotlariga koʻra, bu shunchaki oddiy kema emas, balki Braziliyada ishlab chiqarilgan va toʻliq qayta taʼmirlangan yuk kemasi asosida yaratilgan muazzam loyihadir. Uzunligi 46 metrdan ortiq boʻlgan ushbu kema ayni damda Rio-de-Janeyro shtatidagi Angra dos Reis portida langar tashlagan.

Yaxtaning ichki imkoniyatlari har qanday insonni hayratga soladi. Umumiy foydalanish maydoni 800 kvadrat metrni tashkil etuvchi kema Neymar va uning mehmonlari uchun keng sharoitlarni taqdim etadi. Texnik jihatdan esa u toʻrtta maxsus Caterpillar dvigatellari bilan jihozlangan boʻlib, ularning har biri 1450 ot kuchiga ega. Bu quvvat yaxtaning Braziliya qirgʻoq boʻylab tez va ravon harakatlanishini taʼminlaydi.

Terma jamoadan ketish va yangi hayot

Neymar ushbu qimmatbaho xaridni 2026-yilgi jahon chempionatidagi omadsiz ishtirokdan soʻng amalga oshirdi. Braziliya terma jamoasining nimchorak finalda Norvegiyaga kutilmagan magʻlubiyati hujumchi uchun xalqaro faoliyatidagi soʻnggi oʻyin boʻldi. Oʻsha bahsda Neymar oʻzining terma jamoadagi 80-golini urgan boʻlsa-da, jamoasini magʻlubiyatdan qutqara olmagan edi.

Globo nashriga bergan intervyusida futbolchi: "Men harakat qildim, borimni berdim", deya koʻz yoshlari bilan xayrlashganini taʼkidlagan edi. Endilikda "Enejota" yaxtasi Neymar uchun OAV eʼtiboridan uzoqda, tinch va xotirjam hayot kechirish uchun shaxsiy boshpana vazifasini oʻtaydi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu yangilik qiziqarli, boisi Neymar Osiyo qitʼasida toʻp surayotgan eng mashhur yulduzlardan biri hisoblanadi. Uning bunday darajadagi xaridlari futbolchining nafaqat maydonda, balki biznes va marketing olamidagi ulkan nufuzini yana bir bor isbotlaydi. Neymar hamon dunyoning eng koʻp daromad koʻruvchi sportchilari roʻyxatida yuqori oʻrinlarni egallab kelmoqda.

NeymarFutbolBraziliyaSuperyaxtaBoylik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...Bugun, 17:00Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Bugun, 16:53Harry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaHarry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 16:51Rednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiRednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiBugun, 16:50JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?Bugun, 16:25Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Bugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi