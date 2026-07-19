Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoği
Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlaganidan soʻng, oʻzining dam olish vaqtini mazmunli oʻtkazish maqsadida ulkan xaridga qoʻl urdi. Futbolchi 17 million funt sterling (taxminan 23 million dollar) evaziga hashamatli superyaxta sotib oldi. Bu xarid Neymar uchun nafaqat boylik ramzi, balki jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻziga xos ruhan tiklanish vositasi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Neymar ushbu qadami bilan dunyoning eng boy futbolchilari qatorida turuvchi David Beckham va Cristiano Ronaldo kabi yulduzlarning anʼanasini davom ettirmoqda. Maʼlumki, Cristiano Ronaldo 2020-yilda Yuventus bilan qoʻlga kiritilgan chempionlikni nishonlash uchun 5,5 million funtga yaxta xarid qilgan edi. Neymarning yangi kemasi esa narx jihatidan hamkasblarinikidan ancha qimmatroq hisoblanadi.
"Enejota": Braziliya qirgʻoqlaridagi yangi saroyYangi yaxtaga futbolchining bosh harflari (NJ) sharafiga "Enejota" deb nom berildi. Nautica nashri maʼlumotlariga koʻra, bu shunchaki oddiy kema emas, balki Braziliyada ishlab chiqarilgan va toʻliq qayta taʼmirlangan yuk kemasi asosida yaratilgan muazzam loyihadir. Uzunligi 46 metrdan ortiq boʻlgan ushbu kema ayni damda Rio-de-Janeyro shtatidagi Angra dos Reis portida langar tashlagan.
Yaxtaning ichki imkoniyatlari har qanday insonni hayratga soladi. Umumiy foydalanish maydoni 800 kvadrat metrni tashkil etuvchi kema Neymar va uning mehmonlari uchun keng sharoitlarni taqdim etadi. Texnik jihatdan esa u toʻrtta maxsus Caterpillar dvigatellari bilan jihozlangan boʻlib, ularning har biri 1450 ot kuchiga ega. Bu quvvat yaxtaning Braziliya qirgʻoq boʻylab tez va ravon harakatlanishini taʼminlaydi.
Terma jamoadan ketish va yangi hayotNeymar ushbu qimmatbaho xaridni 2026-yilgi jahon chempionatidagi omadsiz ishtirokdan soʻng amalga oshirdi. Braziliya terma jamoasining nimchorak finalda Norvegiyaga kutilmagan magʻlubiyati hujumchi uchun xalqaro faoliyatidagi soʻnggi oʻyin boʻldi. Oʻsha bahsda Neymar oʻzining terma jamoadagi 80-golini urgan boʻlsa-da, jamoasini magʻlubiyatdan qutqara olmagan edi.
Globo nashriga bergan intervyusida futbolchi: "Men harakat qildim, borimni berdim", deya koʻz yoshlari bilan xayrlashganini taʼkidlagan edi. Endilikda "Enejota" yaxtasi Neymar uchun OAV eʼtiboridan uzoqda, tinch va xotirjam hayot kechirish uchun shaxsiy boshpana vazifasini oʻtaydi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu yangilik qiziqarli, boisi Neymar Osiyo qitʼasida toʻp surayotgan eng mashhur yulduzlardan biri hisoblanadi. Uning bunday darajadagi xaridlari futbolchining nafaqat maydonda, balki biznes va marketing olamidagi ulkan nufuzini yana bir bor isbotlaydi. Neymar hamon dunyoning eng koʻp daromad koʻruvchi sportchilari roʻyxatida yuqori oʻrinlarni egallab kelmoqda.
…