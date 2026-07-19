Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?
UFC'ning sobiq chempioni Maks Xollouey navbatdagi jangi bo‘yicha ikki ssenariyni ochiqladi. Agar Konor Makgregor bilan uchinchi to‘qnashuv amalga oshmasa, amerikalik jangchi yengil vazn kamari uchun Jastin Getjiga qarshi chiqishni talab qilmoqda.
Bu g‘oya oddiy chempionlik da’vosi emas. Xollouey va Getjining avvalgi jangi UFC tarixidagi eng mashhur nokautlardan biri bilan yakunlangandi.
«Nihoyat chempionlik jangi beringlar»
Xollouey UFC rahbariyatiga murojaat qilib, chempionlik imkoniyatiga munosib ekanini ta’kidladi.
«Nihoyat chempionlik jangi beringlar. Men bilan Jastin Getji o‘rtasida o‘z tariximiz bor. Bu tik turib jang qilishdagi haqiqiy urush bo‘lishini hamma biladi. Unda nega bu jangni tashkil qilmaslik kerak?» — dedi u.
Getji hozirda UFC yengil vazn toifasining amaldagi chempioni hisoblanadi. Shu sababli ehtimoliy revansh bu safar faqat shov-shuvli to‘qnashuv emas, balki asosiy chempionlik kamari uchun jang bo‘lishi mumkin.
Ularning birinchi jangi tarixga kirgan
Xollouey va Getji 2024 yil aprelida UFC 300 turnirida BMF kamari uchun to‘qnashgandi. Besh raund davomida ustunlik qilgan Xollouey so‘nggi soniyalarda raqibini ochiq zarbalar almashinuviga chaqirdi.
Jang tugashiga bir soniya qolganda u Getjini og‘ir nokautga uchratdi. Ushbu epizod UFC tarixidagi eng mashhur yakunlardan biriga aylandi.
Endi Getji chempionlik kamariga ega ekan, revansh har ikki jangchi uchun alohida ahamiyat kasb etadi: Xollouey ikkinchi vazn toifasida chempion bo‘lishga, Getji esa eng og‘ir mag‘lubiyatlaridan biri uchun revansh olishga harakat qiladi.
Makgregor bilan uchinchi jang nima bo‘ladi?
Xollouey yaqinda UFC 329 turnirida Konor Makgregorni mag‘lub etdi. Irlandiyalik sportchi birinchi raundning 1:09 daqiqasida tizzasidan jarohat olgach, jang texnik nokaut bilan to‘xtatildi.
Makgregor keyinchalik Xollouey bilan uchinchi jangni o‘tkazish istagini bildirdi. Biroq uni operatsiya va uzoq tiklanish jarayoni kutib turibdi. Dana Uayt ham hozircha ushbu revansh haqida gapirishga erta ekanini aytgan.
Shu bois Xolloueyning rejasi aniq: Makgregor tez orada qayta olmasa, vaqtni boy bermasdan Getjiga qarshi chempionlik jangiga chiqish.
UFC qaysi variantni tanlaydi?
Getjiga qarshi revansh sport nuqtayi nazaridan mantiqiy ko‘rinadi: ularning o‘rtasida tarix bor, birinchi jang katta qiziqish uyg‘otgan va Xollouey chempionni allaqachon mag‘lub etgan.
Biroq yengil vaznda chempionlikka boshqa da’vogarlar ham mavjud. Shu sababli Xolloueyning talabi avtomatik ravishda jang belgilanishini anglatmaydi.
Endi qaror UFC rahbariyatida: Xollouey Makgregorni kutadimi yoki Getji bilan kamar uchun yana bir «tik turib urush» tashkil etiladimi? Bu revanshda xayp ham, tarix ham, hisob-kitob ham yetarli — qolgani bitta imzo.
…