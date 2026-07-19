Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?

·0·Sport
Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?

UFC'ning sobiq chempioni Maks Xollouey navbatdagi jangi bo‘yicha ikki ssenariyni ochiqladi. Agar Konor Makgregor bilan uchinchi to‘qnashuv amalga oshmasa, amerikalik jangchi yengil vazn kamari uchun Jastin Getjiga qarshi chiqishni talab qilmoqda.

Bu g‘oya oddiy chempionlik da’vosi emas. Xollouey va Getjining avvalgi jangi UFC tarixidagi eng mashhur nokautlardan biri bilan yakunlangandi.

«Nihoyat chempionlik jangi beringlar»

Xollouey UFC rahbariyatiga murojaat qilib, chempionlik imkoniyatiga munosib ekanini ta’kidladi.

«Nihoyat chempionlik jangi beringlar. Men bilan Jastin Getji o‘rtasida o‘z tariximiz bor. Bu tik turib jang qilishdagi haqiqiy urush bo‘lishini hamma biladi. Unda nega bu jangni tashkil qilmaslik kerak?» — dedi u.

Getji hozirda UFC yengil vazn toifasining amaldagi chempioni hisoblanadi. Shu sababli ehtimoliy revansh bu safar faqat shov-shuvli to‘qnashuv emas, balki asosiy chempionlik kamari uchun jang bo‘lishi mumkin.

Ularning birinchi jangi tarixga kirgan

Xollouey va Getji 2024 yil aprelida UFC 300 turnirida BMF kamari uchun to‘qnashgandi. Besh raund davomida ustunlik qilgan Xollouey so‘nggi soniyalarda raqibini ochiq zarbalar almashinuviga chaqirdi.

Jang tugashiga bir soniya qolganda u Getjini og‘ir nokautga uchratdi. Ushbu epizod UFC tarixidagi eng mashhur yakunlardan biriga aylandi.

Endi Getji chempionlik kamariga ega ekan, revansh har ikki jangchi uchun alohida ahamiyat kasb etadi: Xollouey ikkinchi vazn toifasida chempion bo‘lishga, Getji esa eng og‘ir mag‘lubiyatlaridan biri uchun revansh olishga harakat qiladi.

Makgregor bilan uchinchi jang nima bo‘ladi?

Xollouey yaqinda UFC 329 turnirida Konor Makgregorni mag‘lub etdi. Irlandiyalik sportchi birinchi raundning 1:09 daqiqasida tizzasidan jarohat olgach, jang texnik nokaut bilan to‘xtatildi.

Makgregor keyinchalik Xollouey bilan uchinchi jangni o‘tkazish istagini bildirdi. Biroq uni operatsiya va uzoq tiklanish jarayoni kutib turibdi. Dana Uayt ham hozircha ushbu revansh haqida gapirishga erta ekanini aytgan.

Shu bois Xolloueyning rejasi aniq: Makgregor tez orada qayta olmasa, vaqtni boy bermasdan Getjiga qarshi chempionlik jangiga chiqish.

UFC qaysi variantni tanlaydi?

Getjiga qarshi revansh sport nuqtayi nazaridan mantiqiy ko‘rinadi: ularning o‘rtasida tarix bor, birinchi jang katta qiziqish uyg‘otgan va Xollouey chempionni allaqachon mag‘lub etgan.

Biroq yengil vaznda chempionlikka boshqa da’vogarlar ham mavjud. Shu sababli Xolloueyning talabi avtomatik ravishda jang belgilanishini anglatmaydi.

Endi qaror UFC rahbariyatida: Xollouey Makgregorni kutadimi yoki Getji bilan kamar uchun yana bir «tik turib urush» tashkil etiladimi? Bu revanshda xayp ham, tarix ham, hisob-kitob ham yetarli — qolgani bitta imzo.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiNeymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiBugun, 17:58«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...Bugun, 17:00Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Bugun, 16:53Harry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaHarry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 16:51Rednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiRednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiBugun, 16:50JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?Bugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi