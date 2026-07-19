Bellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdi

·0·Sport
Bellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdi

Angliya milliy jamoasi JCH–2026ni Fransiya ustidan qozonilgan g‘alaba va bronza medali bilan yakunladi. Jud Bellingem bu natija jamoaning asl maqsadi bo‘lmaganini tan oldi, ammo uni kelajakdagi katta rejalar uchun mustahkam poydevor deb atadi.

«Uch sherlar» 10 ta gol urilgan dramatik bahsda 6:4 hisobida g‘alaba qozondi. Bu Angliyaning 1966 yilgi chempionlikdan keyin jahon chempionatida qayd etgan eng yaxshi natijasi bo‘ldi.

«Biz bu yerga bronza uchun kelmagandik»

Fabritsio Romano keltirgan so‘zlarga ko‘ra, Bellingem futbolchilar turnirni ko‘tarinki kayfiyatda yakunlashga munosib bo‘lganini ta’kidladi.

«Bu jamoa mavsumni shunday yuqori kayfiyatda yakunlashga to‘laqonli haqli edi. Albatta, biz bu yerga aynan shu natija uchun kelmagan edik».

Angliyaning asosiy maqsadi finalga chiqish va jahon chempionligi uchun kurashish edi. Biroq Tomas Tuxel shogirdlari yarimfinalda Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, hal qiluvchi uchrashuv yo‘llanmasidan mahrum bo‘lgandi.

Bellingem bronzani muhim poydevor deb atadi

Futbolchining fikricha, 1966 yildan buyongi eng yuqori natija Angliyaga kelgusi turnirlar oldidan ishonch berishi kerak.

«1966 yildan buyongi eng yaxshi ko‘rsatkich — kelgusi rejalarni qurish uchun mustahkam asos».

Fransiyaga qarshi bahsda Bellingemning o‘zi ham gol urdi. Bukayo Saka xet-trik qayd etgan uchrashuvda Deklan Rays va Ezri Konsa ham raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Angliya shu tariqa ilk marta jahon chempionatining bronza medaliga ega chiqdi.

Muxlislarga alohida minnatdorlik

Bellingem turnir davomida jamoani qo‘llab-quvvatlagan angliyalik muxlislarga ham murojaat qildi.

«Yana bir bor Angliya terma jamoasi muxlislariga minnatdorchilik bildiraman. Bu yoz ko‘p jihatdan esda qolarli bo‘ldi. Juda yoqimli tajriba bo‘ldi».

Angliya finalga chiqa olmagan bo‘lsa-da, Fransiyaga qarshi o‘yinda yarimfinal mag‘lubiyatidan keyin ruhan tiklana olganini ko‘rsatdi. Endi Tuxel oldida bronza medalini bir martalik natija emas, yangi bosqichning boshlanishiga aylantirish vazifasi turibdi.

JCH–2026 finali qachon boshlanadi?

Tarixda ilk bor 48 ta milliy jamoa ishtirok etgan JCH–2026 AQSH, Kanada va Meksikada o‘tkazildi. Musobaqaning hal qiluvchi bahsida Ispaniya va Argentina chempionlik uchun to‘qnashadi.

Final 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi MetLife Stadium arenasida mahalliy vaqt bilan soat 15:00 da boshlanadi. Bu Toshkent vaqti bilan 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00 ga to‘g‘ri keladi.

Angliya uchun mundial bronza bilan yakunlandi. Bellingemning so‘zlaridan esa jamoa bu natijani manzil emas, keyingi katta qadam uchun start nuqtasi deb bilayotgani anglashiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?Bugun, 18:11Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiNeymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiBugun, 17:58«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...Bugun, 17:00Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Bugun, 16:53Harry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaHarry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 16:51Rednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiRednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiBugun, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi