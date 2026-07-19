Bellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdi
Angliya milliy jamoasi JCH–2026ni Fransiya ustidan qozonilgan g‘alaba va bronza medali bilan yakunladi. Jud Bellingem bu natija jamoaning asl maqsadi bo‘lmaganini tan oldi, ammo uni kelajakdagi katta rejalar uchun mustahkam poydevor deb atadi.
«Uch sherlar» 10 ta gol urilgan dramatik bahsda 6:4 hisobida g‘alaba qozondi. Bu Angliyaning 1966 yilgi chempionlikdan keyin jahon chempionatida qayd etgan eng yaxshi natijasi bo‘ldi.
«Biz bu yerga bronza uchun kelmagandik»
Fabritsio Romano keltirgan so‘zlarga ko‘ra, Bellingem futbolchilar turnirni ko‘tarinki kayfiyatda yakunlashga munosib bo‘lganini ta’kidladi.
«Bu jamoa mavsumni shunday yuqori kayfiyatda yakunlashga to‘laqonli haqli edi. Albatta, biz bu yerga aynan shu natija uchun kelmagan edik».
Angliyaning asosiy maqsadi finalga chiqish va jahon chempionligi uchun kurashish edi. Biroq Tomas Tuxel shogirdlari yarimfinalda Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, hal qiluvchi uchrashuv yo‘llanmasidan mahrum bo‘lgandi.
Bellingem bronzani muhim poydevor deb atadi
Futbolchining fikricha, 1966 yildan buyongi eng yuqori natija Angliyaga kelgusi turnirlar oldidan ishonch berishi kerak.
«1966 yildan buyongi eng yaxshi ko‘rsatkich — kelgusi rejalarni qurish uchun mustahkam asos».
Fransiyaga qarshi bahsda Bellingemning o‘zi ham gol urdi. Bukayo Saka xet-trik qayd etgan uchrashuvda Deklan Rays va Ezri Konsa ham raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Angliya shu tariqa ilk marta jahon chempionatining bronza medaliga ega chiqdi.
Muxlislarga alohida minnatdorlik
Bellingem turnir davomida jamoani qo‘llab-quvvatlagan angliyalik muxlislarga ham murojaat qildi.
«Yana bir bor Angliya terma jamoasi muxlislariga minnatdorchilik bildiraman. Bu yoz ko‘p jihatdan esda qolarli bo‘ldi. Juda yoqimli tajriba bo‘ldi».
Angliya finalga chiqa olmagan bo‘lsa-da, Fransiyaga qarshi o‘yinda yarimfinal mag‘lubiyatidan keyin ruhan tiklana olganini ko‘rsatdi. Endi Tuxel oldida bronza medalini bir martalik natija emas, yangi bosqichning boshlanishiga aylantirish vazifasi turibdi.
JCH–2026 finali qachon boshlanadi?
Tarixda ilk bor 48 ta milliy jamoa ishtirok etgan JCH–2026 AQSH, Kanada va Meksikada o‘tkazildi. Musobaqaning hal qiluvchi bahsida Ispaniya va Argentina chempionlik uchun to‘qnashadi.
Final 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi MetLife Stadium arenasida mahalliy vaqt bilan soat 15:00 da boshlanadi. Bu Toshkent vaqti bilan 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00 ga to‘g‘ri keladi.
Angliya uchun mundial bronza bilan yakunlandi. Bellingemning so‘zlaridan esa jamoa bu natijani manzil emas, keyingi katta qadam uchun start nuqtasi deb bilayotgani anglashiladi.
…