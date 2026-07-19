Kapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdi
«Real»ning sobiq bosh murabbiyi Fabio Kapello JCH–2026 finali oldidan Lionel Messi, Diyego Maradona va Lamin Yamal haqida fikr bildirdi. Italiyalik mutaxassis futbol afsonalarini o‘zaro taqqoslashdan charchaganini yashirmadi, ammo ispaniyalik yosh yulduzga nisbatan juda katta baho berdi.
Kapelloning fikricha, futbolda haqiqiy daholar juda kam tug‘iladi. Lamin Yamal esa aynan shunday avlodning navbatdagi vakili bo‘lishi mumkin.
Messi Maradonadan ustunmi?
Kapellodan Argentina finalda g‘alaba qozonsa, Messini Maradonadan yuqori qo‘yish mumkinmi, deb so‘raldi.
Mutaxassis bunday taqqoslashlarga qarshi ekanini ochiq aytdi.
«Bunday taqqoslashlar meni charchatadi. Futbol daholari har 20 yilda bir tug‘iladi. Men haqiqiy daholarni nazarda tutyapman: Pele, Maradona va Messi», — dedi Kapello.
U shu tariqa uch futbolchini turli davrlarning betakror namoyandalari sifatida alohida ajratib ko‘rsatdi.
Yamal «Oltin to‘p»ga loyiqmi?
Kapello Ispaniya jahon chempioni bo‘lgan taqdirda Lamin Yamal «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishga munosib bo‘lishi mumkinligini tan oldi.
«Uning yoshi va istiqbolini hisobga olsak, ha, deb aytgan bo‘lardim. Ammo xulosaga shoshilmaslik kerak».
Italiyalik mutaxassis Yamalni shunchaki katta iqtidor emas, futboldagi yangi buyuk avlodning vakili sifatida baholadi.
«U, shubhasiz, daho va ushbu toifadagi yangi avlod vakili», — deya qo‘shimcha qildi Kapello.
Yamal oldida eng katta sinov turibdi
JCH–2026 finali Lamin Yamal uchun faoliyatidagi eng muhim uchrashuvlardan biri bo‘ladi. Ispaniyalik vinger bir tomondan milliy jamoasini chempionlikka yetaklashga harakat qilsa, ikkinchi tomondan bolalik davrining eng katta futbol ramzlaridan biri — Messiga qarshi maydonga chiqadi.
Kapello uni daholar qatoriga kiritish mumkinligini aytdi. Ammo uning o‘zi ta’kidlaganidek, yakuniy xulosa chiqarishga hali erta — haqiqiy javobni vaqt va katta o‘yinlar beradi.
Finalda ikki avlod to‘qnashadi
JCH–2026 finalida Argentina va Ispaniya milliy jamoalari chempionlik uchun kurash olib boradi.
Argentina — Ispaniya
Sana: 19 iyul
Boshlanish vaqti: 23:59, Toshkent vaqti bilan
Bir tomonda Pele va Maradona bilan bir qatorda tilga olinayotgan 39 yoshli Messi, ikkinchi tomonda esa Kapello «yangi avlod dahosi» deb atagan Lamin Yamal.
Endi asosiy savol — final yana Messining tarixiy kechasiga aylanadimi yoki Yamal yangi futbol davri boshlanganini butun dunyoga ko‘rsatadimi?
…