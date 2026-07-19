Kapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdi

·43·Sport
Kapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdi

«Real»ning sobiq bosh murabbiyi Fabio Kapello JCH–2026 finali oldidan Lionel Messi, Diyego Maradona va Lamin Yamal haqida fikr bildirdi. Italiyalik mutaxassis futbol afsonalarini o‘zaro taqqoslashdan charchaganini yashirmadi, ammo ispaniyalik yosh yulduzga nisbatan juda katta baho berdi.

Kapelloning fikricha, futbolda haqiqiy daholar juda kam tug‘iladi. Lamin Yamal esa aynan shunday avlodning navbatdagi vakili bo‘lishi mumkin.

Messi Maradonadan ustunmi?

Kapellodan Argentina finalda g‘alaba qozonsa, Messini Maradonadan yuqori qo‘yish mumkinmi, deb so‘raldi.

Mutaxassis bunday taqqoslashlarga qarshi ekanini ochiq aytdi.

«Bunday taqqoslashlar meni charchatadi. Futbol daholari har 20 yilda bir tug‘iladi. Men haqiqiy daholarni nazarda tutyapman: Pele, Maradona va Messi», — dedi Kapello.

U shu tariqa uch futbolchini turli davrlarning betakror namoyandalari sifatida alohida ajratib ko‘rsatdi.

Yamal «Oltin to‘p»ga loyiqmi?

Kapello Ispaniya jahon chempioni bo‘lgan taqdirda Lamin Yamal «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishga munosib bo‘lishi mumkinligini tan oldi.

«Uning yoshi va istiqbolini hisobga olsak, ha, deb aytgan bo‘lardim. Ammo xulosaga shoshilmaslik kerak».

Italiyalik mutaxassis Yamalni shunchaki katta iqtidor emas, futboldagi yangi buyuk avlodning vakili sifatida baholadi.

«U, shubhasiz, daho va ushbu toifadagi yangi avlod vakili», — deya qo‘shimcha qildi Kapello.

Yamal oldida eng katta sinov turibdi

JCH–2026 finali Lamin Yamal uchun faoliyatidagi eng muhim uchrashuvlardan biri bo‘ladi. Ispaniyalik vinger bir tomondan milliy jamoasini chempionlikka yetaklashga harakat qilsa, ikkinchi tomondan bolalik davrining eng katta futbol ramzlaridan biri — Messiga qarshi maydonga chiqadi.

Kapello uni daholar qatoriga kiritish mumkinligini aytdi. Ammo uning o‘zi ta’kidlaganidek, yakuniy xulosa chiqarishga hali erta — haqiqiy javobni vaqt va katta o‘yinlar beradi.

Finalda ikki avlod to‘qnashadi

JCH–2026 finalida Argentina va Ispaniya milliy jamoalari chempionlik uchun kurash olib boradi.

Argentina — Ispaniya
Sana: 19 iyul
Boshlanish vaqti: 23:59, Toshkent vaqti bilan

Bir tomonda Pele va Maradona bilan bir qatorda tilga olinayotgan 39 yoshli Messi, ikkinchi tomonda esa Kapello «yangi avlod dahosi» deb atagan Lamin Yamal.

Endi asosiy savol — final yana Messining tarixiy kechasiga aylanadimi yoki Yamal yangi futbol davri boshlanganini butun dunyoga ko‘rsatadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Kecha, 23:10Rodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiRodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiKecha, 22:59Messi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindiMessi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 22:53O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiKecha, 21:11Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaIspaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaKecha, 20:21Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Kecha, 20:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi