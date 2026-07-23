Guskov Ankalayevga qarshi jangi haqida: «Bu hayotimni o‘zgartirishi mumkin»

·46·Sport
Guskov Ankalayevga qarshi jangi haqida: «Bu hayotimni o‘zgartirishi mumkin»

O‘zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov UFC Fight Night 282 turnirida Magomed Ankalayevga qarshi o‘tkazadigan bahsini faoliyatidagi eng katta imkoniyatlardan biri deb atadi.

Uning fikricha, yarim og‘ir vazn reytingida birinchi o‘rinda turgan rossiyalik sportchi ustidan g‘alaba qozonish nafaqat UFC'dagi maqomini, balki butun hayotini tubdan o‘zgartirishi mumkin.

«Darhol rozi bo‘ldim»

Guskovning aytishicha, menejeri Ankalayev bilan jang qilish imkoniyati paydo bo‘lganini ma’lum qilganida, u uzoq o‘ylab o‘tirmagan.

«Yaxshi yangilikni qabul qilish uchun menga vaqt kerak emas. Menejerim Magomed bilan jang qilish imkoniyati paydo bo‘lganini aytganida, darhol: “Balkim, aynan shu jang mening faoliyatim va hayotimni o‘zgartirar”, dedim», — dedi u.

Jangchi uchun bu bahs reytingda keskin yuqorilash va diviziondagi eng katta nomlar qatoriga kirish imkoniyatini beradi.

Ilk bor besh raundlik jang o‘tkazadi

Bogdan Guskov dastlab tayyorgarlikni uch raundlik bahs uchun olib borganini aytdi. Endi esa u faoliyatida birinchi marta besh raundlik jangga chiqadi.

«Biz tayyorgarlik yig‘inini uch raundlik jang uchun olib bordik. Endi besh raundda nima bo‘lishini ko‘ramiz. Bu men uchun ilk bor besh raundlik jang bo‘ladi», — dedi Guskov.

Bu holat o‘zbekistonlik jangchining chidamliligi, kuchni to‘g‘ri taqsimlashi va so‘nggi raundlardagi harakatlarini alohida sinovdan o‘tkazadi.

Ankalayevni eng kuchli raqib deb atadi

Guskov Magomed Ankalayevni yarim og‘ir vazn toifasidagi eng jiddiy raqib sifatida baholadi.

Uning ta’kidlashicha, bu to‘qnashuv avval muhokama qilingan Yan Blaxovichga qarshi ehtimoliy jangdan ham qiziqroq.

«Ankalayev bilan jang men uchun Blaxovichga qarshi jangdan ham qiziqroq. Magomed reytingda birinchi o‘rinda turibdi. Bu mening kim ekanimni ko‘rsatib beradigan haqiqiy sinov», — dedi u.

«Kutib o‘tirishga vaqtim yo‘q»

33 yoshli Guskov faoliyatining hozirgi bosqichida kichik qadamlar bilan harakatlanishni istamayotganini ham yashirmadi.

«Men 33 yoshdaman, kutib o‘tira olmayman. Menga faqat katta nom va imkoniyat kerak», — dedi o‘zbekistonlik jangchi.

Uning so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, Guskov Ankalayevga qarshi bahsni chempionlik poygasiga qo‘shilish uchun hal qiluvchi imkoniyat sifatida ko‘rmoqda.

Faoliyatidagi eng muhim sinov

Magomed Ankalayevning reytingdagi yuqori o‘rni va tajribasi bu jangni Guskov uchun nihoyatda murakkab vazifaga aylantiradi.

Biroq o‘zbekistonlik sportchi aynan shunday katta bahs orqali o‘z salohiyatini namoyish etishni maqsad qilgan. UFC Fight Night 282 turniridagi besh raundlik to‘qnashuv uning faoliyatida yangi bosqichni boshlab berishi yoki diviziondagi keyingi yo‘nalishini belgilab qo‘yishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...