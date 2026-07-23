Guskov Ankalayevga qarshi jangi haqida: «Bu hayotimni o‘zgartirishi mumkin»
O‘zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov UFC Fight Night 282 turnirida Magomed Ankalayevga qarshi o‘tkazadigan bahsini faoliyatidagi eng katta imkoniyatlardan biri deb atadi.
Uning fikricha, yarim og‘ir vazn reytingida birinchi o‘rinda turgan rossiyalik sportchi ustidan g‘alaba qozonish nafaqat UFC'dagi maqomini, balki butun hayotini tubdan o‘zgartirishi mumkin.
«Darhol rozi bo‘ldim»
Guskovning aytishicha, menejeri Ankalayev bilan jang qilish imkoniyati paydo bo‘lganini ma’lum qilganida, u uzoq o‘ylab o‘tirmagan.
«Yaxshi yangilikni qabul qilish uchun menga vaqt kerak emas. Menejerim Magomed bilan jang qilish imkoniyati paydo bo‘lganini aytganida, darhol: “Balkim, aynan shu jang mening faoliyatim va hayotimni o‘zgartirar”, dedim», — dedi u.
Jangchi uchun bu bahs reytingda keskin yuqorilash va diviziondagi eng katta nomlar qatoriga kirish imkoniyatini beradi.
Ilk bor besh raundlik jang o‘tkazadi
Bogdan Guskov dastlab tayyorgarlikni uch raundlik bahs uchun olib borganini aytdi. Endi esa u faoliyatida birinchi marta besh raundlik jangga chiqadi.
«Biz tayyorgarlik yig‘inini uch raundlik jang uchun olib bordik. Endi besh raundda nima bo‘lishini ko‘ramiz. Bu men uchun ilk bor besh raundlik jang bo‘ladi», — dedi Guskov.
Bu holat o‘zbekistonlik jangchining chidamliligi, kuchni to‘g‘ri taqsimlashi va so‘nggi raundlardagi harakatlarini alohida sinovdan o‘tkazadi.
Ankalayevni eng kuchli raqib deb atadi
Guskov Magomed Ankalayevni yarim og‘ir vazn toifasidagi eng jiddiy raqib sifatida baholadi.
Uning ta’kidlashicha, bu to‘qnashuv avval muhokama qilingan Yan Blaxovichga qarshi ehtimoliy jangdan ham qiziqroq.
«Ankalayev bilan jang men uchun Blaxovichga qarshi jangdan ham qiziqroq. Magomed reytingda birinchi o‘rinda turibdi. Bu mening kim ekanimni ko‘rsatib beradigan haqiqiy sinov», — dedi u.
«Kutib o‘tirishga vaqtim yo‘q»
33 yoshli Guskov faoliyatining hozirgi bosqichida kichik qadamlar bilan harakatlanishni istamayotganini ham yashirmadi.
«Men 33 yoshdaman, kutib o‘tira olmayman. Menga faqat katta nom va imkoniyat kerak», — dedi o‘zbekistonlik jangchi.
Uning so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, Guskov Ankalayevga qarshi bahsni chempionlik poygasiga qo‘shilish uchun hal qiluvchi imkoniyat sifatida ko‘rmoqda.
Faoliyatidagi eng muhim sinov
Magomed Ankalayevning reytingdagi yuqori o‘rni va tajribasi bu jangni Guskov uchun nihoyatda murakkab vazifaga aylantiradi.
Biroq o‘zbekistonlik sportchi aynan shunday katta bahs orqali o‘z salohiyatini namoyish etishni maqsad qilgan. UFC Fight Night 282 turniridagi besh raundlik to‘qnashuv uning faoliyatida yangi bosqichni boshlab berishi yoki diviziondagi keyingi yo‘nalishini belgilab qo‘yishi mumkin.
…