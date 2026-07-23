Manchester Yunayted Real Madrid yulduzi Aurelien Tchouameni uchun yangi taklif tayyorlamoqda
Angliyaning Manchester Yunayted klubi Real Madrid yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni transferi boʻyicha oʻz qiziqishlarini yana bir bor namoyon etdi. "Qizil iblislar" frantsiyalik futbolchini qoʻlga kiritish borasidagi urinishlarini toʻxtatgani yoʻq va Madrid klubiga yangi soʻrov bilan chiqdi. Ushbu transfer Manchester klubining markaziy chiziqni tubdan isloh qilish rejasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted rahbariyati 26 yoshli futbolchini qoʻlga kiritish uchun barcha choralarni koʻrishga tayyor. Klub mutasaddilari Aurelien Tchouameni transferi qanday shartlar asosida amalga oshishi mumkinligini bilish maqsadida Real Madrid bilan aloqaga chiqqan. Manchesterliklar futbolchini hali Monako safida toʻp surib yurgan vaqtlaridan buyon kuzatib kelishmoqda.
Hozirda ushbu transferga boʻlgan ehtiyoj har qachongidan ham ortgan. Gap shundaki, jamoaning tajribali tayanch yarim himoyachisi Casemiro bugun rasman Inter Miami klubiga koʻchib oʻtdi. Manchester Yunayted aynan Aurelien Tchouameni siymosida braziliyalik futbolchining munosib oʻrinbosarini va jamoaning kelgusi yillardagi oʻzagini koʻrmoqda.
Madridning rad javobi va yangi shartnomaGarchi Angliya grandi katta qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, vaziyat ancha murakkab. Mundo Deportivo xabariga koʻra, Aurelien Tchouameni oʻz kelajagini faqat "Qirollik klubi" bilan bogʻlamoqchi. Hozircha rasmiy eʼlon berilmagan boʻlsa-da, futbolchi Madrid klubi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan yangi shartnoma boʻyicha kelishuvga erishgani aytilmoqda.
Shuningdek, jamoa ichidagi muhit ham transferga toʻsqinlik qilishi mumkin. Oʻtgan yilning may oyida mashgʻulotlar vaqtida Federico Valverde bilan yuzaga kelgan jismoniy toʻqnashuvdan soʻng, frantsiyalik futbolchining ketishi haqida gap-soʻzlar bolalagan edi. Biroq har ikki futbolchi oʻzaro tushunmovchiliklarni bartaraf etgan va klub rahbariyati Aurelien Tchouameni jamoaning ajralmas qismi ekanini taʼkidlagan.
Murabbiylar shtabi ham futbolchining qolishini qatʼiy talab qilmoqda. Strategik jihatdan u maydon markazidagi "tayanch nuqtasi" sifatida koʻriladi. Uning jismoniy kuchi va texnik mahorati Madrid klubining oʻyin uslubiga toʻla mos keladi. Shu sababli, Real Madrid rahbariyati 2022-yilda 80 million yevro evaziga sotib olingan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emas.
Aurelien Tchouameni Madridga kelganidan buyon koʻplab sovrinlarni, jumladan, La Liga va Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritdi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 2 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Manchester Yunaytedning qatʼiy harakatlariga qaramay, Real Madrid oʻz yulduzini saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi.
…