Manchester Yunayted Real Madrid yulduzi Aurelien Tchouameni uchun yangi taklif tayyorlamoqda

·33·Sport
Manchester Yunayted Real Madrid yulduzi Aurelien Tchouameni uchun yangi taklif tayyorlamoqda

Angliyaning Manchester Yunayted klubi Real Madrid yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni transferi boʻyicha oʻz qiziqishlarini yana bir bor namoyon etdi. "Qizil iblislar" frantsiyalik futbolchini qoʻlga kiritish borasidagi urinishlarini toʻxtatgani yoʻq va Madrid klubiga yangi soʻrov bilan chiqdi. Ushbu transfer Manchester klubining markaziy chiziqni tubdan isloh qilish rejasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted rahbariyati 26 yoshli futbolchini qoʻlga kiritish uchun barcha choralarni koʻrishga tayyor. Klub mutasaddilari Aurelien Tchouameni transferi qanday shartlar asosida amalga oshishi mumkinligini bilish maqsadida Real Madrid bilan aloqaga chiqqan. Manchesterliklar futbolchini hali Monako safida toʻp surib yurgan vaqtlaridan buyon kuzatib kelishmoqda.

Hozirda ushbu transferga boʻlgan ehtiyoj har qachongidan ham ortgan. Gap shundaki, jamoaning tajribali tayanch yarim himoyachisi Casemiro bugun rasman Inter Miami klubiga koʻchib oʻtdi. Manchester Yunayted aynan Aurelien Tchouameni siymosida braziliyalik futbolchining munosib oʻrinbosarini va jamoaning kelgusi yillardagi oʻzagini koʻrmoqda.

Madridning rad javobi va yangi shartnoma

Garchi Angliya grandi katta qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, vaziyat ancha murakkab. Mundo Deportivo xabariga koʻra, Aurelien Tchouameni oʻz kelajagini faqat "Qirollik klubi" bilan bogʻlamoqchi. Hozircha rasmiy eʼlon berilmagan boʻlsa-da, futbolchi Madrid klubi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan yangi shartnoma boʻyicha kelishuvga erishgani aytilmoqda.

Shuningdek, jamoa ichidagi muhit ham transferga toʻsqinlik qilishi mumkin. Oʻtgan yilning may oyida mashgʻulotlar vaqtida Federico Valverde bilan yuzaga kelgan jismoniy toʻqnashuvdan soʻng, frantsiyalik futbolchining ketishi haqida gap-soʻzlar bolalagan edi. Biroq har ikki futbolchi oʻzaro tushunmovchiliklarni bartaraf etgan va klub rahbariyati Aurelien Tchouameni jamoaning ajralmas qismi ekanini taʼkidlagan.

Murabbiylar shtabi ham futbolchining qolishini qatʼiy talab qilmoqda. Strategik jihatdan u maydon markazidagi "tayanch nuqtasi" sifatida koʻriladi. Uning jismoniy kuchi va texnik mahorati Madrid klubining oʻyin uslubiga toʻla mos keladi. Shu sababli, Real Madrid rahbariyati 2022-yilda 80 million yevro evaziga sotib olingan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emas.

Aurelien Tchouameni Madridga kelganidan buyon koʻplab sovrinlarni, jumladan, La Liga va Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritdi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 2 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Manchester Yunaytedning qatʼiy harakatlariga qaramay, Real Madrid oʻz yulduzini saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi.

Manchester YunaytedReal MadridAurelien TchouameniTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...