Ramazon Temirov maqsadini aytdi: Ersegdan keyin chempionlik sari yurish
O‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov Abu-Dabidagi muhim bahs oldidan rejalari va chempionlik orzusi haqida gapirdi. U 25 iyul kuni UFC Fight Night 282 turnirining ikkinchi asosiy jangida avstraliyalik Stiv Erseg bilan to‘qnash keladi.
Temirov co-main event maqomi katta mas’uliyat ekanini tan oldi. U UFC bildirgan ishonchni chiroyli jang va g‘alaba bilan oqlashni maqsad qilgan.
«Maqsad — chempionlik»
Ramazon Temirovga ko‘ra, Erseg ustidan g‘alaba qozonish uni reytingda raqibining o‘rniga yaqinlashtirishi mumkin.
«Xudo xohlasa, bu jangda yutsak, uning o‘rniga ko‘tarilaman, deb o‘ylayman. Undan keyin ham UFC kimni bersa, jang qilaveraman. Maqsad — chempionlik», — dedi Temirov.
O‘zbekistonlik sportchi alohida raqib tanlamasligini va tashkilot taklif etgan har qanday jangga tayyor ekanini ta’kidladi.
UFC ishonchini oqlamoqchi
Temirov UFC turnirining ikkinchi asosiy jangida ishtirok etishini faoliyatidagi muhim imkoniyat sifatida baholadi.
«Co-main event'da jang qilayotganim menga juda katta mas’uliyat yuklaydi. Ishonch bildirishgani uchun UFC'ga katta rahmat aytaman. Xudo xohlasa, bu ishonchni chiroyli tarzda oqlayman», — dedi u.
Jangchi Erseg bilan birgalikda O‘zbekiston va butun UFC muxlislariga tomoshabop bahs taqdim etishga umid qilayotganini aytdi.
Erseg haqida qanday fikrda?
Temirov bo‘lajak raqibini kamsitmasligini va har bir sportchiga hurmat bilan yondashishini qayd etdi.
«Stiv yaxshi jangchi. Mahorati bor. Men o‘zimni raqiblarimdan ustun ko‘rmayman, lekin jang vaqtida o‘zimda bor barchasini ko‘rsataman», — dedi u.
Avvalroq Erseg ham Temirovning kuchli zarbalari, tezligi va tajovuzkor harakatlarini alohida ta’kidlagandi. Avstraliyalik jangchi bahsni so‘nggi raundlarga olib borishni rejalashtirayotganini ma’lum qilgan.
Nokaut uchun emas, to‘liq jangga tayyorlangan
Temirov va uning jamoasi muayyan raundda g‘alaba qozonishga emas, uch raundlik to‘liq bahsga tayyorgarlik ko‘rgan.
«Biz uch raundlik jangga tayyorgarlik ko‘rdik. Uch oylik yig‘inimiz ham to‘liq jang uchun moslashgan edi. “Nokaut qilaman, erta tugataman”, degan narsa yo‘q. Bunday vaziyatlar jangda o‘zi paydo bo‘ladi», — dedi jangchi.
Bu yondashuv Temirov jangning ilk soniyalaridanoq barcha kuchini sarflab qo‘ymasdan, har qanday ssenariyga tayyorlanayotganini ko‘rsatadi.
Asu bilan jang qilish ehtimoliga munosabat bildirdi
Temirov o‘zi bilan bir vazn toifasida ishtirok etadigan Asu bilan ehtimoliy jang haqida ham fikr bildirdi.
Uning aytishicha, ular do‘st va o‘zaro to‘qnashishni istamaydi. Biroq UFC shunday qaror qabul qilsa, oktagonga chiqishga majbur bo‘lishadi.
«Ikkimiz ham bir-birimiz bilan jang qilishni istamasdik. U bilan do‘stmiz. Lekin UFC belgilasa, jang qilishga majburmiz. Undan kuchlirog‘ini berishsa, muammosiz jang qilaman», — dedi Temirov.
Joshua Van bilan to‘qnashuvni istaydi
Ramazon Temirov uchun qiziq bo‘lgan raqiblardan biri Joshua Van ekanini ham yashirmadi.
«U ham tik turgan holda jang qiladi, orqaga qaytmaydi. Men ham shunday. Juda chiroyli jang bo‘ladi», — dedi o‘zbekistonlik sportchi.
Ikki jangchining ochiq va tajovuzkor uslubi bunday ehtimoliy to‘qnashuvni muxlislar uchun qiziqarli qilishi mumkin.
Temirov O‘zbekistonda jang qilishni xohlaydi
Jangchi kelajakda UFC turniri O‘zbekistonda o‘tkazilishi mumkinligi haqidagi xabarlarni xursandchilik bilan qabul qilganini aytdi. Biroq hozircha tadbir sanasi va boshqa tafsilotlar unga ma’lum emas.
«Shu jangni chiroyli o‘tkazib olsam, keyingisida raqib kim bo‘lishidan qat’i nazar, O‘zbekistonda jang qilishni xohlardim», — dedi Temirov.
Ramazon Temirov va Stiv Erseg o‘rtasidagi muhim bahs 25 iyul kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tadi. O‘zbekistonlik jangchi uchun bu g‘alaba reytingda yuqorilash va chempionlik yo‘lida yangi bosqichga chiqish imkonini berishi mumkin.
…