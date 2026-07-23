Ramazon Temirov maqsadini aytdi: Ersegdan keyin chempionlik sari yurish

·47·Sport
Ramazon Temirov maqsadini aytdi: Ersegdan keyin chempionlik sari yurish

O‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov Abu-Dabidagi muhim bahs oldidan rejalari va chempionlik orzusi haqida gapirdi. U 25 iyul kuni UFC Fight Night 282 turnirining ikkinchi asosiy jangida avstraliyalik Stiv Erseg bilan to‘qnash keladi.

Temirov co-main event maqomi katta mas’uliyat ekanini tan oldi. U UFC bildirgan ishonchni chiroyli jang va g‘alaba bilan oqlashni maqsad qilgan.

«Maqsad — chempionlik»

Ramazon Temirovga ko‘ra, Erseg ustidan g‘alaba qozonish uni reytingda raqibining o‘rniga yaqinlashtirishi mumkin.

«Xudo xohlasa, bu jangda yutsak, uning o‘rniga ko‘tarilaman, deb o‘ylayman. Undan keyin ham UFC kimni bersa, jang qilaveraman. Maqsad — chempionlik», — dedi Temirov.

O‘zbekistonlik sportchi alohida raqib tanlamasligini va tashkilot taklif etgan har qanday jangga tayyor ekanini ta’kidladi.

UFC ishonchini oqlamoqchi

Temirov UFC turnirining ikkinchi asosiy jangida ishtirok etishini faoliyatidagi muhim imkoniyat sifatida baholadi.

«Co-main event'da jang qilayotganim menga juda katta mas’uliyat yuklaydi. Ishonch bildirishgani uchun UFC'ga katta rahmat aytaman. Xudo xohlasa, bu ishonchni chiroyli tarzda oqlayman», — dedi u.

Jangchi Erseg bilan birgalikda O‘zbekiston va butun UFC muxlislariga tomoshabop bahs taqdim etishga umid qilayotganini aytdi.

Erseg haqida qanday fikrda?

Temirov bo‘lajak raqibini kamsitmasligini va har bir sportchiga hurmat bilan yondashishini qayd etdi.

«Stiv yaxshi jangchi. Mahorati bor. Men o‘zimni raqiblarimdan ustun ko‘rmayman, lekin jang vaqtida o‘zimda bor barchasini ko‘rsataman», — dedi u.

Avvalroq Erseg ham Temirovning kuchli zarbalari, tezligi va tajovuzkor harakatlarini alohida ta’kidlagandi. Avstraliyalik jangchi bahsni so‘nggi raundlarga olib borishni rejalashtirayotganini ma’lum qilgan.

Nokaut uchun emas, to‘liq jangga tayyorlangan

Temirov va uning jamoasi muayyan raundda g‘alaba qozonishga emas, uch raundlik to‘liq bahsga tayyorgarlik ko‘rgan.

«Biz uch raundlik jangga tayyorgarlik ko‘rdik. Uch oylik yig‘inimiz ham to‘liq jang uchun moslashgan edi. “Nokaut qilaman, erta tugataman”, degan narsa yo‘q. Bunday vaziyatlar jangda o‘zi paydo bo‘ladi», — dedi jangchi.

Bu yondashuv Temirov jangning ilk soniyalaridanoq barcha kuchini sarflab qo‘ymasdan, har qanday ssenariyga tayyorlanayotganini ko‘rsatadi.

Asu bilan jang qilish ehtimoliga munosabat bildirdi

Temirov o‘zi bilan bir vazn toifasida ishtirok etadigan Asu bilan ehtimoliy jang haqida ham fikr bildirdi.

Uning aytishicha, ular do‘st va o‘zaro to‘qnashishni istamaydi. Biroq UFC shunday qaror qabul qilsa, oktagonga chiqishga majbur bo‘lishadi.

«Ikkimiz ham bir-birimiz bilan jang qilishni istamasdik. U bilan do‘stmiz. Lekin UFC belgilasa, jang qilishga majburmiz. Undan kuchlirog‘ini berishsa, muammosiz jang qilaman», — dedi Temirov.

Joshua Van bilan to‘qnashuvni istaydi

Ramazon Temirov uchun qiziq bo‘lgan raqiblardan biri Joshua Van ekanini ham yashirmadi.

«U ham tik turgan holda jang qiladi, orqaga qaytmaydi. Men ham shunday. Juda chiroyli jang bo‘ladi», — dedi o‘zbekistonlik sportchi.

Ikki jangchining ochiq va tajovuzkor uslubi bunday ehtimoliy to‘qnashuvni muxlislar uchun qiziqarli qilishi mumkin.

Temirov O‘zbekistonda jang qilishni xohlaydi

Jangchi kelajakda UFC turniri O‘zbekistonda o‘tkazilishi mumkinligi haqidagi xabarlarni xursandchilik bilan qabul qilganini aytdi. Biroq hozircha tadbir sanasi va boshqa tafsilotlar unga ma’lum emas.

«Shu jangni chiroyli o‘tkazib olsam, keyingisida raqib kim bo‘lishidan qat’i nazar, O‘zbekistonda jang qilishni xohlardim», — dedi Temirov.

Ramazon Temirov va Stiv Erseg o‘rtasidagi muhim bahs 25 iyul kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tadi. O‘zbekistonlik jangchi uchun bu g‘alaba reytingda yuqorilash va chempionlik yo‘lida yangi bosqichga chiqish imkonini berishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...