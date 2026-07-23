Zidanning Fransiyadagi yangi davri: e’lon sanasi ma’lum bo‘ldi

·49·Sport
Zidanning Fransiyadagi yangi davri: e’lon sanasi ma’lum bo‘ldi

Fransiya futbol federatsiyasi kelasi hafta Zinedin Zidanni milliy jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida rasman tanishtirishi kutilmoqda. L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, tarixiy tayinlov haqidagi e’lon 28 iyul kuni beriladi.

54 yoshli mutaxassis Fransiya terma jamoasi bilan 2030 yilgacha amal qiladigan to‘rt yillik shartnoma imzolaydi. Shu tariqa, 14 yil davomida jamoani boshqargan Dide Deshamdan keyin yangi davr boshlanadi.

Rasmiy e’lon 28 iyulga rejalashtirilgan

Manbaning xabar berishicha, Fransiya futbol federatsiyasi Zidanning tayinlovini 28 iyul kuni ommaga ma’lum qiladi.

Yangi bosh murabbiy ishtirokida alohida matbuot anjumani o‘tkazilishi ham rejalashtirilmoqda. Biroq u rasmiy e’lon bilan bir kunda tashkil etilishi shart emas.

Hozircha federatsiya tayinlov haqida ochiq bayonot bermagan. Shu bois kelishuvning barcha tafsilotlari rasmiy e’londan keyin ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

Zidanga 2030 yilgacha ishonch bildiriladi

L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, Zinedin Zidan bilan to‘rt yillik shartnoma imzolanadi. Bitim 2030 yilgacha amal qiladi.

Bu muddat mutaxassisga yangi jamoa qurish, tarkibda avlodlar almashinuvini amalga oshirish va Fransiyani navbatdagi yirik musobaqalarga tayyorlash imkonini beradi.

Zidan murabbiy sifatida klub futbolida katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo‘lsa-da, milliy jamoada ishlash uning faoliyatidagi yangi bosqichga aylanadi.

Zidanning shtabida kimlar bo‘ladi?

Yangi murabbiylar shtabini shakllantirish ishlari avgust oyida boshlanadi. Zidan avval birga ishlagan va ishonch bildirgan mutaxassislarini milliy jamoaga jalb etishi kutilmoqda.

David Bettoni hamda Hamidu Msaidiye yordamchi murabbiy sifatida faoliyat yuritishi mumkin. Jismoniy tayyorgarlik uchun esa Gregori Dyupon javob berishi aytilmoqda.

Shuningdek, Fransiya terma jamoasining sobiq futbolchilari Faben Bartez va Bernar Diomed ham shtabdan joy olishi kutilyapti. Bartez darvozabonlar bilan ishlashi, Diomed esa jamoaning sport va tashkiliy jarayonlarida ishtirok etishi mumkin.

Federatsiya yangi shtab tarkibida ayol mutaxassislar sonini ham ko‘paytirishni rejalashtirgan.

Deshamning 14 yillik davri yakunlandi

Fransiya futbol federatsiyasi milliy jamoani 14 yil davomida boshqargan Dide Deshamga alohida hurmat bajo keltirmoqchi.

Desham Fransiya terma jamoasi bilan jahon chempionligini qo‘lga kiritib, mamlakat futboli tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biriga aylangan.

Biroq xabarda aytilishicha, u federatsiyaning xayrlashuv tadbiri o‘tkazish bo‘yicha taklifiga hozircha javob bermagan.

Zidan oldida katta vazifalar turibdi

Zinedin Zidanning tayinlanishi Fransiya futbolidagi eng kutilgan qarorlardan biri hisoblanadi. Endi muxlislar uning qaysi futbolchilarga ishonch bildirishi va terma jamoa uslubini qanday o‘zgartirishini kutadi.

28 iyuldagi rasmiy e’londan so‘ng shartnoma, shtab tarkibi va Zidanning dastlabki rejalariga oid yangi tafsilotlar ochiqlanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...