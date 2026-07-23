Zidanning Fransiyadagi yangi davri: e’lon sanasi ma’lum bo‘ldi
Fransiya futbol federatsiyasi kelasi hafta Zinedin Zidanni milliy jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida rasman tanishtirishi kutilmoqda. L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, tarixiy tayinlov haqidagi e’lon 28 iyul kuni beriladi.
54 yoshli mutaxassis Fransiya terma jamoasi bilan 2030 yilgacha amal qiladigan to‘rt yillik shartnoma imzolaydi. Shu tariqa, 14 yil davomida jamoani boshqargan Dide Deshamdan keyin yangi davr boshlanadi.
Rasmiy e’lon 28 iyulga rejalashtirilgan
Manbaning xabar berishicha, Fransiya futbol federatsiyasi Zidanning tayinlovini 28 iyul kuni ommaga ma’lum qiladi.
Yangi bosh murabbiy ishtirokida alohida matbuot anjumani o‘tkazilishi ham rejalashtirilmoqda. Biroq u rasmiy e’lon bilan bir kunda tashkil etilishi shart emas.
Hozircha federatsiya tayinlov haqida ochiq bayonot bermagan. Shu bois kelishuvning barcha tafsilotlari rasmiy e’londan keyin ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
Zidanga 2030 yilgacha ishonch bildiriladi
L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, Zinedin Zidan bilan to‘rt yillik shartnoma imzolanadi. Bitim 2030 yilgacha amal qiladi.
Bu muddat mutaxassisga yangi jamoa qurish, tarkibda avlodlar almashinuvini amalga oshirish va Fransiyani navbatdagi yirik musobaqalarga tayyorlash imkonini beradi.
Zidan murabbiy sifatida klub futbolida katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo‘lsa-da, milliy jamoada ishlash uning faoliyatidagi yangi bosqichga aylanadi.
Zidanning shtabida kimlar bo‘ladi?
Yangi murabbiylar shtabini shakllantirish ishlari avgust oyida boshlanadi. Zidan avval birga ishlagan va ishonch bildirgan mutaxassislarini milliy jamoaga jalb etishi kutilmoqda.
David Bettoni hamda Hamidu Msaidiye yordamchi murabbiy sifatida faoliyat yuritishi mumkin. Jismoniy tayyorgarlik uchun esa Gregori Dyupon javob berishi aytilmoqda.
Shuningdek, Fransiya terma jamoasining sobiq futbolchilari Faben Bartez va Bernar Diomed ham shtabdan joy olishi kutilyapti. Bartez darvozabonlar bilan ishlashi, Diomed esa jamoaning sport va tashkiliy jarayonlarida ishtirok etishi mumkin.
Federatsiya yangi shtab tarkibida ayol mutaxassislar sonini ham ko‘paytirishni rejalashtirgan.
Deshamning 14 yillik davri yakunlandi
Fransiya futbol federatsiyasi milliy jamoani 14 yil davomida boshqargan Dide Deshamga alohida hurmat bajo keltirmoqchi.
Desham Fransiya terma jamoasi bilan jahon chempionligini qo‘lga kiritib, mamlakat futboli tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biriga aylangan.
Biroq xabarda aytilishicha, u federatsiyaning xayrlashuv tadbiri o‘tkazish bo‘yicha taklifiga hozircha javob bermagan.
Zidan oldida katta vazifalar turibdi
Zinedin Zidanning tayinlanishi Fransiya futbolidagi eng kutilgan qarorlardan biri hisoblanadi. Endi muxlislar uning qaysi futbolchilarga ishonch bildirishi va terma jamoa uslubini qanday o‘zgartirishini kutadi.
28 iyuldagi rasmiy e’londan so‘ng shartnoma, shtab tarkibi va Zidanning dastlabki rejalariga oid yangi tafsilotlar ochiqlanishi mumkin.
…